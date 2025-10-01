Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lâm Thanh Nhã tình tứ Lê Hạ Anh, phản ứng bất ngờ khi 'Mưa đỏ' sẽ đến Oscar 2026
Diệu Tú - Hải Yến
01/10/2025 13:50 GMT+7

Không phải là Quang hay Cường mà là 'Bình' Lâm Thanh Nhã tình tứ kết duyên với 'O Hồng' Lê Hạ Anh, thu hút mọi ống kính truyền thông. Sự kiện thời trang diễn ra ngay sau khi thông tin bộ phim Mưa Đỏ (Red Rain), dự án được kỳ vọng của điện ảnh nước nhà, chính thức được đệ trình tranh cử hạng mục danh giá tại giải Oscar.

Tối 30.9 tại White Palace Võ Văn Kiệt (TP.HCM), NTK Linh San chính thức giới thiệu show thời trang Lụa là trà hoa. Sự kiện thu hút khoảng 500 khách mời, gồm nhiều nghệ sĩ và các gương mặt có sức ảnh hưởng trong giới thời trang. Show diễn Lụa là trà hoa được NTK Linh San mở màn bằng sự xuất hiện của ba nàng thơ là Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy và Hoa hậu Kỳ Duyên trong những thiết kế áo dài cách tân tinh tế. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Kim Tuyến, ca sĩ Phương Thanh, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Vân Trang, Dương Cẩm Lynh, vợ chồng Hồ Quang Hiếu, vợ chồng Anh Đức, Lý Nhã Kỳ, Lâm Thanh Nhã... Đặc biệt, tâm điểm chú ý thuộc về sự xuất hiện của nam diễn viên Lâm Thanh Nhã, gương mặt đang được khán giả yêu mến sau thành công vang dội của Mưa đỏ.

Lâm Thanh Nhã và Lê Hạ Anh tái hiện lại đám cưới truyền thống trong show thời trang của nhà thiết kế Linh San.

ẢNH: HẢI YẾN

Xuất hiện tại sự kiện, Lâm Thanh Nhã không giấu nổi xúc động khi nhắc về suất chiếu cuối cùng của Mưa đỏ. Nam diễn viên cũng có màn trình diễn áo dài cưới cùng nữ chính Lê Hạ Anh đi với dàn cameo gồm các nghệ sĩ gạo cội như Bảo Quốc, Trịnh Kim Chi, Trung Dũng, Lý Hương...

'Mưa đỏ' ngày cuối ra rạp, dàn diễn viên xúc động ở lại đến nửa đêm xem cùng khán giả

'Mưa đỏ' ngày cuối ra rạp, dàn diễn viên xúc động ở lại đến nửa đêm xem cùng khán giả

Trong ngày cuối cùng trước khi Mưa đỏ rời rạp chiếu, dàn diễn viên gồm Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Hạ Anh, Đình Khang và Thân Thúy Hà đều xúc động vì nhận được nhiều tình yêu quý của khán giả.

Hậu trường Mưa đỏ: Bình tỏ tình với Hồng, Sen và Tấn kể xấu Tạ

