Con gái Johnny Depp bị chỉ trích vì có quá nhiều cảnh nóng trong 'The Idol'

Lily-Rose Depp có nhiều phân cảnh táo bạo trong The Idol HBO

Hôm 22.5, loạt phim The Idol của HBO vừa chiếu hai tập đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Hiện tác phẩm do Sam Levinson đạo diễn đang bị các nhà phê bình chỉ trích vì chứa nhiều hình ảnh, nội dung phản cảm. Những đánh giá tiêu cực chủ yếu xoay quanh nhân vật chính Jocelyn do Lily-Rose Depp thủ vai. Jocelyn là một thần tượng nhạc pop, sau khi bị suy nhược thần kinh khiến chuyến lưu diễn quan trọng phải hủy, cô quyết tâm giành lại danh hiệu ngôi sao nhạc pop quyến rũ nhất nước Mỹ và bắt đầu mối quan hệ phức tạp với gã trai bí ẩn Tedros (The Weeknd đóng). Trong phim, người đẹp có nhiều cảnh quay để lộ ngực, mông, mặc trang phục thiếu vải thậm chí khỏa thân, có những động tác nhạy cảm hay những phân cảnh “người lớn”.



Nhiều phân cảnh của Lily-Rose Depp bị nhận xét phản cảm, không đem lại giá trị gì cho bộ phim

HBO

“Hiếm khi có một cảnh nào mà máy quay không hướng vào ngực hoặc mông cô ấy. Bạn bắt đầu tự hỏi liệu điều này có dẫn đến điều gì đó không và đến khi xem tập hai thì bạn biết rằng có lẽ là không”, tờ Hollywood Reporter viết về con gái Johnny Depp. Trong khi đó, tờ Variety nhấn mạnh rằng nhiều cảnh sex của Lily đã “gây nên tai tiếng cho Cannes”. Còn cây viết Kyle Buchanan của The New York Times ví bộ phim này chẳng khác nào phim khiêu dâm. Vị này dùng tên thật của The Weeknd (Abel Tesfaye) để châm chọc: “The Idol hay 50 Shades of Tesfaye (tạm dịch: 50 sắc thái của Tesfaye)? Một cuộc phiêu lưu trên trang chủ Pornhub với sự tham gia của bộ ngực của Lily-Rose Depp và cái đuôi chuột béo ngậy của The Weeknd”.

Theo PageSix, một nhà phê bình khác viết trên Twitter rằng tập thứ 2 của The Idol là phim khiêu dâm đúng nghĩa, trong đó có cảnh nhạy cảm của Lily-Rose Depp và The Weeknd kéo dài tới 10 phút. Vị này nói thêm: “Điều tồi tệ hơn là ban đầu Sam Levinson còn muốn cảnh đó dài hơn”. Một số cây viết cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng loạt phim này để Lily-Rose Depp khoe thân quá đà và dường như cô luôn có cảnh “nóng” trong mỗi tập phim. “Tôi hy vọng cô ấy ổn với tất cả vì trông có vẻ như cô ấy bị bóc lột”, một nhà phê bình chia sẻ. Cùng với đó, vẫn có một số ý kiến đón nhận Lily-Rose Depp với màn trình diễn táo bạo trong The Idol.

The Weeknd, Lily-Rose Depp và đạo diễn Sam Levinson tại buổi ra mắt The Idol ở Liên hoan phim Cannes 2023 AFP

Trước những bình luận tiêu cực, Lily-Rose Depp và đạo diễn Sam Levinson đã lên tiếng bảo vệ bộ phim tại cuộc họp báo ở Cannes. Đối với Levinson, Jocelyn là sự phản ánh văn hóa Mỹ, đặc biệt là ảnh hưởng của các nội dung khiêu dâm đối với tâm lý giới trẻ. “Thật buồn cười, tôi nghĩ rằng đôi khi những thứ có thể mang tính cách mạng lại bị đẩy đi quá xa. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà tình dục được lan truyền rộng rãi… Chúng ta thấy điều này trong nhạc pop và cách nó phản ánh thế giới ngầm của internet”, đạo diễn 38 tuổi chia sẻ. Nhà làm phim nói thêm rằng trong quá trình làm việc, đội ngũ sản xuất và Lily-Rose Depp đã có nhiều cuộc thảo luận để hiểu rõ về diễn viên cũng như nhân vật.

Sam Levinson nói Jocelyn là đại diện của sự nữ tính. "Khi một nhân vật có ý thức mạnh mẽ về bản thân và thể hiện ham muốn dữ dội như vậy thì bạn sẽ đánh giá thấp cô ấy. Bởi vì bạn không chắc rằng tại sao cô ấy lại làm điều đó? Tại sao cô ấy lại mặc bộ đồ này? Tại sao cô ấy lại hát về điều này?", đạo diễn này nói. Levinson cho rằng một ngôi sao phóng khoáng, táo bạo như Jocelyn vừa là yếu tố thu hút khán giả, vừa là hồi chuông cảnh báo mọi người về mặt tối của giới giải trí. "Đó là thứ thu hút trí tưởng tượng. Và tôi nghĩ nó rất đúng với điều mà hầu hết các ngôi sao nhạc pop hiện nay đang làm", đạo diễn này nhận định.

Trong khi đó, Lily-Rose Depp nói về nhân vật mà mình thể hiện: “Jocelyn là một cô gái được sinh ra và lớn lên trong vai trò người biểu diễn. Điều đó đã gắn chặt với mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô ấy không chỉ nằm ở khía cạnh nghề nghiệp. Tôi nghĩ phong cách ăn mặc cũng là một cách để cô ấy cố gắng nói điều gì đó, thể hiện điều gì đó với những người xung quanh cũng như bản thân”. Nữ diễn viên 9X cho rằng việc Jocelyn có những phân cảnh táo bạo, trần trụi phản ánh tính cách nhân vật một cách chân thực nhất.



Tác phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa Lily-Rose Depp với The Weeknd liên tục vướng tranh cãi AFP

Đây không phải lần đầu The Idol hứng chịu phản ứng tiêu cực. Tháng 4 vừa qua, loạt phim của HBO đã đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội khi các nguồn tin thân cận với nhà sản xuất tiết lộ trên Rolling Stone rằng The Idol chứa yếu tố khiêu dâm, bạo lực. Bên cạnh đó, có thông tin tiết lộ trường quay luôn hỗn loạn và độc hại trong quá trình quay phim.

Tuy nhiên, Lily-Rose Depp đã phủ nhận điều này. Trong cuộc phỏng vấn với The Post, người đẹp 9X ca ngợi Sam Levinson là đạo diễn giỏi nhất mà cô từng làm việc cùng. Cô bộc bạch: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy được hỗ trợ hay tôn trọng, đánh giá cao hơn thế trong một môi trường sáng tạo. Làm việc với Sam là một sự hợp tác thực sự về mọi mặt… Anh ấy thuê những người mà mình đề cao và luôn tạo ra một môi trường mà ở đó tôi cảm thấy mình được nhìn nhận, lắng nghe và đánh giá cao”.