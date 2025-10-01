Lâm Thanh Nhã tình tứ Lê Hạ Anh, phản ứng bất ngờ khi 'Mưa đỏ' sẽ đến Oscar 2026

Tối 30.9 tại White Palace Võ Văn Kiệt (TP.HCM), NTK Linh San chính thức giới thiệu show thời trang Lụa là trà hoa. Sự kiện thu hút khoảng 500 khách mời, gồm nhiều nghệ sĩ và các gương mặt có sức ảnh hưởng trong giới thời trang. Show diễn Lụa là trà hoa được NTK Linh San mở màn bằng sự xuất hiện của ba nàng thơ là Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy và Hoa hậu Kỳ Duyên trong những thiết kế áo dài cách tân tinh tế. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Kim Tuyến, ca sĩ Phương Thanh, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Vân Trang, Dương Cẩm Lynh, vợ chồng Hồ Quang Hiếu, vợ chồng Anh Đức, Lý Nhã Kỳ, Lâm Thanh Nhã... Đặc biệt, tâm điểm chú ý thuộc về sự xuất hiện của nam diễn viên Lâm Thanh Nhã, gương mặt đang được khán giả yêu mến sau thành công vang dội của Mưa đỏ.

Lâm Thanh Nhã và Lê Hạ Anh tái hiện lại đám cưới truyền thống trong show thời trang của nhà thiết kế Linh San. ẢNH: HẢI YẾN

Xuất hiện tại sự kiện, Lâm Thanh Nhã không giấu nổi xúc động khi nhắc về suất chiếu cuối cùng của Mưa đỏ. Nam diễn viên cũng có màn trình diễn áo dài cưới cùng nữ chính Lê Hạ Anh đi với dàn cameo gồm các nghệ sĩ gạo cội như Bảo Quốc, Trịnh Kim Chi, Trung Dũng, Lý Hương...