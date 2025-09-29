Sau thành công của bộ phim điện ảnh Chị dâu, dù bận rộn với công việc kinh doanh, Việt Hương vẫn tiếp tục bắt tay cùng đạo diễn Khương Ngọc trong dự án mới mang tên Cục vàng của ngoại. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên từng góp mặt trong bộ phim trăm tỉ Chị dâu như Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Tuấn Khải lẫn các gương mặt mới Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Hoàng Anh Panda…

Việt Hương trong cuộc trò chuyện cùng Báo Thanh Niên Ảnh: HẢI DUY

Trong phim, Việt Hương hóa thân thành bà Hậu, người phụ nữ tảo tần, vừa nuôi cháu khôn lớn, vừa lo nghĩ cho con gái. Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ của ba thế hệ, khai thác sâu sự hy sinh bền bỉ của người phụ nữ không chỉ ở vai trò làm mẹ mà còn tình thương dành cho cháu ngoại. Bộ phim đong đầy cảm xúc khi song hành hai tuyến truyện: hành trình trưởng thành của bé Su và tuổi xế chiều của bà Hậu. Chứng kiến cháu thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ, bà Hậu dồn hết tình yêu thương để bù đắp. Bên cạnh tình bà cháu, tác phẩm còn khắc họa những mối quan hệ đời thường như tình làng nghĩa xóm, tình bạn và trên hết là tình thân.

Việt Hương nói gì khi bị so sánh diễn xuất với Hồng Đào?

Việt Hương nói gì khi bị so sánh diễn xuất với Hồng Đào?

Ở Chị dâu, nghệ sĩ Việt Hương từng hóa thân thành người phụ nữ mang bệnh ung thư, buộc phải ép cân trong thời gian ngắn khiến tóc rụng nhiều. Sang đến Cục vàng của ngoại, nữ diễn viên tiếp tục gặp thử thách khi phải thay đổi ngoại hình liên tục. Do nhân vật bà Hậu ở giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể thường xuyên biến đổi nội tiết tố dẫn đến cân nặng thất thường. Ngoài ra, Việt Hương còn phải phối hợp diễn xuất cùng nhiều diễn viên nhí, trong đó có bé mới chỉ mới vài tháng tuổi. Đây là trải nghiệm đặc biệt, vừa áp lực vừa mang đến cho cô nhiều cảm xúc mới mẻ trong quá trình làm phim.

Trong lần trở lại này, Việt Hương tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm lẫn những so sánh với nghệ sĩ Hồng Đào, một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và điện ảnh. Trước vấn đề này, Việt Hương cho biết được đứng chung với đàn chị của mình là một niềm hạnh phúc to lớn đối với cô. Cùng đó là cả hai nhân vật mà Việt Hương và Hồng Đào thủ vai đều có những điểm khác biệt nên đặt lên bàn cân so sánh là đều không thể.