Tranh luận sôi nổi về đồng phục

Như Thanh Niên đã thông tin, cứ vào đầu năm học mới, câu chuyện đồng phục học sinh (HS) lại "nóng" trên các diễn đàn phụ huynh (PH).

Học sinh TP.HCM tựu trường năm học mới 2025 - 2026 với đồng phục của nhà trường ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Có ý kiến phản ánh nhà trường liên tục thay đổi đồng phục khiến PH tốn kém, giá đồng phục của trường cao hơn bên ngoài… Bên cạnh đó, nhiều PH cũng đặt vấn đề liệu trường học có cần đồng phục HS không hay các em chỉ cần tới trường với "áo trắng, quần/váy sẫm màu" là được.

Mới đây trong công văn triển khai nhiệm vụ đầu năm học, Sở GD-ĐT TP.HCM nghiêm cấm các trường ép buộc HS may, mua đồng phục mà chỉ quy định mẫu trang phục để gia đình HS có thể tự trang bị, mua sắm, tránh lãng phí.

Chị Nguyễn Thị Q. (có con gái lớn học lớp 4 Trường tiểu học Lê Văn Thọ, P.An Hội Đông, TP.HCM và con gái nhỏ học trường mầm non công lập khu vực lân cận) cho biết ở trường của con, đồng phục ổn định nhiều năm qua không thay đổi. "Tôi nghĩ trường học cần có mẫu đồng phục riêng, không mặc đồ tự do đi học; cũng như đồng phục không chỉ áo trắng, quần tây, trường nào cũng như trường nào", chị Q. nói.

Cũng ủng hộ HS cần có đồng phục riêng từng trường, chị Đỗ Anh Anh (có 2 con học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Du, P.Hòa Hưng và lớp 6 Trường THCS Tân Bình, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết: "Khi ra ngoài với đồng phục riêng của trường, các con biết mình nên làm gì, không làm gì".

Giúp học sinh "ý tứ" hơn

Nói về chuyện đồng phục, BĐ Thâm Vu Van bày tỏ: "Nên có quy định chung về đồng phục HS cho toàn quốc, nhà trường chỉ cần phù hiệu riêng là được. Chứ năm nào cũng nói về đồng phục, có phải nhà nào cũng kinh tế khá giả đâu?".

Đồng tình với quy định về đồng phục, BĐ Minh Hoang cho biết thêm: "Các trường nên có quy định mẫu đồng phục của trường mình, miễn là đừng rườm rà và "dị" quá, giá cả phải chăng. Theo tôi, quy định mẫu đồng phục rất cần thiết, vì đó là nét đẹp văn hóa của HS, của ngôi trường, xóa tan sự phân biệt giàu nghèo nơi học đường… Thử tưởng tượng, nếu chỉ "buộc" mặc áo trắng, quần xanh, rồi có em cũng mặc áo trắng, quần xanh nhưng loại hàng hiệu giá lên đến vài triệu đồng/bộ thì có "đồng phục" với những bộ của các bạn cùng lớp, cùng trường không?". BĐ Chien Van nói thêm: "Thời tôi đi học, khi mặc đồng phục, tự nhiên mình thấy phải ý tứ hơn, biết kềm mình hơn, không dám quậy phá, không để người ta nói HS trường gì mà kỳ vậy. Đồng phục không chỉ là bộ đồ, mà nó còn thể hiện sự hãnh diện, tự hào về ngôi trường của mình, mà HS là hình ảnh của ngôi trường đó!".

Giảm bớt gánh nặng chi phí đầu năm

Nhiều BĐ ủng hộ yêu cầu về đồng phục trong công văn triển khai nhiệm vụ đầu năm học mới của Sở GD-ĐT TP.HCM. BĐ Boka Henry cho biết: "Hãy để nhà trường là nơi truyền dạy kiến thức, cho các cháu trưởng thành bước vào đời… Hãy để PH chúng tôi tự trang bị theo mẫu trong khả năng tài chính của mình".

BĐ The Minh lý lẽ: "Tôi cho rằng việc để PH tự xoay xở mua đồng phục hoặc mua vải về may đồng phục cho con có thể gây tốn kém về thời gian và tiền bạc hơn. Nói thật, nhiều PH dị ứng với việc nhà trường bán đồng phục, sách vở… là do giá bán cao hơn bên ngoài. Nếu nhà trường xin ý kiến PH, và được cấp trên đồng ý thì cứ công tâm mà làm, làm vì phục vụ HS, không nhận "hoa hồng" hoặc chỉ nhận tượng trưng, có giám sát chặt chẽ, thì làm sao có giá cao hơn bên ngoài?".