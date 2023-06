‘The idol’: Canh bạc mạo hiểm cho con gái Johnny Depp

Dù vấp hàng loạt tranh cãi liên quan đến nội dung đen tối, nhiều tình tiết khiêu dâm, phản cảm nhưng The idol vẫn là sêri "hot" dẫn đầu bảng xếp hạng phim ảnh toàn cầu trên HBO. Sau 2 tập phát sóng, bộ phim của đạo diễn Sam Levinson tiếp tục được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Mặc nhiên, nữ chính của loạt phim - Lily-Rose Depp cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Lily-Rose Depp trong tạo hình ngôi sao ca nhạc Jocelyn của The idol HBO

Không thể phủ nhận rằng Lily-Rose Depp với nhan sắc tuyệt trần, thần thái hơn người đã có những giây phút tỏa sáng đầy ấn tượng trên The idol. Thế nhưng với mật độ khoe thân dày đặc, vũ đạo phản cảm cùng hàng loạt pha tương tác "bỏng mắt" với bạn diễn The Weeknd, Lily-Rose Depp cũng khiến nhiều khán giả bị sốc. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khán giả của Lily-Rose Depp lo ngại hình ảnh và sự nghiệp "ái nữ" nhà Depp sẽ bị ảnh hưởng bởi bộ phim. Trước hàng loạt tranh cãi, The idol thực sự là một canh bạc mạo hiểm cho nữ diễn viên gen Z.

Sinh ra trong một gia đình có bố là tài tử quốc tế hạng A (Johnny Depp) và mẹ là ca sĩ, một biểu tượng thời trang (Vanessa Paradis), Lily-Rose Depp đã được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật và những cơ hội tiến thân vào thế giới hào nhoáng của điện ảnh, thời trang từ khi còn rất nhỏ. Thuở ấu thơ, nữ diễn viên sinh năm 1999 có mơ ước trở thành ca sĩ giống mẹ. Tuy nhiên, sau khi có cơ hội thử sức với điện ảnh trong bộ phim kinh dị độc lập kinh phí thấp Yoga Hosers lúc 14 tuổi, Lily-Rose Depp nhận ra rằng cô thoải mái trước ống kính hơn là trong phòng thu.

Lily-Rose Depp sinh năm 1999, là con gái của tài tử Johnny Depp và người mẫu Vanessa Paradis GAZZETTINO

Lily-Rose Depp trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2023 GETTY

Năm 17 tuổi, Lily-Rose Depp ngưng học để toàn tâm theo đuổi sự nghiệp của một diễn viên điện ảnh. Cô tham gia rất nhiều dự án phim độc lập của Pháp lẫn Mỹ để lấy kinh nghiệm. Con gái Johnny Depp cũng từng tham gia nhiều dự án phim nổi bật như: The dancer (2016), Planetarium (2016), A faithful man (2018), phim bom tấn Shakespearean của David Michôd hay The King (2019) đóng cùng Robert Pattinson, Joel Edgerton, Timothee Chalamet… Với A faithful man, Lily-Rose Depp còn được đề cử giải César danh giá.

Song song với việc làm diễn viên, Lily-Rose Depp còn là một người mẫu được săn đón. Diễn viên 23 tuổi nói với The Sun ngay từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã thích được thử váy vóc, giày dép của mẹ và thường xuyên được cùng Vanessa Paradis đi thử đồ tại xưởng may, nhà mốt danh giá ở Paris. Vanessa Paradis từ lâu đã được biết đến như một nàng thơ của thương hiệu Chanel. Nối gót mẹ, Lily-Rose Depp cũng nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld và trở thành đại sứ Chanel toàn cầu trẻ nhất khi mới 16 tuổi.

The idol đánh dấu vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Lily-Rose Depp HBO

Nhiều năm qua, công chúng không lạ gì phong cách thời trang phóng khoáng và quyến rũ của ái nữ nhà Depp-Paradis. Lily-Rose Depp là hình mẫu cho những cô gái Pháp trẻ trung, phóng khoáng nhưng không kém phần "sang chảnh". Ở những bộ phim trước đây mà Lily-Rose Depp tham gia, cô không gắn liền với hình tượng gái ngoan nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện mức độ táo bạo, liều lĩnh như với The idol.

