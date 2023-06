‘The Idol’ mất hơn 100.000 khán giả vì cảnh sex táo bạo như phim khiêu dâm

Lily-Rose Depp và The Weekend có nhiều cảnh nóng gây tranh cãi trong The Idol HBO

Kể từ khi được ra mắt tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5.2023, The Idol liên tục là bộ phim khiến khán giả lẫn truyền thông bàn tán vì có quá nhiều cảnh “nóng” gây tranh cãi. Phim vừa ra mắt tập đầu tiên trên HBO vào ngày 4.6, thu hút khoảng 913.000 người xem. Sang đến tập thứ hai được phát vào cuối tuần qua, lượng người xem giảm chỉ còn 800.000, đồng nghĩa với việc đã có hơn 100.000 người theo dõi tập đầu đã chọn từ bỏ xem phim. Việc tác phẩm bị một lượng lớn khán giả quay lưng được xác định là do những phân cảnh nhạy cảm xuất hiện trước ống kính.



Trong tập 2, nhân vật Jocelyn do Lily-Rose Depp thủ vai thực hiện những hành động "người lớn" bị nhận xét vô cùng trần trụi, táo bạo trong khi nhân vật Tedros của The Weekend cũng có những lời lẽ đầy khiêu khích, dung tục khiến người xem đỏ mặt. Tạp chí GQ của Anh thậm chí gọi cảnh nóng gây sốc trong tập này là “cảnh sex tồi tệ nhất trong lịch sử”.

The Idol bị nhiều người nhận xét không khác gì phim khiêu dâm HBO

Trong khi đó, nhiều khán giả ra sức chỉ trích những cảnh quay nhạy cảm của tác phẩm thông qua những bài đăng trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều tài khoản còn tràn vào trang cá nhân của The Weekend, chỉ trích nam ca sĩ đã góp phần tạo nên một tác phẩm "rác rưởi". Trên Twitter, nhiều người dùng chỉ trích nam ca sĩ 9X, gọi anh là "gã khốn nạn", "kẻ biến thái" và cho biết đã mất đi sự tôn trọng với sao nam này sau khi coi tập phim. Nữ chính Lily-Rose Depp cùng đạo diễn Sam Levinson cũng không nằm ngoài cơn mưa "gạch đá" từ công chúng.

Trước phản ứng dữ dội, The Weekend lên tiếng bảo vệ cảnh nhạy cảm của mình. Giọng ca 33 tuổi nói với GQ: “Chẳng có gì khêu gợi về nó cả. Cho dù bạn cảm giác như thế nào khi xem phân cảnh đó, bất kể là nó không thoải mái, cảm thấy ghê tởm, cảm thấy xấu hổ cho nhân vật; nó chính là tất cả cảm xúc dồn nén lại với nhau. Cảnh quay cho thấy rằng người đàn ông này đang làm chuyện vượt quá khả năng của mình, tình huống này là một tình huống mà anh ta không nên có mặt”. Ngôi sao 9X nói cảnh quay góp phần khắc họa nhân vật Tedros là kẻ đáng khinh, tâm thần và khốn nạn.

The Weekend bị chỉ trích khi đóng vai nam chính đồng thời là một trong những người sáng tạo nên loạt phim The Idol AFP

Đây không phải lần đầu The Idol vướng phản ứng tiêu cực từ người xem. Hồi tháng 5.2023, khi 2 tập đầu của phim được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes (Pháp), tác phẩm đã nhận nhiều bình luận không mấy tích cực từ giới chuyên môn bởi có quá nhiều cảnh nóng trần trụi, phản cảm. “Hiếm khi có một cảnh nào mà máy quay không hướng vào ngực hoặc mông Lily-Rose Depp. Bạn bắt đầu tự hỏi liệu điều này có dẫn đến điều gì đó không và đến khi xem tập hai thì bạn biết rằng có lẽ là không”, tờ Hollywood Reporter viết về con gái Johnny Depp. Trong khi đó, cây viết Kyle Buchanan của The New York Times ví bộ phim này chẳng khác nào phim khiêu dâm và ví von bộ phim là “50 sắc thái của Tesfaye” (tên thật của The Weekend).

Trước đó, loạt phim của HBO đã đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vào tháng 4 khi các nguồn tin thân cận với nhà sản xuất tiết lộ trên Rolling Stone rằng The Idol chứa yếu tố khiêu dâm, bạo lực và trường quay luôn hỗn loạn, độc hại trong quá trình quay phim. Tuy nhiên, Lily-Rose Depp đã phủ nhận điều này và hết lời ca ngợi đạo diễn Sam Levinson, nhấn mạnh rằng bộ phim của họ được làm ra từ môi trường sáng tạo lành mạnh.