‘La Passion de Dodin Bouffant’ của đạo diễn Trần Anh Hùng tranh Cành cọ vàng có gì lạ?

La Passion de Dodin Bouffant (tựa Anh The Pot au Feu) là một trong những dự án phim châu Âu hấp dẫn nhất được bán tại LHP Cannes, kể câu chuyện tình lãng mạn do Trần Anh Hùng đạo diễn với sự tham gia của Juliette Binoche và Benoit Magimel.

Minh tinh Pháp Juliette Binoche Variety

Bộ phim được quay tại một lâu đài ở Pháp, lấy bối cảnh thế giới ẩm thực Pháp năm 1885 và biểu thị mối quan hệ giữa Eugenie - một đầu bếp đáng kính và Dodin, người sành ăn mà cô đã làm việc trong hơn 20 năm qua.

Ngày càng yêu mến nhau, mối quan hệ của họ trở thành một mối tình lãng mạn, tạo ra những món ăn ngon gây ấn tượng ngay cả với những đầu bếp lừng lẫy nhất thế giới.

Pierre Gagnaire, đầu bếp từng đoạt 14 sao Michelin đảm nhận vai trò cố vấn ẩm thực cho phim. Câu chuyện được lấy cảm hứng từ nhà ẩm thực nổi tiếng người Pháp Jean Anthelme Brillat-Savarin.

Cảnh trong phim La Passion de Dodin Bouffant Sortiraparis

Juliette Binoche và Benoit Magimel từng chung sống, có chung cô con gái Hannah Magimel. Lần gần đây nhất cặp đôi đóng chung trong phim Les Enfants du Siecle của Diane Kurys vào năm 1999.

"Bộ phim gợi cảm này có sự sáng tạo mạnh mẽ với tất cả các yếu tố phù hợp: khám phá ẩm thực Pháp, lấy bối cảnh vào thế kỷ 19, dàn diễn viên quyến rũ với hai diễn viên đóng chính và được quay rất đẹp", đại diện hãng phát hành Gaumont - Alexis Cassanet nhận định đồng thời cho biết Gagnaire đã tạo ra hơn 10 món ăn cho bộ phim.

Tờ Variety viết thêm, Trần Anh Hùng là một đạo diễn Pháp gốc Việt được giới phê bình đánh giá cao với bộ phim đầu tay The Scent of Green Papaya (Mùi đu đủ xanh) đoạt giải Camera Vàng tại Cannes năm 1993, phim Xích lô đoạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice năm 1995. Tác phẩm do anh đạo diễn gần đây nhất là Eternitée với dàn diễn viên Pháp nổi tiếng Audrey Tautou, Melanie Laurent và Berenice Bejo.

Đạo diễn Trần Anh Hùng ELLE

Juliette Binoche (59 tuổi) được biết đến nhiều nhất với những vai diễn lãng mạn trong Chocolat và The English Patient, lần cuối đóng vai chính trong Both Sides of the Blade, giành giải Gấu bạc tại LHP Berlin 2022. Benoit Magimel nhận giải Cesar 2022 (đánh bại Adam Driver) cho vai diễn trong Living của Emmanuelle Bercot.

Hãng Gaumont đang lên kế hoạch phát hành La Passion de Dodin Bouffant tại các rạp ở Pháp vào năm 2023. Trang tin Sortiraparis ghi nhận, đạo diễn Trần Anh Hùng khai thác một cách khéo léo và tinh tế mối liên hệ giữa tình yêu và ẩm thực, đồng thời đề cập các chủ đề phổ quát như tự do, cống hiến và sáng tạo.

Nói về tác phẩm mới của Trần Anh Hùng, đại diện hãng phát hành Gaumont - Alexis Cassanet chia sẻ: "Không chỉ khám phá ẩm thực Pháp thế kỷ 19, phim còn sở hữu dàn diễn viên quyến rũ với hai ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đồng thời được quay bằng lăng kính diễm lệ nhất".