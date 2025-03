Cuộc đua gay cấn của dàn diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2025

Mikey Madison, Demi Moore, Adrien Brody, Timothée Chalamet (từ trái sang) đang là những ứng viên "nặng ký" ở 2 hạng mục Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2025 ẢNH: REUTERS

Ít ngày trước khi Lễ trao giải Oscar 2025 chính thức sáng đèn, những dự đoán về chủ nhân mới của loạt tượng vàng danh giá được truyền thông, giới chuyên môn và khán giả bàn tán sôi nổi. Trong đó, hạng mục Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thu hút sự quan tâm không nhỏ khi chứng kiến màn "đụng độ" của những tên tuổi kỳ cựu (Demi Moore, Fernanda Torres, Adrien Brody…) với những tài năng trẻ đang lên (Mikey Madison, Timothée Chalamet).



Demi Moore: 'Ngựa chiến' của đường đua Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Demi Moore được dự đoán giành chiến thắng sít sao trước Mikey Madison và Fernanda Torres ẢNH: NEON, SONY PICTURES, MUBI

Vai diễn trong bộ phim The Substance không chỉ đưa Demi Moore hồi sinh sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood mà còn giúp minh tinh này trở thành ứng viên hàng đầu cho chiếc tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại mùa Oscar lần thứ 97 sắp tới. Màn thể hiện ngoạn mục trong tác phẩm của đạo diễn Coralie Fargeat đã đưa ngôi sao 62 tuổi thắng hàng loạt giải thưởng quan trọng trước thềm Oscar: Quả cầu vàng, Critics' Choice Movie Awards (Giải thưởng Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh) hay SAG (Giải thưởng của Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh).

Trước thềm lễ trao giải điện ảnh được mong chờ nhất năm, Demi Moore được các chuyên trang điện ảnh, tin tức như Variety, The Hollywood Reporter, New York Post… dự đoán sẽ được xướng tên ở hạng mục nữ chính. Nếu điều này thành hiện hiện, minh tinh 6X sẽ có được chiếc tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm của mình.

Demi Moore đã "càn quét" loạt giải thưởng quan trọng trước thềm Oscar ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Mikey Madison với màn thể hiện bứt phá trong Anora cũng là một ứng viên đáng gờm tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trước khi ghi tên mình trong bảng đề cử Oscar, nữ diễn viên sinh năm 1999 đã thắng hơn 20 giải thưởng diễn xuất tại các giải thưởng, liên hoan phim từ trong nước ra quốc tế. Mới đây nhất, cô vừa trở thành chủ nhân giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại BAFTA. Variety cũng không loại bỏ khả năng "hiện tượng" 26 tuổi sẽ được xướng tên lên sân khấu Oscar vào đầu tuần tới (theo giờ Việt Nam).

Bên cạnh đó, Fernanda Torres của I'm Still Here cũng là ứng viên được đánh giá cao trên đường đua nữ chính. Tờ The New York Times dự đoán ngôi sao người Brazil có thể sẽ trở thành chủ nhân của tượng vàng, tiết lộ bà đang nhận được nhiều phiếu bầu từ các thành viên Viện hàn lâm. "Với sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa Demi Moore và Mikey Madison, tôi tự hỏi liệu những người bỏ phiếu có bị cám dỗ để cho Fernanda Torres làm lựa chọn thay thế của bên thứ ba hay không. Tuy nhiên, bất kỳ người phụ nữ nào trong số những người phụ nữ đó đều có thể giành chiến thắng", cây viết của trang này nhận định.

Adrien Brody lặp lại lịch sử hay Timothée Chalamet sẽ làm nên kỳ tích?

Adrien Brody - Timothée Chalamet cùng tranh tài ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2025 ẢNH: A24, SEARCHLIGHT PICTURES

Trong cuộc cạnh tranh Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar 2025, Adrien Brody - Timothée Chalamet đang nổi lên với tư cách là 2 ứng cử viên mạnh nhất ở hạng mục quan trọng này.

Ban đầu, tài tử Adrien Brody với vai diễn trong The Brutalist được nhiều người dự đoán sẽ chiến thắng ở hạng mục này khi "càn quét" hàng loạt giải thưởng tương tự tại những lễ trao giải danh giá: Quả cầu vàng, BAFTA, Critics' Choice Awards… Vài ngày trước thềm Lễ trao giải Oscar 2025, The Hollywood Reporter, Variety, The New York Times… kiên định với phán đoán rằng tài tử 52 tuổi này sẽ đem về tượng vàng Oscar thứ 2 trong sự nghiệp.

Adrien Brody được nhiều người dự đoán sẽ mang về tượng vàng Oscar tiếp theo trong sự nghiệp ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, dự đoán Adrien Brody sẽ thắng ở Oscar 2025 cũng bị lung lay ít nhiều, nhất là sau khi Timothée Chalamet (phim A Complete Unknown) giành chiến thắng tại giải SAG vào cuối tuần trước. Điều này khiến nhiều khán giả lẫn các trang tin đặt câu hỏi: Liệu ngôi sao 9X này sẽ tạo nên đột phá ở đường đua Oscar không? The New York Post cho rằng việc nam diễn viên này thắng ở SAG là một tín hiệu tích cực bởi những năm gần đây, đa số người chiến thắng ở giải này đều giành giải Oscar sau đó.

Thêm vào đó, cây viết của trang này cảm thấy rằng The Brutalist của Adrien Brody chỉ được lòng những người bỏ phiếu ở nước ngoài trong khi đa phần những người bỏ phiếu trong nước của Viện Hàn lâm có phần thờ ơ với tác phẩm. Chưa kể, bộ phim kể trên còn gây nhiều tranh cãi vì vấn đề sử dụng AI.

Timothée Chalamet cũng được kỳ vọng "làm nên chuyện" ở Oscar 2025 sau chiến thắng ở giải SAG mới đây ẢNH: REUTERS

The New York Times lại nhận định Timothée Chalamet phải đối mặt với những "luồng gió trái ngược" từ một Viện Hàn lâm vẫn "ngoan cố" không công nhận những nam diễn viên trẻ tuổi. Bằng chứng là chưa có ai dưới 30 tuổi từng chiến thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar, ngoại trừ Adrien Brody từng làm nên kỳ tích ở tuổi 29 với chiếc tượng vàng có được nhờ The Pianist (2002).

Kết quả cuối cùng sẽ được hé lộ tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 diễn ra ở Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) vào ngày 2.3 (giờ địa phương), tức sáng 3.3 (theo giờ Việt Nam).