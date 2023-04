Những đối thủ nặng ký của Trần Anh Hùng trên ‘đường đua’ Cannes 2023

Liên hoan phim Cannes 2023 đang được nhiều người Việt quan tâm hơn bao giờ hết khi bộ phim La Passion de Dodin Bouffant của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng có mặt trong danh sách tranh giải Cành cọ vàng danh giá. Dù từng hai lần có phim tham gia Liên hoan phim Cannes và đoạt giải Camera D'or cho phim Mùi đu đủ xanh (1993) nhưng đây là lần đầu tiên đạo diễn Trần Anh Hùng có phim lọt vào vòng tranh giải chính thức (Competition).

Đạo diễn Trần Anh Hùng liệu có làm nên kỳ tích với La Passion de Dodin Bouffant OFFRETT CHRISTOPHE

Nhìn qua danh sách phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay, giới mộ điệu điện ảnh Việt Nam ắt tràn trề niềm tin và lòng tự hào dành cho vị đạo diễn gốc Việt. Song, họ cũng phải "toát mồ hôi" khi nhìn vào 18 tựa phim cùng tên các đạo diễn còn lại. Bởi trên bảng vàng này có ít nhất 5 đạo diễn từng có phim thắng giải Cành cọ vàng trước đây và hàng loạt cái tên thuộc hàng "quái kiệt" của nền điện ảnh thế giới.

La Passion de Dodin Bouffant của Trần Anh Hùng có sự tham gia của 2 diễn viên gạo cội người Pháp là Juliette Binoche và Benoit Magimel SOTIRAPARIS

Trước hết, chúng ta có sự trở lại của những nhà làm phim châu Âu kỳ cựu vốn được xem như "con cưng" của Cannes như: Aki Kaurismaki, Nanni Moretti, Nuri Bilge Ceylan, Ken Loach và Wim Wenders. Họ là những cái tên liên tục xuất hiện trong danh sách tranh giải Cành cọ vàng qua nhiều năm. Điển hình như nhà làm phim người Phần Lan Aki Kaurismaki, ông đã có tận 5 lần có phim tranh giải từ 1996 - 2011. Trong khi đó, Nanni Moretti thắng Cành cọ vàng năm 2001 trong tổng 4 lần tham gia. Nuri Bilge Ceylan thì thắng Cành cọ vàng năm 2014 và nhiều giải thưởng khác từ 1995 đến 2018. Wim Wenders thắng Cành cọ vàng năm 1984 và Ken Loach thắng Cành cọ vàng 2 lần vào các năm 2006 và 2016.

Chủ nhân 2 Cành cọ vàng Ken Loach năm nay trở lại đường đua với phim The old oak GETTY

Về phía các đạo diễn châu Á, Trần Anh Hùng sẽ phải so tài với hai nhân tài là Hirokazu Kore-eda của Nhật Bản và Wang Bing của Trung Quốc. Hirokazu Kore-eda là một trong những nhà làm phim quan trọng nhất của điện ảnh Nhật Bản đương đại. Nam đạo diễn cũng từng chiến thắng Cành cọ vàng 2018 với tuyệt phẩm Shoplifters. Năm ngoái, Hirokazu Kore-eda đến Cannes cùng phim Broker nhưng không có giải mang về. Còn năm nay, vị đạo diễn người Nhật sẽ tranh tài với bộ phim Monster.

Nổi tiếng với phong cách làm phim giả tài liệu, Wang Bing cũng là cái tên được giới mộ điệu điện ảnh châu Á trọng vọng. Dù chưa thắng giải nào thuộc Liên hoan phim Cannes nhưng đạo diễn sinh năm 1967 cũng đã có hàng loạt tác phẩm ấn tượng được công chiếu rộng rãi ở những liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới.

Chủ nhân Cành cọ vàng 2018 Hirokazu Kore-eda tranh tài tại Cannes 2023 cùng phim Monster THE PLAYLIST

Tại Liên hoan phim Cannes 2023, Wes Anderson và Todd Haynes là hai cái tên đại diện cho điện ảnh Hollywood. Năm nay, Wes Anderson sẽ tranh Cành cọ vàng bằng bộ phim mới nhất mang tên Asteroid City quy tụ dàn sao "khủng" như thường lệ. Còn Todd Haynes sẽ mang đến Cannes 2023 May December - tác phẩm được kỳ vọng khi lấy đề tài tình yêu đồng giới, chiêu mộ được hai ngôi sao thực lực "vạn người mê" là Julianne Moore và Natalie Portman.

Đặc biệt hơn cả, trong 19 phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay thì đã có đến 6 tác phẩm đến từ các đạo diễn nữ. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu ban tổ chức của liên hoan phim có "ưu ái" trao thêm Cành cọ vàng cho một nhà làm phim nữ để dần dần làm nên thế quân bình về giới tính? Bởi lẽ, trong 76 năm lịch sử Liên hoan phim Cannes, chỉ có vỏn vẹn hai đạo diễn nữ từng được cầm trên tay Cành cọ vàng danh giá là: Jane Campion (The Piano, 1993) và Julia Ducournau (Titane, 2021).

Một vài phân cảnh trong Asteroid City của Wes Anderson CHỤP MÀN HÌNH

Liên hoan phim Cannes 2023 ghi nhận kỷ lục số lượng nhà làm phim nữ có phim lọt vào danh sách tranh Cành cọ vàng, 6 nữ đạo diễn THE PLAYLIST

Năm nay, Catherine Breillat, Alice Rohrwacher và Jessica Hausner là ba nữ nhân được đánh giá có cơ hội cao sẽ "ẵm" Cành cọ vàng. Catherine Breillat là một trong những nữ đạo diễn nổi trội của làn sóng điện ảnh cực đoan Pháp, tái xuất đường đua điện ảnh hàn lâm sau 10 năm vắng bóng. Còn Alice Rohrwacher từng giành giải Grand Prix và Kịch bản hay nhất, lần lượt ở Cannes 2014 và 2018 cho 2 bộ phim The wonders và Happy as Lazzaro. So với hai đồng nghiệp, Jessica Hausner ít nổi tiếng hơn nhưng phim của cô luôn tạo được làn sóng bàn luận sôi nổi. Năm 2019, nữ đạo diễn người Úc này cũng từng gây xôn xao tại Cannes với bộ phim Little Joe của mình.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày 16 - 27.5.