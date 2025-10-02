Thị trường điện ảnh trăm hoa đua nở

Tính đến cuối tháng 9.2025, tổng doanh thu thị trường phim Việt đã đạt hơn 3.000 tỉ đồng và được kỳ vọng vượt mốc 4.000 tỉ đồng vào cuối năm, gấp đôi năm 2024.

T IỀM NĂNG LỚN, ÁP LỰC NHIỀU

Đến thời điểm này, có ít nhất 10 phim Việt đã vượt mốc 100 tỉ đồng trong năm 2025. Trong đó, Tử chiến trên không đang chiếu rạp sắp cán mốc 200 tỉ đồng sau một tuần. Mưa đỏ rời rạp với mốc doanh thu 714 tỉ đồng và trở thành hiện tượng lịch sử phòng vé cho phim Việt có doanh thu cao nhất. Theo thông tin từ nhà sản xuất, từ nay đến cuối năm 2025 tiếp tục có tầm 20 phim Việt dự kiến ra rạp với đa dạng các thể loại.

Sự bùng nổ về số lượng phim mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả, cũng như sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu đang khẳng định sức sống và tiềm năng của thị trường điện ảnh Việt. Tuy nhiên, phim nào không đủ sức cạnh tranh về chất lượng, không được đầu tư đúng mức hoặc truyền thông yếu sẽ dễ dàng "bốc hơi" khỏi rạp chỉ sau một, hai tuần. Thực tế cho thấy trong khi một số phim vươn lên tầm "bom tấn" thì cũng có những tác phẩm đạt doanh thu không như kỳ vọng, hoặc chỉ thu về vài trăm triệu, vài tỉ đồng mà đơn cử là Tiệm cầm đồ: có chơi có chịu; Cô dâu ma (hợp tác Việt - Thái); Khế ước bán dâu… Điểm chung của những bộ phim này là nội dung chưa đủ hấp dẫn, thiếu đầu tư về kịch bản và kỹ thuật, dẫn tới chất lượng dưới ngưỡng khán giả chấp nhận.

Cảnh trong phim Mưa đỏ ẢNH: NSXCC

T HU HÚT HỢP TÁC LÀM PHIM LỊCH SỬ

Nhận định về thị trường thời điểm hiện tại, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho rằng phim Việt đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu, nhưng cũng có sự phân hóa rõ rệt về chất lượng. Khán giả hiện tại rất ủng hộ những tác phẩm được đầu tư nghiêm túc và có câu chuyện chạm đến cảm xúc.

"Các đơn vị tư nhân trong những năm vừa qua là các đơn vị chính tạo ra doanh thu cho công nghiệp điện ảnh, thể hiện sự nhạy bén thị trường. Và hiện nay các đơn vị này còn hợp tác với nhà nước, giúp thị trường có chiều sâu và sự cân bằng về nội dung, nhất là với các đề tài lịch sử, chính luận. Trường hợp Mưa đỏ hay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cho thấy một tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, có cách kể chuyện chạm được khán giả, không quan trọng là tư nhân hay nhà nước đều có thể phá mọi kỷ lục", đạo diễn của Cánh đồng bất tận nói.

Có thể thấy, những bộ phim có doanh thu ấn tượng thời gian qua đều mang những đề tài "khó ăn" như chiến tranh, lịch sử, không tặc hay văn hóa dân gian. Đây là bước tiến quan trọng, chứng minh các nhà sản xuất từ tư nhân đến nhà nước như Điện ảnh Quân đội, Điện ảnh Công an Nhân dân, các đài truyền hình đã và đang nhập cuộc rất tốt, mở rộng biên độ sáng tạo để chinh phục khán giả bằng những câu chuyện mang tính sự kiện, có chiều sâu và khác biệt. Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối có sự đầu tư rất lớn về kinh phí, nhân lực, vật lực với sự tham gia của hàng ngàn diễn viên quần chúng, khí tài - vũ khí thật, đại cảnh được các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ rất lớn.

Cảnh trong phim Tử chiến trên không ẢNH: NSXCC

Nói về kinh phí đầu tư cho một bộ phim chiếu rạp đảm bảo chất lượng, đạo diễn - NSX Lương Đình Dũng cho rằng ít nhất phải 50 tỉ đồng. Một số nhà làm phim khác nhận định sau sự bùng nổ về doanh thu của Địa đạo, Mưa đỏ, các nhà đầu tư tư nhân cũng sẽ yên tâm hơn để rót vốn vào dòng phim chủ đề chiến tranh, lịch sử. "Có sự đồng thuận và quyết tâm của nhiều cơ quan ban ngành liên quan sẽ tạo nên xu thế phát triển mới bền vững cho phim Việt. Và để kích thích nhà đầu tư cần có cơ chế phát hành - đầu tư hợp lý cũng như ưu đãi về thuế", đạo diễn Lương Đình Dũng nêu ý kiến.

"Tôi khẳng định đầu tư đúng mức là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để tạo nên một bộ phim chất lượng và chinh phục khán giả. Mức độ đầu tư ở đây không chỉ dừng lại ở tài chính để đảm bảo kỹ xảo hiện đại, bối cảnh hoành tráng và phục trang tỉ mỉ - những điều kiện tiên quyết để khán giả thấy được sự chuyên nghiệp, mà còn là đầu tư chất xám vào kịch bản sâu sắc, góc nhìn nhân văn, và cách kể chuyện mới mẻ, hiện đại. Khán giả Việt luôn tràn đầy lòng yêu nước, nhưng họ cần những tác phẩm kể về lịch sử với sự tôn trọng, mới mẻ và chất lượng điện ảnh cao", Nguyễn Phan Quang Bình nói. Ông cũng cho rằng để thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia các dự án phim của nhà nước, đặc biệt là phim lịch sử, nhà nước cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính, tiến tới một mô hình hợp tác công - tư minh bạch, rõ ràng về tỷ lệ góp vốn, quyền hạn và nhất là cơ chế thu hồi vốn và chia sẻ lợi nhuận.