Vì sao phim ‘How to have sex’ gây sốt tại Cannes 2023?

Tại Liên hoan phim Cannes 2023, song song với cuộc đua Cành cọ vàng thì hạng mục giải thưởng Un Certain Regard dành cho những bộ phim với nhãn quan khác lạ cũng được nhiều người quan tâm. "Nhánh" tranh tài Un Certain Regard được đạo diễn gạo cội người Pháp Gilles Jacob giới thiệu lần đầu vào năm 1978. Mỗi năm, chương trình này sẽ giới thiệu 20 bộ phim với phong cách khác lạ, kể những câu chuyện "không theo truyền thống" và tìm kiếm sự công nhận của công chúng.

How to have sex đang được rất nhiều người quan tâm sau Cannes IMDB

Năm nay, giải thưởng cao nhất của Un Certain Regards Cannes 2023 đã được trao cho một bộ phim với cái tên đọc vào đã thấy khiêu khích: How to have sex. Đây là bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn người Anh Molly Manning Walkerg. Cô cùng ê kíp của mình đã lựa chọn kể một câu chuyện táo bạo lấy tình dục và tuổi trẻ làm trung tâm.

How to have sex theo chân nhân vật Tara (Mia McKenna-Bruce thủ vai) - một cô gái 16 tuổi lớn lên ở miền Nam nước Anh. Cô cùng nhóm bạn thân đến đảo Malia, Hy Lạp để tận hưởng kỳ nghỉ sau học kỳ dài, tiệc tùng "thả ga" và thực hiện một mục tiêu đặc biệt: mất trinh. Với thời lượng 98 phút, bộ phim phơi bày không kiêng nể những trải nghiệm thác loạn, những suy nghĩ xốc nổi của một bộ phận giới trẻ Anh quốc.

Sống hết mình, yêu đương nồng nhiệt nhưng họ đôi khi cũng không hiểu bản thân là ai, đang mong muốn điều gì. Những cô cậu thanh thiếu niên cứ mặc nhiên ùa vào những buổi tiệc tùng tưng bừng, nốc rượu thâu đêm suốt sáng và làm tình với những "đối tác" mà họ còn chưa quen biết đến 24 giờ. Họ chơi bời, say xỉn rồi nôn mửa trong vài giờ và sau đó ngủ gục cho đến khi thức dậy và bắt đầu vòng lặp mới.

Chân dung nữ đạo diễn Molly Manning Walkerg THE INDIAN TIMES

Đạo diễn và dàn sao How to have sex trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2023 GETTY

Và rồi nhân vật chính của chúng ta - Tara cũng đã có lần đầu tiên trong kỳ nghỉ ấy. Trải nghiệm không hoàn toàn tồi tệ. Nhưng thứ để lại trong cô lại là những mông lung, choáng váng và trăn trở về khái niệm "tự nguyện" trong tình dục. Mượn một chuyến đi với những trải nghiệm hỗn loạn, bóng bẩy thậm chí gây sốc, đạo diễn Molly Manning Walkerg có dịp trưng ra những mảnh vỡ hỗn độn, đục mờ trong những tâm hồn còn non trẻ. Họ lạc lối và trả giá để rút ra được bài học cho chính mình.

Cây bút Alex Ritman từ The Hollywood Reporter nhận định How to have sex là "viên ngọc ẩn" tại Cannes 2023. Trong khi đó, tờ Variety đánh giá cao quan sát và cách diễn giải hàm ý của đạo diễn đối với chủ đề nhạy cảm. "Với tiêu đề phim nghe có vẻ trêu chọc, táo tợn đó, nó vừa mỉa mai, lại vừa mang tính giáo dục. Bộ phim của Manning Walker như vạch ra một bãi mìn về chuyện giáo dục giới tính. Bên cạnh đó, nó làm gợi nên suy nghĩ về sự đồng thuận trong tình dục của thế hệ hậu phong trào #MeToo", phóng viên của tờ này bình luận.

How to have sex mang đến góc nhìn táo bạo về sự trưởng thành và tình dục của những người trẻ GETTY

Trang Decider thì cho rằng: "Dù chủ đề không có gì nổi bật nhưng Walker đã nâng tầm nó bằng những lựa chọn nhỏ mà khéo léo để nắm bắt các đường nét phức tạp của xã hội ngày nay một cách hết sức tinh vi". Còn cây bút của Indiewire thì viết: "Sau khi dẫn dắt khán giả đi qua những thước phim đầy khiêu khích và gay cấn trong 90 phút đầu tiên, How to have sex kết thúc bằng một nốt nhạc đau đớn nghiêm trọng khiến toàn bộ sự việc tỏa sáng và mỹ mãn".

Chiến thắng cao nhất trong hạng mục Nhãn quan độc đáo của How to have sex tại Liên hoan phim Cannes 2023 được cho là hoàn toàn xứng đáng. Có sự đồng thuận cao giữa ban giám khảo và giới phê bình. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim đạt số điểm 95% từ các nhà phê bình uy tín đã xem phim tại Cannes.

Khoảnh khắc vinh quang của How to have sex tại Cannes lần thứ 76 còn trở nên ấn tượng hơn khi nữ đạo diễn Molly Manning Walkerg mặc quần đùi, áo thun lên sân khấu nhận giải. Vì chuyến bay từ Ý bị hoãn nên cô bị trễ lịch trình, phải bắt taxi từ sân bay về thẳng địa điểm trao giải mà không kịp thay lễ phục.

How to have sex giành giải cao nhất tại hạng mục Un Certain Regard tại Liên hoan phim Canenes lần thứ 76 SHUTTERSTOCK

Đạo diễn Molly Manning Walkerg thổ lộ cô hiểu được những rủi ro khi bắt tay thực hiện một bộ phim "nặng đô" về chủ nghĩa khoái lạc của giới trẻ. Cô không muốn kể chuyện theo kiểu sai đúng, trắng đen. Hành trình trải nghiệm trưởng thành của nữ chính Tara vừa có say sưa, hoang mang, cô lập và cả tàn phá.

Nữ đạo diễn cho biết khi thấy phụ nữ kết nối được với bộ phim, cô rất hài lòng. Molly Manning Walkerg thổ lộ khoảnh khắc cô cảm thấy xúc động nhất lại không phải ở những màn tung hô, ăn mừng hay khoảnh khắc thảm đó. Giây phút xúc động nhất của nữ đạo diễn người Anh là khi How to have sex chuẩn bị được chiếu lên màn ảnh rộng tại Cannes 2023.