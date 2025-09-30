'Mưa đỏ' được chọn tranh Oscar 2026, nhà sản xuất nói gì?

Vừa rời rạp chiếu, Mưa đỏ bước vào hành trình mới ở Oscar 2026 ẢNH: NSX

Ngày 30.9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL, công bố chọn Mưa đỏ tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu điện ảnh cũng như đông đảo người dân trong nước.

Trả lời Thanh Niên, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Hội đồng tuyển chọn gồm 5 thành viên, do ông làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn cho 2 phim Địa đạo và Mưa đỏ. Kết quả: Mưa đỏ giành 4 phiếu, còn 1 phiếu dành cho Địa đạo. Mưa đỏ được hầu hết các thành viên thuộc Hội đồng tuyển chọn đánh giá là gần với tiêu chí dự giải Oscar kỳ này hơn cả.

"Cử một bộ phim gây tiếng vang lớn của điện ảnh nước nhà đi dự thi, kỳ vọng của chúng tôi không hẳn ở chỗ phim có được giải hay không mà quan trọng hơn cả là qua đó sẽ giúp biết được điện ảnh Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ điện ảnh thế giới, khoảng cách nào có thể rút ngắn… Để từ đó, điều chỉnh chiến lược phát triển, hướng đi phù hợp cho điện ảnh Việt Nam, trên nỗ lực hội nhập với nền điện ảnh thế giới", Cục trưởng Cục Điện ảnh nói thêm.

Trước tin vui mới của tác phẩm, đại diện nhà sản xuất Mưa đỏ chia sẻ với Thanh Niên: "Hôm nay chúng tôi vừa nhận được thông tin. Thực sự rất xúc động và tự hào khi nhận tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn Mưa đỏ tham dự giải Oscar lần thứ 98. Đây là sự ghi nhận to lớn đối với nỗ lực của tập thể nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành cùng bộ phim trong suốt chặng đường".

Mưa đỏ thắng lớn ở phòng vé Việt trước khi được lựa chọn tranh tài ở Oscar 2026 ẢNH: NSX

Vị này nói thêm: "Tuy nhiên, với tính chất là một đơn vị nghệ thuật trong quân đội, mọi hoạt động đối ngoại, tham dự giải thưởng quốc tế đều phải xin ý kiến và được sự chấp thuận của cấp trên. Hiện nay, chúng tôi đang báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và sẽ thông tin chính thức sau khi có quyết định. Dù thế nào, việc Mưa đỏ được lựa chọn đã là niềm vinh dự lớn lao, tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chính trị, sáng tạo nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa xã hội".

Trước khi bước vào đường đua Oscar 2026, Mưa đỏ đã làm nên kỳ tích ở phòng vé Việt. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã "làm mưa làm gió" tại phòng vé trong hơn 1 tháng qua và rời rạp ngày 29.9 với doanh thu 713 tỉ đồng, tương đương khoảng 8,1 triệu lượt vé bán ra. Bộ phim điện ảnh của đạo diễn Đặng Thái Huyền hiện là phim Việt Nam có doanh thu cao nhất tính đến hiện nay.

Về hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar, những năm qua Việt Nam đều đặn lựa chọn tác phẩm tham dự vòng sơ tuyển ở hạng mục này. Gần đây nhất, tác phẩm được lựa chọn phải kể đến: Đào, phở và piano (2024), Tro tàn rực rỡ (2023), 578: Phát đạn của kẻ điên (2022), Bố già (2021), Mắt biếc (2020)… Tuy nhiên, những cái tên này mới chỉ dừng chân ở vòng sơ tuyển, chưa có cơ hội góp mặt trong danh sách đề cử chính thức.