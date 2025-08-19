Sức hút 'trăm tỉ' của phim hoạt hình Nhật tại Việt Nam

Ngay từ khi chưa chiếu chính thức, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành (tựa tiếng Anh: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle) đã tạo ra “cơn sốt vé” hiếm thấy. Chỉ riêng doanh thu đặt vé sớm đã vượt mốc 30 tỉ đồng, trong đó các suất chiếu IMAX đặc biệt đêm 14.8 đạt hơn 8,5 tỉ đồng. Đến ngày ra mắt chính thức (15.8), phim nhanh chóng cán mốc 45,5 tỉ đồng và chỉ mất ít ngày để vượt ngưỡng gần 100 tỉ đồng doanh thu phòng vé tại Việt Nam.



Đây là thành tích hiếm hoi với một bộ phim hoạt hình nước ngoài, đặt trong bối cảnh không ít phim hoạt hình khác khi ra mắt tại Việt Nam chưa thể vượt mốc 50 tỉ đồng. Thành công thương mại của Vô hạn thành tiếp tục nối dài chuỗi thắng lợi của dòng phim anime (phim hoạt hình) tại Việt Nam sau Conan: Dư ảnh của độc nhãn.

Về nội dung, Vô hạn thành mở ra hồi cuối cùng trong cuộc chiến giữa các Trụ Cột và nhóm Thượng Huyền dưới trướng Chúa quỷ Muzan. Khi Vô hạn thành bất ngờ hiện ra, những trận chiến một mất một còn liên tiếp nổ ra, đẩy các nhân vật chính Tanjiro cùng đồng đội đến ranh giới sống còn. Sát quỷ đoàn phải mau chóng vượt qua hằng hà sa số kẻ thù để tìm ra Muzan, trước khi hắn hồi phục sức mạnh.

Sau phần phim ra mắt năm nay, Vô hạn thành sẽ còn hai phần điện ảnh, tái hiện những chương cuối của bộ truyện ẢNH: GALAXY STUDIO

Lượng fan đông đảo

Sức hút của Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành được bảo chứng bằng lượng người hâm mộ khổng lồ. Ngay từ trước khi chiếu, con số đặt vé sớm đã vượt xa nhiều bom tấn Hollywood và bỏ xa các phim Việt cùng thời điểm. Nếu Conan: Dư ảnh của độc nhãn từng lập kỷ lục doanh thu phim hoạt hình tại Việt Nam với hơn 100 tỉ đồng, thì Thanh gươm diệt quỷ không chỉ bắt kịp mà còn vượt trội về tốc độ chạm mốc.

Trong khi đó, phim Việt Mang mẹ đi bỏ - dù gây chú ý bởi yếu tố cảm xúc và sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đào, Tuấn Trần - vẫn chưa thể tiến xa bằng sức nóng phòng vé của phim hoạt hình. Điều này phản ánh rõ rệt sức mạnh thương hiệu Kimetsu no Yaiba, vốn đã được khán giả trẻ Việt đón nhận từ manga, anime truyền hình cho đến các phần điện ảnh trước.

Cộng đồng fan đông đảo cùng cách làm truyền thông hiệu quả đã biến mỗi suất chiếu của Vô hạn thành thành sự kiện giải trí được mong chờ, khiến phim gần như không có đối thủ cạnh tranh ở phòng vé trong tuần đầu.

Thanh gươm diệt quỷ là một trong những thương hiệu phim hoạt hình Nhật được yêu thích nhất trên thế giới ẢNH: GALAXY STUDIO

Vũ trụ hình ảnh hoành tráng

Một trong những yếu tố khiến Vô hạn thành ghi điểm là phần hình ảnh mãn nhãn. Studio Ufotable tiếp tục chứng minh vị thế hàng đầu khi tái hiện “Vô hạn thành” - không gian chiến trường cuối cùng của các nhân vật - với quy mô hoành tráng, kỹ xảo tinh xảo và hiệu ứng chiến đấu bùng nổ.

Cụ thể, phần một được chia làm 3 trận lớn, mỗi trận mang một màu sắc khác biệt, cho thấy sự sáng tạo của đội ngũ sản xuất khi nâng cấp toàn diện từ manga sang điện ảnh.

