Nữ chính phim 18+ giành chiến thắng gây 'choáng' ở Oscar 2025 là ai?

Mikey Madison cùng đoàn phim Anora đại thắng tại Oscar 2025 với 5 tượng vàng: Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Dựng phim xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 vừa khép lại hôm 3.3 (giờ Việt Nam) bằng chiến thắng vang dội của Anora ở 5 hạng mục quan trọng, bao gồm giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Mikey Madison. Thành tích của ngôi sao sinh năm 1999 được xem là một bất ngờ không nhỏ ở đêm trao giải. Bởi lẽ, dù cô vốn được nhắc đến là ứng viên mạnh của đường đua năm nay song minh tinh kỳ cựu Demi Moore được đánh giá nhỉnh hơn. Trước khi lễ trao giải điện ảnh lớn nhất năm diễn ra, nhiều cây viết trong ngành hay các trang tin tức uy tín như Variety, The Hollywood Reporter, New York Post… nghiêng về dự đoán Demi Moore (phim The Substance) sẽ giành chiến thắng.

Khoảnh khắc nhận được chiếc tượng vàng danh giá, Mikey Madison mô tả đây là điều "siêu thực". Ngôi sao sinh năm 1999 bày tỏ: "Tôi lớn lên ở Los Angeles, nhưng Hollywood luôn có cảm giác rất xa vời với tôi, vì vậy được ở đây, đứng trong căn phòng này hôm nay thực sự là điều tuyệt vời" ẢNH: REUTERS

Nữ diễn viên gen Z cũng dành giây phút ngắn ngủi trên sân khấu để ca ngợi những tên tuổi được đề cử cùng mình. "Tôi rất vinh dự khi được ghi nhận cùng với tất cả các vị. Đây là một giấc mơ trở thành hiện thực", người đẹp choáng ngợp ẢNH: REUTERS

Trong tác phẩm do Sean Baker viết kịch bản và đạo diễn, Mikey Madison hóa thân thành Anora (Ani) - một vũ nữ thoát y làm việc trong hộp đêm cao cấp ở New York (Mỹ), chuyên phục vụ đấng mày râu với nhiều dịch vụ từ múa cột, nhảy thoát y cho đến cả "đi đêm" ẢNH: NEON

Cuộc sống của cô gái trẻ thay đổi khi tình cờ gặp được vị "khách sộp" Vanya - con trai một nhà tài phiệt Nga. Họ nhanh chóng cuốn lấy nhau, tổ chức đám cưới trong chớp nhoáng rồi chìm trong chuỗi ngày ăn chơi, hưởng thụ. Nhưng tháng ngày vui vẻ với tình yêu mong manh ấy sớm bị "xé toang" khi gia đình Vanya biết được chuyện của hai người và tìm cách xử lý… ẢNH: NEON

Anora dán nhãn 18+ vì chứa nhiều cảnh nóng táo bạo, ngôn từ nhạy cảm. Phim nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, có nhà phê bình ví tác phẩm này như một giấc mơ hoang dã có mở màn với vui vẻ sau đó là thực tế thảm khốc và những chi tiết dữ dội không thể đoán trước ẢNH: NEON

Mikey Madison được khen ngợi bởi lối biến hóa đa dạng, nét diễn táo bạo, hấp dẫn. Nữ diễn viên trẻ khắc họa nên một cô gái mạnh mẽ, mang nội tâm phức tạp, luôn tràn đầy tự tin song cũng nuôi mộng tưởng hão huyền. Và sau tất cả, đó là một kẻ cô độc, dễ bị tổn thương bên trong nhưng che đậy bằng sự tức giận và gan lì ẢNH: NEON

Để hóa thân thành nhân vật tốt nhất, Mikey Madison tìm mọi cách tạo nên Ani từ con số 0. Cô tìm hiểu về cuộc sống của những vũ công thoát y ngoài đời thực, học cách múa cột, hòa nhập vào "văn hóa" của các hộp đêm, học tiếng Nga, bắt chước giọng Brooklyn, tự thực hiện những cảnh quay nguy hiểm... ẢNH: AFP

"Tôi không thích làm bất cứ việc gì nửa vời. Đối với tôi, đó là tất cả hoặc không có gì. Tôi không biết điều đó có lành mạnh hay không, đó chỉ là cách tôi phải làm một việc gì đó", cô giải thích với The Wrap ẢNH: REUTERS

"Cách tôi làm việc là tôi phải hoàn toàn yêu nhân vật này. Tôi yêu cô ấy. Mọi thứ cô ấy nói, tôi hoàn toàn tin rằng đó là sự thật. Điều quan trọng nhất là tôi phải hoàn toàn đồng cảm với nhân vật. Tư duy của tôi là yêu cô ấy và hiểu cô ấy để tôi có thể nhập vai cô ấy", nữ diễn viên 9X bày tỏ về vai chính trong Anora ẢNH: AFP

Sean Baker dành nhiều lời có cánh khi nói về diễn xuất của Mikey Madison. Đạo diễn tài năng đánh giá chính sự tận tâm và diễn xuất tuyệt vời của Madison đã làm nên linh hồn của tác phẩm. Nhà làm phim cũng chia sẻ ấn tượng đầu tiên về nữ diễn viên trẻ: "Nhìn thấy Mikey đóng nhiều vai khác nhau, nhận ra khả năng thay đổi cảm xúc của cô ấy trong tích tắc, khiếu hài hước, khả năng đưa ra những lựa chọn dũng cảm và tiếng hét tuyệt vời của cô ấy. Đó là lúc chúng tôi liên lạc với cô ấy" ẢNH: REUTERS

Với vai chính trong bộ phim độc lập có kinh phí sản xuất vỏn vẹn 6 triệu USD, Mikey Madison có bước tiến rực rỡ trong sự nghiệp. Cô liên tục được vinh danh tại các liên hoan, lễ trao giải phim ảnh trong nước đến quốc tế với hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ đồng thời được nhắc đến như một "hiện tượng diễn xuất" ở Hollywood. Trước khi chạm tay vào chiếc tượng vàng Oscar, cô từng chiến thắng ở hạng mục tương tự tại giải BAFTA, nhận đề cử Quả cầu vàng, SAG… ẢNH: AFP, REUTERS