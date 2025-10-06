Lê Phương lần đầu làm 'người tình màn ảnh' của Thái Hòa

Lê Phương hợp tác với Thái Hòa sau 10 năm

Song song với lĩnh vực điện ảnh, Thái Hòa cũng là cái tên được khán giả truyền hình yêu mến thông qua những tác phẩm như Cây táo nở hoa, Cha rơi, Cuộc chiến quý ông, Mẹ rơm... Trong lần trở lại với màn ảnh nhỏ, Thái Hòa khiến nhiều người mong chờ khi kết hợp với Lê Phương trong phim Cuộc chiến hạ lưu.

Cuộc chiến hạ lưu là bộ phim dành cho cả gia đình, gồm 12 tập. Tác phẩm kể câu chuyện về ba thế hệ với những trải nghiệm khác nhau. Bộ phim chính thức phát sóng vào ngày 23.10 trên Vieon ẢNH: ĐPCC

Theo biên kịch Nhi Bùi, tình huống của bộ phim được lấy cảm hứng từ chi tiết nhặt vợ trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. "Tôi chỉ lấy ý từ cái tứ của tác phẩm chứ không lặp lại câu chuyện cũ. Tác phẩm gốc đã có từ rất lâu, không còn mới nhưng khi đặt trong bối cảnh hiện đại, đối với tôi vẫn là một chất liệu mới đáng để khai thác. Tôi dùng cách này để triển khai, phát triển tình huống giữa các nhân vật một cách đa dạng, khác biệt", biên kịch Nhi Bùi cho biết.

Từ tình huống "nhặt vợ", mối quan hệ của anh Sáng (Thái Hòa thủ vai) và chị Bé Gái (Lê Phương) bắt đầu diễn biến kịch tính hơn. Bên cạnh đó, teaser của bộ phim cũng cho thấy một không khí rộn ràng, lạc quan của một gia đình nghèo.

Tạo hình của Lê Phương trong Cuộc chiến hạ lưu ẢNH: ĐPCC

Theo Lê Phương, dù cô có nhiều trải nghiệm ở những thể loại vai khác nhau nhưng nhân vật Bé Gái vẫn mang đến cho cô điểm thú vị, mới mẻ trong cách biểu cảm và lời thoại. Hơn thế nữa, Lê Phương háo hức khi tái ngộ Thái Hòa sau 10 năm. Theo đó, cả hai từng đóng chung phim Mắt lụa (2015), nhưng nhân vật của cô và đàn anh không có nhiều gắn kết. Tuy nhiên, ở tác phẩm lần này Lê Phương lần đầu trở thành "người tình màn ảnh" của Thái Hòa.

Thái Hòa tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với một vai diễn lam lũ, chân chất ẢNH: ĐPCC

"Khi nhập vai vợ chồng, cảm giác ban đầu của Phương là vui nhiều hơn bỡ ngỡ, bởi thật ra hai anh em đã biết nhau từ lúc Phương còn học Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Chỉ là phải đến tận bây giờ mới có duyên hợp tác, nên Phương càng mong chờ cơ hội được tung hứng cùng đàn anh. Qua lần này, Phương học được từ anh Thái Hòa nhiều điều rất thực tế và cần thiết cho vai diễn", Lê Phương chia sẻ với Thanh Niên.

Mặt khác, mỹ nhân 8X và đàn anh còn tung hứng ăn ý trong các tình huống ngẫu hứng khiến phân đoạn trở nên thú vị hơn. Lê Phương thừa nhận giai đoạn quay tác phẩm này cô khá mệt mỏi vì lịch làm việc dày đặc nhưng không khí vui tươi của đoàn phim giúp cô giảm bớt căng thẳng.

Trong khi đó, Thái Hòa cũng đánh giá cao năng lực diễn xuất của Lê Phương. Anh nói: "Lần này làm việc với Lê Phương giống như lần đầu tiên. Tôi rất thích cách cô ấy yêu vai diễn của mình, thể hiện rõ qua từng khoảnh khắc trên trường quay. Điều đó cũng nhắc tôi nhìn nhận lại bản thân, vì tôi cũng có lúc này lúc nọ. Ngoài ra, Phương dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật. Bao nhiêu năm làm nghề mà vẫn giữ được sự tươi mới với vai diễn, rất đáng học hỏi".