Màn so kiếm định mệnh giữa Zenitsu và kẻ phản bội Kaigaku - Thượng Huyền Lục mới - trở thành màn trình diễn tốc độ và ánh sáng. Những tia sấm sét vàng - đen lóe lên trong từng chiêu thức tạo nhịp độ dồn dập, căng thẳng. Nếu ở bản truyện, trận này chỉ là những khung tranh đen trắng giàu kịch tính, thì trên màn ảnh rộng, Ufotable biến nó thành bữa tiệc hình ảnh sấm sét, vừa hoành tráng vừa khắc họa rõ sự trưởng thành của Zenitsu.

Hay trận đấu không cân sức giữa Trùng Trụ Shinobu và Thượng Huyền Nhị Douma lại mang màu sắc khác hẳn. Hiệu ứng độc tố, hoa văn côn trùng và chiêu thức uyển chuyển của Shinobu được xử lý bằng lớp màu tươi sáng, hoa mỹ, tạo cảm giác đối lập hoàn toàn với sự điên cuồng, biến chất của Douma. Thay vì chỉ là những nét vẽ đơn giản trong manga, trên màn ảnh rộng, sự đối kháng được nâng tầm thành một bản hòa ca giữa cái đẹp và sự tàn ác.

Trận chiến “đinh” của phần một chính là màn đối đầu giữa Tanjiro cùng Thủy Trụ Giyu với Thượng Huyền Tam Akaza. Không cần vũ khí phức tạp, chỉ với quyền cước, Akaza đã liên tục dồn hai người hùng vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Ufotable khai thác tối đa chuyển động cơ thể, các cú đấm và cú đá được dàn dựng như một trận quyền thuật điện ảnh, vừa mang tính bạo liệt, vừa phô bày sức mạnh phi nhân của tay mãnh tướng dưới trướng Muzan.

Các chiêu thức, hiệu ứng, góc quay được xưởng gia công Ufotable nâng tầm ẢNH: GALAXY STUDIO

Có thể thấy, so với manga vốn dĩ chỉ mang tính khái quát, bản điện ảnh đã nâng cấp toàn diện bằng công nghệ đồ họa, ánh sáng và kỹ thuật quay dựng. Ufotable không chỉ tái hiện mà còn thổi hồn vào từng chi tiết, khiến Vô hạn thành trở thành trải nghiệm thị giác hiếm có, khẳng định tiêu chuẩn mới cho dòng phim anime chiếu rạp.



Kịch bản hấp dẫn nhưng chưa trọn vẹn

Bên cạnh thế mạnh hình ảnh, Vô hạn thành vẫn giữ được kịch bản cuốn hút, khi xây dựng cao trào đối đầu giữa Trụ Cột và nhóm Thượng Huyền trong bối cảnh không gian liên tục biến đổi. Các nhân vật được khắc họa đậm nét với cá tính riêng, từ Tanjiro, các Trụ đến phản diện Akaza, giúp khán giả dễ đồng cảm.

Tuy nhiên, bộ phim cũng bộc lộ những điểm trừ. Thời lượng dài với nhiều đoạn hồi tưởng khiến nhịp phim bị chậm lại, đôi lúc giống một loạt tập truyền hình ghép nối hơn là một phim điện ảnh độc lập. Một số tình tiết kịch bản còn sạn, chưa liền mạch, và việc lạm dụng slow-motion đôi khi khiến cảm xúc bị kéo dài quá mức cần thiết.

Phim lạm dụng hồi tưởng kéo dài và hiệu ứng slow-motion ẢNH: GALAXY STUDIO

Dù vậy, với những khán giả trung thành, sự trở lại của các nhân vật quen thuộc vẫn đủ để duy trì cảm xúc và chờ đợi những phần tiếp theo.



Tiềm năng lâu dài của phim hoạt hình tại rạp Việt

Vô hạn thành mới chỉ là phần mở đầu của trận chiến cuối cùng, bởi nhà sản xuất đã xác nhận sẽ chia cốt truyện thành 3 phần. Không chỉ vậy, loạt ngoại truyện xoay quanh các nhân vật được yêu thích như Viêm Trụ Rengoku cũng đang được bật đèn xanh.

Nhìn rộng hơn, thành công doanh thu trăm tỉ của Thanh gươm diệt quỷ cho thấy dòng phim anime ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc tại rạp chiếu Việt Nam. Sự bùng nổ của cộng đồng fan trẻ, cùng chất lượng sản xuất vượt trội từ Nhật Bản, đang biến phim hoạt hình trở thành “đối thủ nặng ký” không chỉ với phim Hollywood mà cả với phim Việt trong cuộc đua phòng vé.