'Mưa đỏ' thông báo ngày rời rạp, thu 700 tỉ

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền đạt doanh thu 699,3 tỉ (tính đến 11 giờ ngày 25.9) và dự kiến vượt mốc 700 tỉ trong hôm nay. Trước đó tác phẩm lấy cảm hứng và hư cấu từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã đạt nhiều thành tích ấn tượng, điển hình như phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất (hơn 50 tỉ), phim Việt có doanh thu cao nhất trong lịch sử (vượt Mai của đạo diễn Trấn Thành).

Mưa đỏ lập nhiều kỷ lục về doanh thu từ khi ra rạp Ảnh: Fanpage phim

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ thời điểm ra rạp, Mưa đỏ đã vượt qua nhiều tác phẩm như Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, Cô dâu ma... để dẫn đầu phòng vé trong thời gian dài. Gần đây, trước sự "đổ bộ" của Tử chiến trên không, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền tuy có giảm về mặt sức hút song vẫn giữ mức doanh thu ổn đinh. Điển hình là trong 3 ngày cuối tuần qua, tác phẩm thu về hơn 22 tỉ đồng. Với thành tích 700 tỉ đồng, nhiều người cho rằng sẽ rất lâu mới có tác phẩm Việt vượt qua được mức doanh thu này.

Sức hút của Mưa đỏ một phần nhờ vào thời điểm ra mắt. Theo ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, việc phim ra rạp vào dịp lễ lớn của đất nước giúp phim tạo hiệu ứng cộng hưởng về cảm xúc và truyền thông. “Những thời điểm này, ký ức hào hùng của dân tộc được khơi dậy, tạo ra một "mảnh đất màu mỡ" cho phim chiến tranh. Tuy nhiên, tôi tin rằng yếu tố quyết định vẫn là chất lượng tác phẩm - một kịch bản chất lượng, giàu cảm xúc, hình ảnh ấn tượng, âm nhạc lôi cuốn và diễn xuất”, ông Đặng Trần Cường chia sẻ.

Đạo diễn trải lòng khi 'Mưa đỏ' sắp rời rạp

Ê kíp Mưa đỏ nhận được sự đón nhận của khán giả Ảnh: Fanpage phim

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết gần đây, theo số liệu từ nhà phát hành, Mưa đỏ đã đón hơn 8 triệu lượt khán giả đến xem phim. Trong đó, có nhiều người quay lại rạp nhiều lần để theo dõi cùng gia đình, người thân. Theo đạo diễn, Mưa đỏ còn ghi nhận có những suất chiếu vào lúc sáng sớm. “Trong hơn 8 triệu lượt khán giả, có những người đã viết các bài phân tích, bày tỏ cảm xúc về phim, có cả khen lẫn chê, cả tích cực lẫn chưa tích cực. Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời. Một bộ phim khi ra rạp mà không đón nhận bất kỳ sự quan tâm nào của dư luận, đó mới là điều đáng buồn”, Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Cũng theo đạo diễn, từ ngày 29.9, Mưa đỏ chính thức rời rạp để thực hiện sứ mệnh tiếp theo. Trong bài viết đăng tải trên trang cá nhân, Đặng Thái Huyền bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ của mọi người dành cho tác phẩm, đồng thời chia sẻ: “Mỗi suất chiếu, mỗi ánh mắt xót xa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những lời động viên hay góp ý nhiệt thành… đều là phần đời mới mà mọi người đã dành cho Mưa đỏ. Và tôi tin rằng, trong tương lai, ở một hành trình mới, một câu chuyện mới, điện ảnh cùng tình yêu dành cho nơi ta sinh ra, lớn lên… sẽ luôn là cầu nối để chúng ta lại tìm thấy nhau. Và giờ phút này, tôi đã có thể tự hào nói rằng - toàn thể ê kíp Mưa đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả nỗ lực và sự tận hiến cao nhất”.

Cùng thời điểm, fanpage phim cũng thông báo Mưa đỏ sẽ phục vụ đến hết ngày 28.9, trước khi bắt đầu hành trình mới trên nhiều nền tảng, để gặp gỡ thêm đông đảo công chúng. "Tròn một tháng kể từ ngày khởi chiếu, Mưa đỏ đã có một hành trình thật đặc biệt - được khán giả cả nước đón nhận, sẻ chia và lan tỏa. Bộ phim đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình và quan trọng hơn cả là để lại dấu ấn trong trái tim người yêu điện ảnh", phía ê kíp chia sẻ.