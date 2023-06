Lily-Rose Depp lên tiếng khi bị chỉ trích gợi dục trong ‘The Idol’

The Idol có Lily-Rose Depp và The Weeknd vấp phải nhiều chỉ trích kể từ khi sắp ra mắt cho đến lúc phát sóng vào đầu tháng 6 vừa qua HBO

Lily-Rose Depp đang thu hút sự chú ý khi đóng vai chính cùng The Weeknd trong loạt phim The Idol. Người đẹp 24 tuổi vào vai Jocelyn - một ngôi sao nhạc pop nổi loạn, hoang dại đang điên cuồng tìm lại vị thế của mình sau quãng thời gian trượt dài. Nữ diễn viên khiến người xem “đỏ mặt” khi thực hiện nhiều phân cảnh khoe thân táo bạo, nhiều cảnh nóng bị nhận xét là quá trần trụi, phản cảm. Một số nhà phê bình than phiền người đẹp 9X dành phần lớn thời lượng xuất hiện để khoe thân và thực hiện những hành vi tình dục, cho rằng tác phẩm chẳng khác nào phim khiêu dâm với những cảnh quay thô tục.



Trong cuộc phỏng vấn với The Sun được đăng tải hôm 25.6, Lily-Rose Depp chia sẻ rằng mọi thứ đều ổn. Sao nữ thừa nhận bản thân thoải mái với việc thực hiện những cảnh nóng táo bạo trong phim và cô thích công việc này.

Con gái của Johnny Depp nêu quan điểm: “Tôi không nghĩ có gì sai trái với điều đó. Tôi không nghĩ có gì sai khi tận hưởng công việc đó. Tôi nghĩ rằng những điều đó thực sự nói lên nhân vật là ai và cô ấy muốn cho người xem thấy mình là ai… Mọi trang phục, mọi tương tác, mọi cảnh khỏa thân và tất cả những thứ khác đều được tạo ra một cách rất có chủ ý và thực sự quan trọng với tôi”.

Lily-Rose Depp bị chỉ trích vì có nhiều cảnh táo bạo, nhạy cảm trong phim HBO

Người đẹp nói với The Sun rằng cô không cảm thấy bị lợi dụng hay bị coi thường trong quá trình quay phim. “Có lẽ điều này khiến tôi giống như một kẻ hơi vặn vẹo. Nhưng tôi cảm thấy thực sự tốt sau khi thực hiện những cảnh như vậy bởi vì có điều gì đó khiến tôi cảm thấy được trị liệu. Và có lẽ đó là lý do tại sao tôi thích làm công việc này. Có thể có điều gì đó không ổn với tôi nhưng tôi cảm thấy rất phấn chấn và tôi cảm giác những thứ mình cần phải buông bỏ cũng được trút ra ngoài”, diễn viên trẻ bộc bạch.

Lily-Rose Depp cũng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy quá trình quay phim có tác dụng chữa lành. “Ngay cả khi bạn đang thực hiện một cảnh hoàn toàn hư cấu và bạn chưa bao giờ thực sự trải qua bất kỳ điều gì trong số đó, bạn phải tìm thấy nó trong chính mình... Tôi thấy loại công việc đó thực sự có tác dụng chữa lành”, sao nữ 24 tuổi nói thêm.

Bất chấp những phản ứng tiêu cực, người đẹp 24 tuổi chia sẻ cô thoải mái với quá trình quay phim AFP

Lily-Rose Depp tâm sự rằng trong quá trình quay phim, cô đắm chìm trong tính cách, thế giới của Jocelyn để khắc họa nhân vật một cách chân thực nhất. “Bạn phải tìm cách liên hệ với nhân vật của mình. Thật thú vị khi được hòa mình vào cảm xúc của Jocelyn vì cô ấy sống một cuộc sống mà tôi chưa từng sống… Có những điều về cô ấy mà tôi chưa từng trải qua. Tuy nhiên, những gì cô ấy trải qua về mặt cảm xúc lại rất phổ biến. Đó là cảm giác liệu bạn có thể tin tưởng những người xung quanh mình hay không, cảm giác bạn muốn được coi trọng như một nghệ sĩ, cảm giác liệu mình có đang làm điều gì đó đúng đắn hoặc sai lầm hay không”, cô bạch bạch.

Nữ diễn viên trẻ nói thêm: “Hoài nghi về bản thân, bất an hay cảm thấy không chắc chắn về mọi thứ, đây là những điều mà mọi người đều có thể mắc phải, không chỉ những người trong ngành giải trí”.

Trước vai diễn gây nhiều tranh cãi của con gái, Johnny Depp và Vanessa Paradis không đưa ra bất cứ bình luận công khai nào. Tuy nhiên, Lily-Rose Depp cho rằng họ có thể thích cô trông kín đáo và "khiêm tốn" hơn một chút.