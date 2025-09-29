NSƯT Vũ Thành Vinh: Tôi không ‘liều mạng’ đến mức cứ nhắm mắt bỏ tiền làm phim

Làm điều mình không tự tin đôi khi phải trả giá lớn

* Chào đạo diễn Vũ Thành Vinh. Với lần trở lại điện ảnh này, anh đã rút được kinh nghiệm thế nào sau Hai Muối?

- Đạo diễn Vũ Thành Vinh: Với Chị ngã em nâng, tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm từ sản phẩm đầu tay là Hai Muối. Nếu trước đây, tôi là người tự viết kịch bản thì ở dự án lần này, tôi đặt hàng một biên kịch giỏi xử lý, giúp nội dung chặt chẽ hơn. Đây là câu chuyện kể về tình yêu thương trong gia đình, sự nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Tôi hy vọng tác phẩm này sẽ chạm đến khán giả.

Thách thức lớn nhất với tôi vẫn là làm thế nào để có được một bộ phim tốt. Điều đó đòi hỏi mình phải có kịch bản tốt, chọn ê kíp đồng hành. Muốn làm một dự án tốt thì các khâu cũng phải tốt. Với bộ phim thứ 2, tôi đã rút kinh nghiệm nhiều để có một câu chuyện mạch lạc, nhiều cảm xúc hơn. Nói thật phim nào cũng có khó khăn, quan trọng là mình vượt qua thế nào. Ở Hai Muối, tôi đã cố gắng làm và may mắn khi có nguồn tích lũy đủ để tái đầu tư cho Chị ngã em nâng.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh rút kinh nghiệm từ tác phẩm đầu tay khi thực hiện Chị ngã em nâng Ảnh: NVCC

* Vì sao vẫn là đề tài về gia đình, chứ không phải là một dự án kinh dị hay phim hành động như xu hướng của thị trường hiện tại?

- Thật ra đề tài gia đình rất rộng, trong khi giữa 2 tác phẩm của tôi cũng có sự khác biệt. Ở phim trước, tôi làm về đề tài cha - con, còn với dự án lần này là tình chị - em. Tôi cũng phải biết mình có ưu điểm gì. Bây giờ nói tôi làm phim về võ thuật thì tôi sẽ không tự tin. Tôi là người sống thiên về cảm xúc, nặng về tình cảm, truyền thống gia đình. Đó là thế mạnh của tôi nên với dự án thứ 2, tôi vẫn chọn đề tài này nhưng ở một góc nhìn, khía cạnh khác. Ở lĩnh vực nghệ thuật, làm điều mình không tự tin đôi khi trả giá rất lớn, chứ không phải muốn là được.

Phim này không chỉ là đề tài tình chị - em mà còn mang một thông điệp khác. Trong cuộc sống này, ai cũng sẽ phải đối diện với vấp ngã. Nếu không biết cách nâng đỡ, ta sẽ làm cho người khác té đau hơn. Tình yêu thương cũng cần có sự kiên nhẫn để giúp người ta đứng dậy. Tôi nghĩ suốt cuộc đời của mình vẫn muốn lan tỏa câu chuyện về tình yêu thương và đó là hành trình chữa lành những vết thương.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh cài cắm nhiều thông điệp trong phim mới Ảnh: NVCC

* Có phải đó cũng là những gì anh đúc kết được sau lần thoát khỏi “cửa tử” cách đây vài năm?

- Đúng vậy. Đến tận cùng của con người, sống và làm việc để làm gì, có phải để được yêu thương và hạnh phúc không? Tôi từng trải qua biến cố, tự hỏi nếu mình mất đi, cho dù có rất nhiều thì rốt cuộc mình còn lại gì? Giờ thì tôi chỉ muốn được lan tỏa thông điệp về tình yêu thương. Với Chị ngã em nâng, vẫn còn một thông điệp là nếu yêu thương không đúng cách cũng có khi làm cho người khác đau hơn. Nhưng “có một người yêu thương dù có khắc nghiệt cũng đỡ hơn là không có ai”. Đó là tất cả những thông điệp mà tôi muốn nhắn nhủ.

* Nhưng làm sao để anh cân bằng những gửi gắm của bản thân với thị hiếu của khán giả trong cùng một tác phẩm?

- Tôi phải cân đối, suy nghĩ nhiều đấy. Nhiều lúc, tôi muốn kể một câu chuyện thật sâu nhưng đôi khi sẽ làm khán giả thấy ngột ngạt. Vì vậy, tôi cũng phải lồng ghép tính giải trí, và thông điệp cũng phải nhẹ nhàng. Trong Chị ngã em nâng, tôi cũng đề cập đến xu hướng trầm cảm của những bạn trẻ chọn thu mình lại sau những nỗi đau. Điểm sáng duy nhất tôi muốn gửi gắm là thông qua Hải Âu do Uyển Ân thủ vai. Thành công, hạnh phúc không đồng nghĩa với việc không có sai lầm. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Hải Âu là người từng trải qua nhiều vết xước, nhưng cô ấy chọn đứng lên. Tôi muốn nhân vật thấy được cái sai và chấp nhận nó trong chính tuổi trẻ của mình, thay vì phải chờ đến khi về già. Hải Âu là đại diện của một người trẻ có nguồn năng lượng tích cực. Chấp nhận sai lầm cũng là cách để chúng ta bước sang trang mới.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh chụp ảnh cùng dàn diễn viên trong Chị ngã em nâng Ảnh: NVCC

Hoài Linh đóng phim của Vũ Thành Vinh không phải vì tiền

* Ngoài dàn diễn viên chính, sự góp mặt của Hoài Linh, Tạ Minh Tâm khiến nhiều người bất ngờ. Anh làm sao để có thể quy tụ dàn sao “hùng hậu” này, kể cả khi vai diễn của họ không có quá nhiều đất diễn?

