Top phim được dự đoán có khả năng đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes 2023

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 đang đi về ngày cuối cùng với sự nôn nao khôn nguôi của giới mộ điệu điện ảnh dành cho giây phút công bố chủ nhân giải Cành cọ vàng danh giá. Lễ bế mạc trao giải sẽ được tổ chức vào 20 giờ 30 phút (giờ địa phương) 27.5.2023.

Chủ nhân Cành cọ vàng 2023 sắp lộ diện GETTY

Trên đường đua Cannes, những bộ phim được giới phê bình tán dương nhiều nhất chưa chắc sẽ là bộ phim chiến thắng. Điều này đã được minh chứng qua kết quả chung ở hai mùa giải thưởng gần đây nhất. Liên hoan phim Cannes thường sẽ đề cao những bộ phim có góc nhìn táo bạo, ngôn ngữ điện ảnh khác biệt dù chúng có thể gây tranh cãi.

Điển hình là chiến thắng của Triangle of sadness (2022) hoặc Titane (2021). Điều khác biệt ở Cannes so với những giải thưởng điện ảnh khác còn nằm ở chỗ, bộ phim chiến thắng giải thưởng cao quý nhất - Càng cọ vàng sẽ không nhận thêm giải thưởng ở bất kỳ hạng mục khác.

Anatomy of fall được nhiều nhà báo, nhà phê bình đưa vào danh sách dự đoán phim có khả năng giành Cành cọ vàng IMDB

Một phân cảnh trong The zone of interest LOS ANGELES TIME

Trưởng ban giám khảo Liên hoan phim Cannes năm nay là đạo diễn Ruben Ostlund - chủ nhân Cành cọ vàng 2022. Đạo diễn Triangle of sadness sẽ cùng hội đồng bao gồm những đạo diễn, diễn viên có tiếng: Julia Ducournau, Brie Larson, Rungano Nyoni, Maryam Touzani, Paul Dano, Denis Ménochet, Atiq Rahimi, Damián Szifron chọn ra cái tên xứng đáng nhất.

Trong số 21 phim tranh giải năm nay, Anatomy of fall và The zone of interest được các cây bút phê bình đến từ tờ Variety và Indiewire đánh giá tiệm cận với tiêu chí chấm thi và gu thưởng thức của hội đồng giám khảo năm nay. Anatomy of fall của nữ đạo diễn Justine Trier được đánh giá cao nhờ cốt truyện hấp dẫn, cách kể chuyện mới lạ, đầy thách thức. Phim kể về một nữ nhà văn phải bảo vệ mình trước tòa khi cô là nghi phạm chính trong vụ sát hại chồng mình.

Trong khi đó, The zone of interest dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Martin Armis. Phim kể về một sĩ quan Đức quốc xã phải lòng vợ của một chỉ huy trại tập trung Auschwizt. Đây cũng là phim truyện mới nhất của đạo diễn Jonathan Glazer sau 10 năm. Điều đặc biệt, cả hai bộ phim này đều có sự tham gia của minh tinh người Đức Sandra Huller.

Đạo diễn Todd Hayes cùng các diễn viên phim May December trên thảm đỏ Cannes 2023 REUTERS

Monster đánh dấu sự trở lại vẻ vang của Hirokazu Kore-eda trên đường đua Cannes IMDB

Ngoài hai cái tên "dẫn đầu đường đua" trên, May December của đạo diễn Todd Haynes được đánh giá cao. Phim có khả năng giành được Cành cọ vàng nếu ban giám khảo không chọn một trong hai ngôi sao Julianne Moore hoặc Natalie Portman cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra, Fallen leaves của nhà làm phim người Phần Lan Aki Kaurismaki cũng lọt vào danh sách dự đoán "ẵm giải" của các nhà phê bình. Ở phía phim châu Á, sự kỳ vọng lại được đặt vào nhà làm phim Nhật Bản Hirokazu Kore-eda với Monster.

Đạo diễn Trần Anh Hùng và hai diễn viên chính của The Pot-Au-Feu trên thảm đỏ Cannes hôm 24.5

GETTY

Mùa Cannes 2023 cũng trở nên đáng quan tâm đối với người yêu điện ảnh Việt Nam khi đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng có phim The Pot-Au-Feu (tựa cũ: La Passion de Dodin Bouffant) lọt vào danh sách tranh giải Cành cọ vàng. Sau khi công chiếu hôm 24.5, bộ phim mới nhất của đạo diễn Mùi đu đủ xanh nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình quốc tế, được đánh giá rất thi vị, tràn đầy tình yêu dành cho ẩm thực. Tuy nhiên, tác phẩm có vẻ vẫn khá an toàn so "đô mạnh" của Liên hoan phim Cannes.