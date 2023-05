Phim 'The Idol' có Jennie (BlackPink) bị chỉ trích vì nội dung khiêu dâm

Với sự tham gia của nữ thần tượng đình đám Jennie (BlackPink), The Weeknd và Lily-Rose Depp..., The Idol (HBO) hiện là bộ phim truyền hình được đông đảo người hâm mộ trên toàn cầu trông đợi. Dù vậy, The Idol đang phải đối mặt với làn sóng tranh cãi trước khi chính thức trình làng vào ngày 4.6 tới.

Jennie nổi bật tại buổi ra mắt The Idol ở Cannes 2023 GETTY IMAGES

Vừa qua, Variety đăng tải một bài đánh giá ngắn về hai tập đầu tiên của sau buổi ra mắt phim tại Liên hoan phim Cannes 2023. Đáng nói, phần đánh giá đã đề cập đến các khía cạnh mà nội dung phim khai thác như những kẻ lừa đảo sở hữu hộp đêm, thành phần nịnh bợ hèn hạ ở Hollywood, sự trả thù bằng ảnh khiêu dâm, thủ dâm bằng đá viên...

Bài viết ngay lập tức lan truyền trên khắp các nền tảng mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của dân mạng Hàn Quốc. Phần lớn khán giả đều bất ngờ trước sự dung tục và tỏ ra chán ghét loạt phim sắp ra mắt của HBO. Nhiều người không khỏi thắc mắc làm thế nào mà một dự án có những phân cảnh như thể lại được phát hành.

Dân mạng bàn luận: "Tại sao Jennie lại xuất hiện trong này?", "Ôi bẩn", "Tôi nghe nói đạo diễn và kịch bản của bộ phim đã bị thay đổi hoàn toàn, vì vậy các diễn viên về cơ bản đã bị lừa", "Vì điều này mà tôi không nghĩ mình có thể nghe nhạc của The Weeknd nữa… Tôi không thể làm như mình không biết gì. Điều này thật khó chịu", "Thật buồn nôn", "Chuyện gì thế này? Họ có điên không?"...

Sau khi hai tập đầu được công chiếu tại Cannes, The Idol nhận về vô số lời chỉ trích HBO

Đến hôm 24.5, điểm số của The Idol trên chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes tệ đến mức gây sốc cho khán giả. Trong phần đánh giá, các nhà phê bình của The Rolling Stone, London Evening Standard, Variety, Collider... đã chỉ trích bộ phim bằng những bài phê bình gay gắt và cho 9/100 điểm. Một vài bình luận của các nhà phê bình có thể kể đến như: "Tệ hơn nhiều so với những gì bạn dự đoán", "Nó giống phim khiêu dâm nhếch nhác và tra tấn hơn", "Sự thể hiện ghê tởm, tự bào chữa về nạn hiếp dâm mới là điều đáng lo ngại", "Nó thô thiển và phân biệt giới tính", "Làm thế nào để một bộ phim với quá nhiều ảnh khỏa thân, tình dục và khêu gợi lại có thể nhạt nhẽo như vậy?"...

Số điểm 9/100 của The Idol đã thực sự khiến nhiều khán giả ngán ngẩm, càng làm dấy lên làn sóng chỉ trích bộ phim. Một số người dùng nêu quan điểm: "Điểm 9 trên Rotten Tomatoes có nghĩa đây là thứ rác rưởi", "Cốt truyện khiến tôi muốn nôn", "Tôi chưa bao giờ thấy điểm thấp như thế này trước đây"...

Trước đó, bộ phim đã vướng không ít tai tiếng trong quá trình sản xuất VARIETY

Mặt khác, tương tự như bộ phim đình đám trước đó của HBO - Euphoria, quá trình sản xuất The Idol liên tục bị báo cáo về tình trạng hỗn loạn trên phim trường, do môi trường làm việc tồi tệ, phải viết lại kịch bản vào phút cuối và các vấn đề về ngân sách. Đạo diễn ban đầu Amy Seimetz đã rời khỏi đội ngũ sản xuất vào tháng 4.2022 sau khi quay một số tập vì sự thay đổi trong đường lối sáng tạo. Các báo cáo vào thời điểm đó cho rằng Tesfaye (The Weeknd) cảm thấy loạt phim nghiêng về “góc nhìn của phụ nữ” quá nhiều. Về sau, ngôi sao nhạc pop đã bác bỏ những tuyên bố trên. Trong một tuyên bố gửi đến Variety vào thời điểm đó, HBO nhấn mạnh: "Rất tiếc, cách tiếp cận ban đầu của bộ phim và quá trình sản xuất các tập đầu tiên không đáp ứng các tiêu chuẩn của HBO nên chúng tôi đã chọn thực hiện thay đổi".

Họ khẳng định trong suốt quá trình thực hiện The Idol, nhóm sáng tạo đã cam kết tạo ra một môi trường làm việc an toàn, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Năm ngoái, ê kíp đã có sự thay đổi trong cách sáng tạo sao cho thuận tiện nhất cho cả nhà sản xuất, dàn diễn viên và đoàn làm phim. Đồng thời, HBO bác bỏ tuyên bố quá trình sản xuất là một môi trường làm việc độc hại.