- Đương nhiên tôi vẫn phải thuyết phục họ bằng kịch bản. Mặc dù vai diễn này không nhiều nhưng may mắn khi tôi được các nghệ sĩ yêu quý, mong muốn hỗ trợ để làm cho bộ phim tốt hơn. Nhưng với điều kiện rằng vai diễn đó cũng phải phù hợp, còn không họ sẽ không tham gia đâu. Với những người nổi tiếng như NSND Tạ Minh Tâm hay NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy, họ khá kỹ khi lựa chọn kịch bản. Ngoài mối quan hệ, các nghệ sĩ cũng nói nếu kịch bản hợp lý thì sẽ đồng hành. Thậm chí mọi người đóng không phải vì tiền đâu. Mình phải làm cho các nghệ sĩ tin tưởng, yên tâm khi nhận lời tham gia cùng. Mỗi vai diễn tôi đều có những lý do để thuyết phục, chứ không phải mời để đủ quân số.

* So với Hai Muối, sự kỳ vọng của anh dành cho Chị ngã em nâng thế nào?

- Sau mỗi dự án, mình phải trưởng thành và lớn lên. Thành công nhất của tôi sau Hai Muối là rút ra cho mình nhiều bài học. Tôi cũng có những “vấp ngã” trong dự án đầu tay và chọn lắng nghe, rút kinh nghiệm. Nó vẫn là hành trình hoàn thiện trong từng dự án, chứ không phải một sớm một chiều. Bước sang dự án thứ 2, tôi kỳ vọng khán giả sẽ đón nhận hơn và quan trọng là những thông điệp của mình có thể truyền tải đến với mọi người. Tôi muốn khi khán giả đến rạp sẽ nhận ra giá trị của tình thương yêu, sự nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

NSƯT Hoài Linh góp mặt trong phim mới của đạo diễn Vũ Thành Vinh Ảnh: NVCC

* Anh có sợ sự thành công của Mưa đỏ hay Tử chiến trên không trước đó sẽ khiến cho khán giả khó tính hơn trong việc tiếp nhận các sản phẩm tiếp theo?

- Nói không áp lực là không đúng, nhưng tôi mừng nhiều hơn. Tôi không để áp lực so sánh đó khiến bản thân bị tuột cảm xúc. Mình phải bình tĩnh nhìn nhận tại sao các dự án đó thành công, tôi nghĩ đó là điều tốt. Chuyện đặt lên bàn cân so sánh là điều đương nhiên, nhưng mình phải lựa chọn tâm thế và biết rằng xuất phát điểm của mình là ở đâu. Nhiều người nói tôi nên dời thời điểm ra mắt phim, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Mình nhìn ra vấn đề và đối diện với nó, rồi tiếp tục đi tiếp.

* Tức là anh đã có sự chuẩn bị về tình huống tích cực lẫn tiêu cực cho những đứa con tinh thần của mình?

- Nói thật ra tôi phải chuẩn bị rất kỹ. Tôi làm trong ngành này gần 30 năm nên phải có sự tích lũy, cố gắng rất nhiều. Tôi không liều mạng đến mức cứ nhắm mắt bỏ tiền ra làm phim. Tôi thực hiện mọi thứ một cách nghiêm túc. Đương nhiên tôi vẫn là tân binh nên việc học hỏi, tìm ra những hạn chế của mình càng nhanh càng tốt. Tôi có thể sai lầm và phải chấp nhận và đứng dậy. Với Chị ngã em nâng, tôi tin mình đã làm tốt hơn so với dự án thứ nhất, nhưng vẫn còn phải học hỏi tiếp.

* Hỏi thật anh có thấy mình mạo hiểm không khi đầu tư vào một lĩnh vực mà đôi khi, việc vấp ngã phải đánh đổi bằng cả tiềm lực kinh tế mà mình tích góp gần 30 năm qua?

- Với Hai Muối, cái “vấp ngã” của tôi là có những điều vẫn chưa làm tốt dù tôi vẫn có lời sau dự án đầu tay này. Nhưng nói thật, nếu không làm dự án đầu tiên thì sẽ không có dự án thứ hai và cũng không có những bài học được rút ra. Chúng ta có thể thấy thời điểm một người thành công nhưng mình không biết rằng trước đó họ cũng từng trải qua nhiều thách thức. Mình phải bình tĩnh và kiên định với con đường đã chọn. Vậy nên trong lúc làm dự án đầu tiên, tôi đã có những chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Nếu mình không làm mà chỉ ngồi mong ước, thì sẽ không thành hiện thực.

* Cảm ơn đạo diễn Vũ Thành Vinh đã dành thời gian chia sẻ!