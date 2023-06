Bị chê dung tục, ‘The Idol’ vẫn thu hút gần 1 triệu người xem

Sau khi tung trailer và ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2023, The Idol của đạo diễn Sam Levinson gây tranh cãi với nội dung đen tối, khiêu khích về thế giới của những ngôi sao ca nhạc. Phim được giới phê bình nhận xét là sử dụng những cảnh phô diễn da thịt một cách vô tội vạ, dung tục, thừa mứa. Họ ví von nó như "50 sắc thái của The Weeknd" khi chứa đựng hàng loạt những phân cảnh trụy lạc, thiếu vải "bỏng mắt".

The Idol đã chính thức lên sóng HBO HBO MAX

Theo dữ liệu từ Nielsen, bộ phim truyền hình mới nhất của HBO thu hút 913.000 người theo dõi trong tập đầu tiên. Phim nhận được sự chú ý lớn từ khán giả trên toàn cầu, đặc biệt là khán giả châu Á khi The Idol là bộ phim đầu tay của nữ ca sĩ thần tượng Jennie nhóm Blackpink. Số lượng người xem này ngang bằng với thành tích mở màn của một số phim ăn khách do HBO đầu tư sản xuất như: Winning time (901.000 người xem), phần một của The White Lotus (944.000).

Đạo diễn Sam Levinson cũng là người đồng sáng tạo nên sê-ri đình đám Euphoria, có thành tích mở màn đạt 1,1 triệu người xem vào năm 2019. Tác phẩm này nhiều lần được đề cử giải Emmy, góp phần đưa tên tuổi của nữ chính Zendaya lên hàng sao hạng A. Vì vậy, khi Sam Levinson bắt tay vào thực hiện The Idol, khán giả rất kỳ vọng vào chất lượng của bộ phim mới này.

The Idol có nội dung khá nhạy cảm về đời sống bất ổn của một ngôi sao ca nhạc HBO

Phim gây tranh cãi do có quá nhiều cảnh trụy lạc, gợi dục CHỤP MÀN HÌNH

Phần lớn giới phê bình điện ảnh sau khi xem The Idol tại Cannes 2023 đưa ra bình luận tiêu cực về bộ phim. Trên chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes, The Idol mang về 26% "cà chua thối". Trong khi đó, ở hạng mục chấm điểm của khán giả đại chúng, The Idol được chấm ở mức 63%. Số điểm cùng số lượng người xem sẽ còn thay đổi trong tương lai khi bộ phim chỉ mới ra mắt tập đầu tiên.

Phân cảnh vũ đạo của Jennie trong tập 1 The Idol gây sốc CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi tập 1 The Idol lên sóng, dư luận hiện đang hướng về phía Jennie (Blackpink) khi nữ ca sĩ bất ngờ lột xác với hình tượng nhân vật xốc nổi, đầy táo bạo. Cô hóa thân thành một nữ vũ công, thực hiện nhiều điệu nhảy gợi cảm bên cạnh các bạn diễn nam. Tuy nhiên, nhiều khán giả cảm thấy sốc trước hình tượng này của giọng ca Solo. Nhiều người còn cho rằng phân cảnh này quá dung tục, phản cảm trong khi Jennie lại là thần tượng của nhiều người trẻ. Việc Jennie tham gia The Idol có thể là một con dao hai lưỡi cho sự nghiệp của nữ thần tượng Kpop.

The Idol kể câu chuyện về Joycelyn (Lily Rose Depp) - một nữ ca sĩ nhạc pop đang tìm cách quay trở lại làng giải trí sau thời gian dài vắng bóng. Trong thời gian này, cô gặp gỡ chủ hộp đêm Tedros (The Weeknd) và rơi vào lưới tình với anh. The Idol được giới thiệu là một câu chuyện đầy khiêu khích về danh vọng, tiền tài, âm nhạc và tình dục.