Khương Ngọc tiết lộ lý do không mời tiếp Ngọc Trinh đóng phim

Chiều 25.9, ê kíp phim Cục vàng của ngoại tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông ra mắt dự án do đạo diễn Khương Ngọc cầm trịch. Sau thành công của phim trăm tỉ Chị dâu, anh tiếp tục quy tụ những gương mặt quen thuộc để đồng hành trong tác phẩm mới như nghệ sĩ Việt Hương, Lê Khánh, Băng Di, Tuấn Khải… Riêng nghệ sĩ Hồng Đào và diễn viên Lâm Thanh Mỹ vắng mặt vì lý do lịch trình cá nhân. 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh không có mặt trong bộ phim này.

Dàn diễn viên trong dự án điện ảnh Cục vàng của ngoại do đạo diễn Khương Ngọc cầm trịch Ảnh: HẢI DUY

Sau thành công của Chị dâu, đạo diễn Khương Ngọc tiếp tục khai thác đề tài gia đình và thân phận người phụ nữ trong tác phẩm mới Cục vàng của ngoại. Bộ phim kể câu chuyện đong đầy cảm xúc về hành trình trưởng thành của bé Su song song với chặng đường tuổi xế chiều của bà Hậu (nghệ sĩ Việt Hương thủ vai). Chứng kiến cháu ngoại thiếu thốn tình cảm của ba mẹ từ nhỏ, bà dành trọn tình yêu thương để bù đắp cho cháu. Không chỉ dừng lại ở tình bà cháu, Cục vàng của ngoại còn khắc họa những mối quan hệ đời thường như tình làng nghĩa xóm, tình bạn bè và trên hết là tình thân.

Lý do Ngọc Trinh không được Khương Ngọc mời đóng phim tiếp?

Theo Khương Ngọc, anh luôn tìm kiếm diễn viên phù hợp nhất cho từng vai diễn, không chỉ dựa vào tên tuổi hay mối quan hệ. Cục vàng của ngoại là một bộ phim mang đậm chất điện ảnh, đòi hỏi sự tinh tế và chiều sâu trong diễn xuất để lột tả cảm xúc chân thật, gần gũi nhất. Nam đạo diễn tin rằng, việc lựa chọn diễn viên phù hợp chính là yếu tố then chốt làm nên thành công của một tác phẩm.

Theo tiết lộ của đạo diễn Khương Ngọc, dự án lần này tiếp tục quy tụ dàn diễn viên từng tham gia Chị dâu nhằm làm mới hình ảnh của họ trong một câu chuyện khác. Tuy nhiên, bộ phim lại vắng mặt Ngọc Trinh. Trong phim điện ảnh Chị dâu, Ngọc Trinh đóng vai Út Như, một cô gái trẻ có mối quan hệ phức tạp và cuộc sống đầy khó khăn. Nhân vật này kết hôn với một người đàn ông ham chơi, nợ nần, phải đối mặt với áp lực từ gia đình và những lời trách móc từ các chị lớn do Việt Hương, Hồng Đào và Lê Khánh thủ vai. Nói về vấn đề này, Khương Ngọc cho biết, ở vai diễn mới trong Cục vàng của ngoại vai diễn này giống với vai Ngọc Trinh đã từng thể hiện ở Chị dâu nên vì thế anh muốn dành điều đặc biệt cho Trinh ở các dự án trong tương lai.