Kylie Jenner - Timothée Chalamet gây sốt với màn 'khóa môi' ở Quả cầu vàng

Kylie Jenner và Timothée Chalamet tình tứ tại Quả cầu vàng

GETTY

Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng diễn ra sáng 8.1 (theo giờ Việt Nam), Kylie Jenner và Timothée Chalamet trở thành tâm điểm chú ý công khai xuất hiện tại một sự kiện danh giá với tư cách là một cặp đôi.

"Mỹ nam đẹp trai nhất thế giới 2023" và em gái của Kim Kardashian cùng xuất hiện ở hàng ghế khách tham dự và cùng theo dõi đêm trao giải. Đôi tình nhận diện trang phục tông đen sang trọng, cuốn hút, ngồi cười nói vui vẻ và dành cho nhau những cử chỉ âu yếm ngọt ngào. Cả hai dường như không quan tâm đến những vị khách và ống kính xung quanh khi say sưa trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Khoảnh khắc này lập tức được ghi lại và lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Ánh mắt say đắm cùng cử chỉ ngọt ngào mà cặp đôi đình đám này dành cho nhau khiến người hâm mộ "bấn loạn". Trên X, loạt ảnh, video tình tứ của Kylie Jenner và Timothée Chalamet trở thành chủ đề được chia sẻ, bàn luận sôi nổi đồng thời là cảm hứng để nhiều dân mạng tạo ra những bức ảnh chế hài hước. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc được quan tâm nhất tại lễ trao giải năm nay.

Ở mùa Quả cầu vàng mới nhất, Timothée Chalamet nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim ca nhạc, hài kịch nhờ màn trình diễn trong Wonka. Tuy nhiên, giải thưởng này cuối cùng thuộc về Paul Giamatti của phim The Holdovers.

Màn "khóa môi" của hai tên tuổi đình đám này đang gây sốt trên mạng xã hội PAGESIX

Kylie Jenner và Timothée Chalamet lần đầu được phát hiện tương tác cùng nhau là ở show diễn của Jean Paul Gaultier tại Tuần lễ thời trang Paris hồi tháng 1.2023. Bộ đôi này vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 4.2023 khi bị soi ra nhiều "bằng chứng" đáng ngờ. Thời điểm đó, nguồn tin của Entertainment Tonight tiết lộ mối quan hệ của cặp sao 9X này mới chớm nở, chưa có gì là nghiêm túc và họ đang xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Sau nhiều tháng bí mật hẹn hò, cả hai công khai mối quan hệ bằng những cử chỉ thân mật, tình tứ khi tham gia một buổi biểu diễn của Beyoncé ở Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 9.2023 và liên tục lộ ảnh bên nhau. Gần đây nhất, tài tử phim Call Me By Your Name gây bàn tán khi xuất hiện tại bữa tiệc Giáng sinh của nhà Kardashian - Jenner. Họ cũng công khai ủng hộ nhau trong các hoạt động, dự án mới.

Mối tình của cặp đôi đình đám này nhận được sự quan tâm của truyền thông cũng như công chúng quốc tế GETTY

Kylie Jenner sinh năm 1997, cô là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng nhờ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Người đẹp trở nên giàu có nhờ kinh doanh mỹ phẩm và sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 680 triệu USD (theo số liệu từ Forbes năm 2023). Cô cũng là một trong những ngôi sao được yêu thích nhất Instagram với hơn 399 triệu người theo dõi. Trước khi đến với Timothée Chalamet, Kylie Jenner từng có mối tình hết tan lại hợp với Travis Scott và có chung hai con.

Timothée Chalamet sinh năm 1995, đang là một trong những nam diễn viên 9X tài năng nhất Hollywood. Anh tạo được tiếng vang qua nhiều bộ phim: Call Me by Your Name, Lady Bird, Beautiful Boy, Little Women, Dune, Wonka… Ở tuổi U.30, ngôi sao này đã sở hữu nhiều tác phẩm điện ảnh đắt giá, nhận 1 đề cử Oscar, 3 đề cử Quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng khác.

Không chỉ được đánh giá cao ở mảng điện ảnh, ngôi sao này còn là tên tuổi có tầm ảnh hưởng trong làng thời trang đồng thời là mỹ nam vạn người mê. Mới đây, Timothée Chalamet dẫn đầu danh sách 100 gương mặt điển trai nhất thế giới 2023 do TC Candler bình chọn. "Chàng thơ" này từng hẹn hò nhiều người đẹp: Lily-Rose Depp, Eiza Gonzalez, Lourdes Leon…