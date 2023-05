Quentin Tarantino bị tố chi 10.000 USD thuê vũ công thoát y thỏa mãn sở thích ‘quái dị’

Quentin Tarantino được cho là bị thu hút bởi bàn chân của phụ nữ AFP

Trang tin kể trên tiết lộ một người đàn ông tên Lowlife (Page Rad) - nhân viên cấp cao của câu lạc bộ thoát y Hollywood Crazy Girls ở California (Mỹ) vừa xuất hiện trên một podcast tên Get in the Car và kể câu chuyện gây sốc về đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino. Theo lời người này, nhà làm phim đình đám của Hollywood đã đến câu lạc bộ, yêu cầu một phòng VIP và muốn được bầu bạn với một vũ công có vòng 1 và vòng 3 “khủng” nhất nơi này.



Vốn tò mò, Lowlife đã âm thầm theo dõi hành động của vị đạo diễn này thông qua màn hình CCTV. “Khi anh ấy ngồi xuống, nữ vũ công thoát y chuẩn bị làm một chuyện nhỏ - cởi áo của cô ấy ra. Đột nhiên anh ta đứng dậy, ném cô ấy lên ghế, cởi từng chiếc giày của cô ấy ra và bắt đầu liếm lòng bàn chân, mút các ngón chân", người này kể lại. Vị quản lý này cho biết hành động của Tarantino kéo dài 30 phút và khi ông làm xong, bàn chân của vũ công trông như vừa tắm xong, “nhăn nheo như một quả mận khô”. Đạo diễn phim Once upon a time in Hollywood được cho là đã trả 10.000 USD (hơn 234 triệu đồng) để được thỏa mãn sở thích kỳ lạ này.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả với những bình luận nửa tin nửa ngờ cho đến các ý kiến bàn tán, suy đoán. Trong khi đó, nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Quentin Tarantino có mối quan hệ hợp tác lâu năm với Uma Thurman, nhiều lần khai thác hình ảnh đôi chân của cô trên màn ảnh WIREIMAGE

PageSix tiết lộ việc Quentin Tarantino có đam mê với đôi chân của phụ nữ từ lâu đã không còn là bí mật. Trong các tác phẩm của vị đạo diễn 60 tuổi, khán giả dễ dàng phát hiện có những cảnh quay chân ngẫu hứng. Thậm chí, trong bữa tiệc chiêu đãi vào năm 2010, minh tinh Uma Thurman còn chúc mừng nhà làm phim này bằng cách mời ông loại rượu sâm panh được đựng trong đôi giày cao gót của mình. Đôi bàn chân của Uma Thurman trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt với Quentin Tarantino, từng nhiều lần được vị đạo diễn này khai thác trên màn ảnh. Trong bộ phim Pulp Fiction do Tarantino chỉ đạo, điệu nhảy chân trần của Uma Thurman bên cạnh John Travolta từng gây ấn tượng sâu đậm với khán giả.

Quentin Tarantino sinh năm 1963, ông là biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng ở Hollywood. Các tác phẩm của nhà làm phim quyền lực này thường gây chú ý bởi cốt truyện phi tuyến tính, miêu tả nét thẩm mỹ trong yếu tố bạo lực, quy tụ dàn diễn viên đình đám… Ông đứng sau thành công của nhiều bộ phim nổi tiếng: Pulp Fiction, From Dusk till Dawn, Jackie Brown, loạt phim Kill Bill, Once Upon a Time in Hollywood… Quentin Tarantino được coi là nhà làm phim có tầm ảnh hưởng nhất trong thế hệ của mình. Hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật, đạo diễn 60 tuổi gặt hái được nhiều thành công, trong đó giành được 1 giải Cành cọ vàng, 2 giải Oscar, 2 giải BAFTA và 4 giải Quả cầu vàng. Tuy nhiên, phong cách làm phim của Tarantino cũng vướng không ít tranh cãi. Về đời tư, ông kết hôn với người đẹp Daniella Pick vào năm 2018 và lần lượt có 2 con.