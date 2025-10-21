Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Vai diễn khác lạ trong sự nghiệp của Lê Phương

Thạch Anh
Thạch Anh
21/10/2025 08:50 GMT+7

Khác với dạng vai cam chịu trước đây, Lê Phương bật mí chị Bé Gái trong 'Cuộc chiến hạ lưu' mang đến màu sắc mới khi mạnh mẽ đối diện với số phận.

Sau dự án Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Lê Phương tiếp tục hội ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với vai diễn mới trong Cuộc chiến hạ lưu, do Mr Tô làm đạo diễn. Trong tác phẩm này, nữ diễn viên vào vai chị Bé Gái - vợ của anh Sáng (Thái Hòa thủ vai). Dù có tính cách “chợ búa” nhưng cô được nhận xét chân thành, luôn tìm cách vun vén gia đình.

Vai diễn khác lạ trong sự nghiệp của Lê Phương - Ảnh 1.

Tạo hình của Lê Phương trong phim mới

Ảnh: ĐPCC

Lý do Lê Phương tham gia 'Cuộc chiến hạ lưu'

Với Lê Phương, nhân vật chị Bé Gái hoàn toàn khác biệt với Kimmie trong Cô đừng hòng thoát khỏi tôi cũng như các vai mà nữ diễn viên từng có cơ hội thử sức trước đó. Đây cũng là lý do khiến cô hào hứng nhận lời tham gia dự án. Lê Phương bật mí thêm: “Nhân vật này có số phận nghèo khổ nhưng cô ấy chấp nhận và đối diện với mọi thứ một cách mạnh mẽ, thay vì chịu đựng, kìm nén. Trước đó, tôi đóng vai Kimie, bây giờ lại là một nhân vật khác. Khán giả sẽ nhìn thấy rõ hai cuộc đời, 2 số phận và cách thể hiện khác nhau”.

Trong phim, Lê Phương đóng vợ chồng với Thái Hòa. Dự án này đánh dấu màn kết hợp của cả hai sau 10 năm, kể từ phim Mắt lụa. Ban đầu, nữ diễn viên lo lắng vì không biết bạn diễn có khó tính hay không. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc chung, cô nhận ra đàn anh là người vui vẻ, thân thiện ngoài đời nhưng khi vào việc lại rất nghiêm túc. Bản thân nữ diễn viên cũng học hỏi nhiều điều từ trải nghiệm kết hợp với Thái Hòa trên màn ảnh nhỏ.

Vai diễn khác lạ trong sự nghiệp của Lê Phương - Ảnh 2.

Lê Phương xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện ra mắt phim Cuộc chiến hạ lưu

Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ: “Ngay cả những cái rất đơn giản, chẳng hạn như nhìn anh ấy ghi chú tỉ mỉ trong kịch bản, tự nhiên tôi cảm thấy thú vị. Bây giờ tôi cũng làm y như anh và nó giúp tôi cảm thấy thoải mái. Trong lúc diễn, đôi khi anh Thái Hòa thêm câu thoại khiến tôi bị “đứng hình”. Cho nên tôi luôn trong trạng thái phải sẵn sàng chiến đấu, nghiêm túc chứ không được chủ quan”.

Nhìn vào hành trình sự nghiệp của Lê Phương, nhiều khán giả nhận thấy nữ diễn viên nổi bật hơn hẳn ở thể loại phim truyền hình. Với nữ diễn viên, cô không có suy nghĩ so sánh mà muốn hết mình với những cơ hội được trao. 

NSƯT Kim Phương tiết lộ cuộc sống kín tiếng và lý do miệt mài làm nghề ở tuổi 72

Lê Phương bộc bạch thêm về quan điểm làm nghề: “Ở góc độ diễn viên, điện ảnh hay truyền hình thì vai diễn nào tôi cũng quan trọng. Điều tôi quan tâm là vai diễn đó có khiến tôi rung động, khao khát được thể hiện hay không. Phải thật sự yêu vai diễn đó, đồng cảm được với nhân vật thì mới có thể làm tốt được. Tôi nghĩ lĩnh vực nào cũng đòi hỏi sự tập trung, nghiêm túc. Thành công không đến từ may mắn, mà từ cách bạn nỗ lực và trân trọng mỗi cơ hội được làm nghề”.

Vai diễn khác lạ trong sự nghiệp của Lê Phương - Ảnh 3.

Lê Phương cân bằng thời gian dành cho gia đình và sự nghiệp

Ảnh: FBNV

Lê Phương chia sẻ hành trình làm nghề của cô nhận được sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là người bạn đời. Ca sĩ Trung Kiên vui khi vợ có thêm những vai diễn mới, được khán giả đón nhận. Về việc Lê Phương thay đổi để phù hợp với nhân vật, chồng của cô hiểu rằng đây là tính chất công việc nên cảm thấy thoải mái với điều đó. Nữ diễn viên tiết lộ thêm: “Tôi đã đóng phim từ rất lâu rồi, nên việc phân bổ thời gian cho gia đình sẽ không phải là vấn đề khó khăn. Khi nhận một dự án, tôi sẽ tập trung cho nó, còn thời gian trống tôi sẽ dành hết cho gia đình”.

Cuộc chiến hạ lưu thuộc thể loại tâm lý - gia đình - hài, đưa người xem vào cuộc chiến sống còn của một gia đình nghèo 3 thế hệ. Đứng trước nguy cơ mất đi chốn nương thân duy nhất, mỗi người tìm cách níu giữ “tổ ấm tạm bợ” bằng đủ trò bi hài. Từ đây, những bí mật, mâu thuẫn dần xuất hiện. Ngoài Lê Phương - Thái Hòa, phim còn có sự góp mặt của NSND Thanh Nam, NSƯT Kim Phương, Tiểu Bảo Quốc, Trịnh Thảo…

