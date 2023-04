Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 sẽ khai mạc đầy hào nhoáng

Ông Thierry Frémaux, Chủ tịch LHP năm nay, trong thông báo với truyền thông, cho biết có tất cả 52 phim được chọn chiếu mở màn tại mùa giải, theo Deadline. Ông cùng với giám đốc của mùa giải năm nay, đạo diễn Iris Knobloch, vừa công bố những hạng mục chính của Cannes, bao gồm những phim tranh giải Cành cọ vàng, phim chiếu nhưng không tranh giải, Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard), Suất chiếu nửa đêm, Suất chiếu đặc biệt.

Ông Thierry Frémaux và bà Iris Knobloch trong buổi họp báo khai mạc LHP Cannes YOUTUBE

LHP Cannes năm nay được báo chí đánh giá là sẽ mở màn cực kỳ hào nhoáng, hoành tráng so với các năm trước. Thứ nhất, mùa giải năm nay có sự tái xuất của những nghệ sĩ đình đám, những tác phẩm đầy hứa hẹn như đạo diễn James Mangold với tác phẩm Indiana Jones and the Dial of Destiny - phần mới nhất trong thương hiệu Indiana Jones; Wes Anderson tái xuất với dự án Asteroid City, bộ phim quy tụ hàng loạt ngôi sao như Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Edward Norton, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Hồng Châu...

Tính đến hiện tại, ông Thierry Frémaux cho biết có 19 phim tranh giải Cành cọ vàng. Sẽ có nhiều cái tên khác tiếp tục được công bố trong những tuần tiếp theo. Trong số 19 phim trên, có những "ngựa chiến" đến từ những đạo diễn từng thắng giải Cành cọ vàng như About Dry Grasses của Nuri Bilge Ceylan, Monster của Hirokazu Kore-eda, Il Sol Dell’Avvenire của Nanni Moretti... Bộ phim La Passion De Dodin Bouffant do Trần Anh Hùng đạo diễn cũng lọt vào danh sách dự tranh Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2023.

Tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Dial of Destiny DISNEY

LHP Cannes năm nay tri ân và mừng sinh nhật lần thứ 81 của "già gân" Harrison Ford, khi ông tái xuất trong phần phim mới nhất của Indiana Jones là Indiana Jones and the Dial of Destiny. Tác phẩm này sẽ chiếu ra mắt tại Cannes vào ngày 18.5. Theo nguồn tin từ Deadline, tài tử Harrison Ford sẽ có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng trên thảm đỏ LHP.

Bên cạnh những ngôi sao hạng A trên còn có màn xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám khác như Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Julianne Moore, Phoebe Waller-Bridge, Robert De Niro, Alicia Vikander, Cate Blanchett, Jude Law, Natalie Portman... khi các nghệ sĩ này góp mặt cũng như ngồi ghế sản xuất của một số dự án.

Phóng viên ghi hình nghệ sĩ trên thảm đỏ Cannes ngày 28.5.2022 tại Pháp G.I

Cũng nguồn tin trên nhấn mạnh, mùa giải năm nay sẽ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tên tuổi các nhà làm phim châu Á cũng như những nhà làm phim đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới.