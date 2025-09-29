Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Việt Hương nói gì khi bị so sánh diễn xuất với Hồng Đào?
Video Giải trí

Việt Hương nói gì khi bị so sánh diễn xuất với Hồng Đào?

Hải Duy - Hữu Tín
29/09/2025 08:48 GMT+7

Sau thành công của 'Chị dâu', Việt Hương tiếp tục hợp tác với đạo diễn Khương Ngọc trong dự án điện ảnh 'Cục vàng của ngoại'. Nữ nghệ sĩ đã có những chia sẻ trước những so sánh về diễn xuất với đàn chị Hồng Đào.

Sau thành công của bộ phim điện ảnh Chị dâu, dù bận rộn với công việc kinh doanh, Việt Hương vẫn tiếp tục bắt tay cùng đạo diễn Khương Ngọc trong dự án mới mang tên Cục vàng của ngoại. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên từng góp mặt trong bộ phim trăm tỉ Chị dâu như Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Tuấn Khải lẫn các gương mặt mới Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Hoàng Anh Panda…

Việt Hương nói gì khi bị so sánh diễn xuất với Hồng Đào? - Ảnh 1.

Việt Hương trong cuộc trò chuyện cùng Báo Thanh Niên

Ảnh: HẢI DUY

Trong phim, Việt Hương hóa thân thành bà Hậu, người phụ nữ tảo tần, vừa nuôi cháu khôn lớn, vừa lo nghĩ cho con gái. Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ của ba thế hệ, khai thác sâu sự hy sinh bền bỉ của người phụ nữ không chỉ ở vai trò làm mẹ mà còn tình thương dành cho cháu ngoại. Bộ phim đong đầy cảm xúc khi song hành hai tuyến truyện: hành trình trưởng thành của bé Su và tuổi xế chiều của bà Hậu. Chứng kiến cháu thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ, bà Hậu dồn hết tình yêu thương để bù đắp. Bên cạnh tình bà cháu, tác phẩm còn khắc họa những mối quan hệ đời thường như tình làng nghĩa xóm, tình bạn và trên hết là tình thân.

Việt Hương nói gì khi bị so sánh diễn xuất với Hồng Đào?

Việt Hương nói gì khi bị so sánh diễn xuất với Hồng Đào?

Chị dâu, nghệ sĩ Việt Hương từng hóa thân thành người phụ nữ mang bệnh ung thư, buộc phải ép cân trong thời gian ngắn khiến tóc rụng nhiều. Sang đến Cục vàng của ngoại, nữ diễn viên tiếp tục gặp thử thách khi phải thay đổi ngoại hình liên tục. Do nhân vật bà Hậu ở giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể thường xuyên biến đổi nội tiết tố dẫn đến cân nặng thất thường. Ngoài ra, Việt Hương còn phải phối hợp diễn xuất cùng nhiều diễn viên nhí, trong đó có bé mới chỉ mới vài tháng tuổi. Đây là trải nghiệm đặc biệt, vừa áp lực vừa mang đến cho cô nhiều cảm xúc mới mẻ trong quá trình làm phim.

Trong lần trở lại này, Việt Hương tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm lẫn những so sánh với nghệ sĩ Hồng Đào, một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và điện ảnh. Trước vấn đề này, Việt Hương cho biết được đứng chung với đàn chị của mình là một niềm hạnh phúc to lớn đối với cô. Cùng đó là cả hai nhân vật mà Việt Hương và Hồng Đào thủ vai đều có những điểm khác biệt nên đặt lên bàn cân so sánh là đều không thể.

Tin liên quan

Khương Ngọc tiết lộ lý do không mời tiếp Ngọc Trinh đóng phim

Khương Ngọc tiết lộ lý do không mời tiếp Ngọc Trinh đóng phim

Sau thành công của bộ phim Chị dâu, đạo diễn Khương Ngọc tiếp tục giới thiệu đến khán giả dự án điện ảnh mới Cục vàng của ngoại với nhiều gương mặt quen thuộc, tuy nhiên lại không có 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh.

Khám phá thêm chủ đề

Việt Hương Hồng Đào Cục vàng của ngoại Chị dâu phim điện ảnh Điện ảnh Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận