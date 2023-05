Bị Hollywood 'ghẻ lạnh', Johnny Depp được chào đón ở châu Âu

Phim Jeanne du Barry có Johnny Depp đóng chính được chọn mở màn Liên hoan phim Cannes 2023 STÉPHANIE BRANCHU

Châu Âu trở thành chốn dừng chân bình yên của Johnny Depp sau “cơn bão” ở Hollywood. Tài tử 60 tuổi bị tẩy chay ở “kinh đô điện ảnh” vì những lùm xùm đời tư, đặc biệt là vụ kiện gây chấn động dư luận với vợ cũ Amber Heard. Thời gian qua, ngôi sao kỳ cựu sống kín tiếng ở vùng quê nước Anh, tham gia đóng phim đồng thời được tôn vinh tại các liên hoan phim khắp châu Âu. Depp dự kiến xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 (Pháp) diễn ra vào ngày 17.5 (giờ Việt Nam) và quảng bá cho bộ phim Jeanne du Barry mà mình đóng chính.



Theo Variety, nam diễn viên người Mỹ được ban tổ chức chào đón bất chấp việc nhận được những góp ý rằng không nên làm vậy với một ngôi sao tai tiếng. Trong cuộc họp báo trước thềm liên hoan phim, Thierry Frémaux - người đứng đầu Liên hoan phim Cannes, chia sẻ ông không quan tâm đến những ồn ào của Depp. Vị này tuyên bố: “Tôi không biết về hình ảnh của Johnny Depp ở Mỹ. Nói thật với các vị, trong cuộc sống của tôi, tôi chỉ tuân thủ nguyên tắc duy nhất: tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận và hành động trong khuôn khổ pháp luật. Nếu Johnny Depp bị cấm đóng phim hoặc bộ phim anh ta đóng bị cấm, chúng tôi sẽ không đứng ở đây để nói về anh ta”. Frémaux tiếp tục: “Nếu có người nào trên thế giới không có chút hứng thú nào về phiên tòa được công bố rộng rãi đó thì chắc chắn chính là tôi. Tôi không biết phiên tòa đó nói về cái gì. Tôi chỉ quan tâm đến Johnny Depp với tư cách là một diễn viên”.

Johnny Depp được chào đón tại các liên hoan phim ở châu Âu - nơi họ phân định rạch ròi giữa hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên với đời tư của anh AFP

Không chỉ có Cannes, Johnny Depp còn được chào đón tại các liên hoan phim khác ở châu Âu trong giai đoạn tăm tối nhất của sự nghiệp. Năm 2019, Deauville American Film Festival (Pháp) đã vinh danh tài tử này với giải thưởng thành tựu sự nghiệp. Đến 2021, ngôi sao Mỹ trở lại Deauville và được chào đón nồng nhiệt khi giới thiệu bộ phim City of Lies. Ngay cả khi Depp thua kiện tờ The Sun (Anh), anh vẫn tiếp tục được tôn vinh ở châu Âu trong suốt năm 2021 với các liên hoan phim ở Karlovy Vary (Cộng hòa Séc), San Sebastian (Tây Ban Nha). Theo Variety, bất chấp sự phản đối từ các tổ chức nữ quyền, báo chí địa phương hầu như không đề cập đến các vấn đề pháp lý liên quan đến ngôi sao loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Khi được hỏi về việc chào đón Johnny Depp ở Deauville, Bruno Barde - giám đốc nghệ thuật của liên hoan phim, thẳng thắn: “Nếu ai đó bị kết án, tôi sẽ không mời người đó, ngay cả khi tôi không đồng ý với phán quyết. Nhưng nếu họ chưa bị kết án, tôi sẽ không đóng vai trò là thẩm phán và mạng xã hội cũng vậy”.

Bên cạnh việc được liên hoan phim ưu ái, Johnny Depp cũng được thương hiệu Dior (Pháp) duy trì hợp đồng làm đại sứ chiến dịch quảng cáo toàn cầu cho dòng nước hoa Dior Sauvage kể từ năm 2015, bất chấp ồn ào đời tư của nam nghệ sĩ này. Mới đây, sao phim Fantastic beasts vừa được Dior ký hợp đồng gia hạn trị giá 20 triệu USD.

Sau khi kết thúc vụ kiện với Amber Heard vào tháng 6.2022, Johnny Depp dành thời gian thực hiện những buổi biểu diễn với bạn thân Jeff Beck, tham gia phim mới Jeanne du Barry và tận hưởng khoảng thời gian yên bình ở vùng quê nước Anh INSTAGRAM NV

Eric Marti - người đứng đầu Comscore France, cho biết khán giả Pháp luôn có thiện cảm với Johnny Depp. Trước hết, ngôi sao Mỹ được coi là một người con của Pháp khi sống ở nước này suốt nhiều năm với nữ diễn viên - ca sĩ Pháp Vanessa Paradis và có hai con với cô. Nam diễn viên kỳ cựu cũng đóng cùng Charlotte Gainsbourg trong một phân cảnh đình đám của tác phẩm Ils se marierent et eurent beaucoup d'enfants (2004). Vị này cũng chỉ ra rằng loạt phim cướp biển Pirates of the Caribbean và các tác phẩm của Depp luôn thành công vang dội ở Pháp. Trong lần tái xuất sau loạt ồn ào đời tư, Johnny Depp cũng chọn một bộ phim Pháp - Jeanne du Barry. Theo giới chuyên môn, tác phẩm lấy bối cảnh thế kỷ 18 sẽ là phép kiểm tra về độ nổi tiếng lâu dài của tài tử 6X tại đất nước này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chào đón Johnny Depp trở lại nghệ thuật, đặc biệt là sự xuất hiện của anh tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Eve Barlow - một nhà báo, nhà hoạt động và là bạn thân của Amber Heard, đã phát động một chiến dịch trên mạng xã hội với hashtag #CannesYouNot nhằm lên án việc liên hoan phim này “tôn vinh một kẻ bạo hành”.