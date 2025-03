Will Smith sau 3 năm bị 'ghẻ lạnh' vì cú tát chấn động tại Oscar

Cú tát dành cho Chris Rock ngay trên sân khấu Oscar ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Will Smith ẢNH: AFP

Năm 2022, Will Smith gây chấn động dư luận khi xông lên sân khấu lễ trao giải Oscar tát Chris Rock sau khi cây hài này trêu chọc vẻ ngoài của vợ mình - diễn viên Jada Pinkett Smith. Khoảnh khắc này lập tức bùng nổ truyền thông, mạng xã hội, khiến ngôi sao loạt phim Bad Boys nhận về vô vàn bình luận trái chiều đồng thời bị cấm xuất hiện tại lễ trao giải Oscar trong 10 năm.

Thời gian qua, Will Smith sống khá kín tiếng, chuyên tâm đầu tư cho dự án âm nhạc mới và vừa phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên Based on a True Story vào hôm 28.3. Trong số 14 bài hát thuộc album mới, ca khúc mở đầu Int. Barbershop - Day gây chú ý hơn cả khi có nhiều chi tiết nhắc đến vụ tài tử này tát Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022.

Ngôi sao 57 tuổi mô tả album là tác phẩm cá nhân và có sức ảnh hưởng nhất của mình, nhấn mạnh thông điệp chính là tìm thấy khả năng phục hồi trong thời điểm khó khăn. Sau khi phát hành, sản phẩm này lại nhận về nhiều đánh giá tiêu cực từ khán giả cũng như giới phê bình với những nhận xét như thiếu sáng tạo, thiếu năng lượng, hời hợt…

Ba năm qua, Will Smith dành thời gian suy ngẫm, kiểm điểm bản thân và khám phá con người bên trong mình ẢNH: AP

Xuất hiện trong chương trình buổi sáng của Sirius XM mới đây, Will Smith chia sẻ về những gì đã trải qua với mình trong 3 năm qua. Sao phim Men in Black bộc bạch: "Tôi đã dành thời gian để ở một mình trong 3 năm qua nhiều hơn bao giờ hết so với cả cuộc đời mình. Tôi đã tiếp xúc với những phần trong tôi mà tôi không muốn mọi người nhìn thấy… những thứ như sợ hãi, tức giận, buồn bã, rối bời".

Một tháng sau cú tát Chris Rock, ngôi sao sinh năm 1968 từng có khoảng thời gian đến Ấn Độ tập yoga và thiền. Chủ nhân 4 giải Grammy chia sẻ với AP rằng những năm qua bản thân thực sự đào sâu vào những phần bên trong mình và đặt ra những câu hỏi sâu sắc bên trong. Và album mới nhất là kết quả bước đầu của quá trình tự nhìn nhận lại bản thân. "Mỗi bài hát đều nói về một phần nào đó trong tôi mà tôi đã tìm ra hoặc muốn khám phá, một điều gì đó mà tôi muốn chia sẻ. Đó là sản phẩm âm nhạc trọn vẹn nhất mà tôi từng sáng tác", anh chia sẻ.

Will Smith cho biết nghịch cảnh không chỉ thử thách mà còn thúc đẩy khả năng sáng tạo của mình ẢNH: AFP

Trong khi đó, Omarr Rambert - nhà sản xuất điều hành album của Will Smith, chia sẻ sau cú tát ở Oscar, tài tử lần đầu tiên bị internet đối xử như một kẻ phản diện. "Hiện tại, anh ấy chỉ muốn trở nên 'dễ bị tổn thương' và trung thực đồng thời thể hiện những khía cạnh khác của mình", Rambert chia sẻ. Mùa hè năm ngoái Will Smith tái xuất màn ảnh rộng với Bad Boys: Ride or Die và bộ phim thu về hơn 400 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Rambert nói thành công nhất định từ tác phẩm mới giúp tài tử trở nên tích cực hơn và tự tin thể hiện bản thân một cách trọn vẹn.



Cùng với đó, Smith cũng bắt đầu kế hoạch thực hiện chuyến lưu diễn vào mùa hè này tại Morocco, Anh và một số điểm dừng ở châu Âu. Ngoài ra, có tin đồn rằng ngôi sao kỳ cựu này đang đàm phán với Netflix về một dự án hài tiếp theo song một đại diện đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Will Smith và vợ - diễn viên Jada Pinkett Smith vẫn gắn bó sau bao sóng gió ẢNH: AFP

Về đời tư, Will Smith vẫn duy trì cuộc hôn nhân với Jada Pinkett Smith dù trải qua nhiều sóng gió, rạn nứt. Hồi 2023, nữ diễn viên phim Girls Trip thừa nhận họ đã quyết định sống cuộc sống riêng từ vài năm trước và âm thầm ly thân. Rambert cho biết hiện cặp sao này vẫn rất gắn bó. "Họ đi nghỉ cùng nhau. Họ có đêm hẹn hò cùng nhau. Họ có bữa tối gia đình, giống như một gia đình truyền thống. Sự khác biệt là mỗi người trong gia đình đều có sự nghiệp riêng, đó là điều khiến mọi thứ trở nên khó khăn", vị này chia sẻ. Rambert cho biết nghịch cảnh mà Smith phải đối mặt đã giúp gia đình họ xích lại gần nhau hơn.