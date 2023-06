Jennie (BlackPink) gây sốc vì cảnh phản cảm trong phim Hollywood

Bộ phim truyền hình đầu tay của Jennie - The Idol do HBO sản xuất, mô tả mối quan hệ phức tạp giữa các ngôi sao nhạc pop đang lên trong ngành công nghiệp giải trí. Phim kể về câu chuyện của một nghệ sĩ nhạc pop đang phải đối mặt với nhiều khó khăn (Lily-Rose Depp đóng) và mối quan hệ của cô với một bậc thầy tự xưng do The Weeknd thủ vai.

Con gái "cướp biển Caribbean" Johnny Depp có nhiều cảnh quay táo bạo trong The Idol

Phim do ca sĩ đình đám người Canada The Weeknd (Abel Tesfaye) đồng sản xuất và đóng vai chính. Con gái của nam diễn viên người Mỹ Johnny Depp là Lily-Rose Depp và ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Úc Troye Sivan cũng góp mặt trong dự án. Cùng với sự xuất hiện của nữ thần tượng đình đám Jennie (BlackPink), The Idol hiện là bộ phim được đông đảo người hâm mộ trên toàn cầu trông đợi. Tuy nhiên, ngay sau khi tập đầu tiên lên sóng, phim nhanh chóng gặp phải tranh cãi.

Trong tập này, nhân vật Jocelyn do Lily-Rose Depp thủ vai vừa vượt qua nỗi buồn sau cái chết của mẹ mình, song song đó cô phải đảm đương các công việc nghệ thuật, quay MV cho sản phẩm đánh dấu sự trở lại sắp tới. Trong quá trình quay video, nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn xuất hiện với phần ngực trần nhưng không được cho phép... Ngay sau đó, Jocelyn một lần nữa chấn động với thông tin bức ảnh nhạy cảm của cô bị rò rỉ trên mạng. Bộ phim tiếp tục với loạt phân cảnh phản cảm, liên quan đến tình dục, khiêu dâm... gây sốc khán giả.

Jennie (BlackPink) vào vai vũ công, bạn thân của nữ chính Lily-Rose Depp

Trong phim, Jennie đóng vai một vũ công, là bạn thân của nhân vật chính. Cô xuất hiện trong cảnh quay MV và ngay lập tức gây chú ý khi thể hiện vũ đạo sexy cùng các vũ công nam. Ngoài ra, phân cảnh nữ thần tượng trò chuyện với Lily-Rose Depp trong phòng tắm hơi cũng thu hút sự quan tâm, cô chỉ quấn khăn tắm, khoe bờ vai trần quyến rũ. Cũng trong tập phát sóng đầu tiên, một số tình tiết 19+ đã xuất hiện, chẳng hạn như cảnh Lily-Rose Depp có quan hệ tình cảm với The Weeknd, người mà cô gặp gỡ tại một câu lạc bộ.

Khi những bức ảnh cũng như phân đoạn của Jennie trong bộ phim được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Khán giả không khỏi bất ngờ khi thấy nữ thần tượng nhảy khiêu gợi bên cạnh nhiều vũ công nam. Phần lớn mọi người chê bai cách khai thác nội dung của bộ phim, chỉ trích các cảnh quay nhạy cảm và tỏ ra thất vọng khi giọng ca BlackPink tham gia dự án.

Dân mạng thảo luận sôi nổi: "Xem hết vũ đạo mà không chịu được", "Vũ đạo quá lộ liễu", "Bộ phim này thực sự vô vọng từ đầu đến cuối", "Jennie xuất hiện trong thể loại phim truyền hình này?", "Điều này thật kinh tởm. Tôi thậm chí không thể theo dõi cốt truyện, nó giống như tưởng tượng của một kẻ thất bại loạn trí. Nhân vật chính được miêu tả là người mắc bệnh tâm thần và bị tình dục hóa một cách công khai. Đây có phải là thế giới của những kẻ tâm thần không?", "Ngoài những cảnh khiêu dâm, tôi không hiểu nội dung phim", "Chắc các fan sốc lắm"...

Trước đó, sau khi công chiếu trước hai tập đầu tiên tại liên hoan phim Cannes 2023, The Idol đã nhận về vô số chỉ trích từ các nhà phê bình phim có tiếng. Thời điểm đó, số điểm 9/100 của The Idol trên chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes tệ đến mức gây sốc cho khán giả, khiến nhiều người ngán ngẩm. Một vài bình luận của các nhà phê bình có thể kể đến như: "Tệ hơn nhiều so với những gì bạn dự đoán", "Nó giống phim khiêu dâm nhếch nhác và tra tấn hơn", "Sự thể hiện ghê tởm, tự bào chữa về nạn hiếp dâm mới là điều đáng lo ngại", "Nó thô thiển và phân biệt giới tính", "Làm thế nào để một bộ phim với quá nhiều cảnh khỏa thân, tình dục và khêu gợi lại có thể nhạt nhẽo như vậy?"...