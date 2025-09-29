'Mưa đỏ' ngày cuối ra rạp, dàn diễn viên xúc động ở lại đến nửa đêm xem cùng khán giả

Sau hơn một tháng phát hành, tác phẩm điện ảnh Mưa đỏ không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, khán giả đón nhận nồng nhiệt mà còn xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé. Thậm chí bộ phim vượt mặt cả Mai của Trấn Thành, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất của điện ảnh Việt. Theo Box Office Vietnam, tính đến thời điểm hiện tại bộ phim này thu về hơn 700 tỉ đồng và các cụm rạp vẫn kín chỗ trong ngày công chiếu cuối cùng.

Xuất hiện tại buổi tri ân khán giả trong suất chiếu cuối diễn ra vào đêm muộn 28.9 tại TP.HCM, các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Hạ Anh, Đình Khang và Thân Thúy Hà được các khán giả vây kín để xin chữ ký và chụp ảnh. Trước khi gặp gỡ mọi người tại rạp phim, các thành viên trong tiểu đội 1 của K3 Tam Sơn và một số diễn viên khác cũng thực hiện video ngắn chia sẻ cảm xúc và nói lời tạm biệt khi bộ phim dừng chiếu khiến nhiều người xúc động.

Dàn diễn viên Mưa đỏ xúc động trong ngày cuối phim ra rạp. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Có thể nói, tác phẩm Mưa đỏ giúp tên tuổi của một số diễn viên vụt sáng thành sao và sở hữu một lượng người hâm mộ đáng kể. Trong những ngày qua, các diễn viên như Phương Nam và Lâm Thanh Nhã cũng tổ chức buổi fan meeting để gặp gỡ và bày tỏ sự cảm kích đối với khán giả.