Trong The idol, Lily-Rose Depp vào vai Jocelyn, một ngôi sao ca nhạc đang cố gắng quay trở lại đỉnh cao danh vọng sau cú sốc mẹ qua đời và hàng loạt scandal đời tư tai tiếng. Trong khoảng thời gian chật vật với sức khỏe tinh thần và sự gò bó của ngành công nghiệp âm nhạc, Jocelyn gặp gỡ Tedros (The Weeknd) và nảy sinh quan hệ tình cảm. Nó vừa là cảm hứng bất tận cho âm nhạc của Jocelyn nhưng cũng là liều thuốc độc mới dẫn dụ cô vào những cạm bẫy.

Lily-Rose Depp có nhiều phân cảnh gợi cảm trong The idol HBO

Jocelyn là một nhân vật nổi loạn, bốc đồng và có nhiều vấn đề tâm lý HBO

Lily-Rose Depp và bạn diễn The Weeknd có vô số phân cảnh thân mật đỏ mặt. Khi hóa thân thành Jocelyn, Lily-Rose Depp cũng thường xuyên diện những trang phục thiếu vải, đóng cảnh khỏa thân, ăn chơi trác táng. Tờ Rolling Stone thẳng thắn chỉ trích The idol vì đầy rẫy yếu tố bạo lực và khiêu dâm. Trong khi đó, New York Times gọi bộ phim là "50 sắc thái của Tesfaye" (tên thật của The Weeknd), thậm chí so sánh nội dung tác phẩm với trang web khiêu dâm.

Không ít ý kiến cho rằng kịch bản phim đã lợi dụng nữ diễn viên Lily-Rose Depp, khiến cô phải thực hiện hàng loạt cảnh 18+. Máy quay cũng thường xuyên đặc tả những bộ phận nhạy cảm của nữ diễn viên. Nhiều nhà phê bình còn bày tỏ sự lo lắng, hy vọng rằng tâm lý Lily-Rose vẫn ổn sau khi tham gia bộ phim này. Cũng có những ý kiến khắt khe hơn, họ cho rằng Lily-Rose Depp đã thiếu cân nhắc khi đồng ý đảm nhận một vai diễn quá "nóng" nhưng lại khá hời hợt về mặt tâm lý nhân vật.

Thế nhưng sau khi The idol phát sóng, cũng không ít khán giả gửi lời khen ngợi đến năng lực diễn xuất của con gái Johnny Depp. Nhiều người khen Lily-Rose Depp quả thật có khí chất của một ngôi sao, vũ đạo, giọng hát của cô cũng hết sức điêu luyện. Nét bốc đồng, nổi loạn nhưng tồn đọng sự vụn vỡ có phần bệnh hoạn được nữ diễn viên thể hiện độc đáo. Minh tinh Sharon Stone còn hết lời khen ngợi và bênh vực Lily-Rose Depp trên trang cá nhân. Bà viết: "Tôi vừa xem hai tập đầu của sêri The idol, tôi thấy rằng Lily-Rose Depp và bạn diễn The Weeknd đều là những diễn viên đầy hứa hẹn, họ thể hiện rất tốt và có năng lực diễn xuất khá vững vàng".

Lily-Rose Depp nhận đủ khen, chê khi The idol công chiếu HBO

Về phía Lily-Rose Depp, nữ diễn viên hết sức bình tĩnh trước những lời công kích và hoàn toàn hài lòng về The idol. Theo cô, việc bộ phim có nhiều cảnh khỏa thân, cảnh nóng là để khắc họa được đúng tính chất môi trường làm việc và môi trường sống của nhân vật nữ chính - một nữ ca sĩ theo đuổi phong cách sexy phóng túng. Đây cũng là một bộ phim lột tả những mặt không hề dễ chịu của thế giới showbiz.

Trước những nghi vấn Lily-Rose Depp bị đạo diễn The idol lợi dụng, người đẹp sinh năm 1999 thẳng thắn phản bác. "Sam Levinson là đạo diễn tốt nhất mà tôi từng hợp tác. Chưa bao giờ tôi cảm thấy được hỗ trợ và được tôn trọng như thế. Những ý tưởng sáng tạo và ý kiến đóng góp của tôi được trân trọng. Làm việc với Sam Levinson đúng nghĩa là một sự hợp tác, anh ấy rất quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của diễn viên", con gái Johnny Depp nói.