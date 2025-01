Nicole Kidman, Angelina Jolie 'trắng tay', Demi Moore lần đầu được tranh tượng vàng Oscar

Bowen Yang và Rachel Sennott công bố danh sách đề cử Oscar 2025 vào tối 23.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tối 23.1, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục của Lễ trao giải Oscar lần thứ 97.



Minh tinh Demi Moore lần đầu tiên nhận được đề cử Oscar khi ngôi sao kỳ cựu có tên trong hạng mục Nữ diễn xuất chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong The Substance. Vai diễn Elisabeth Sparkle của bà trong tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, được ca ngợi là vai diễn giúp định hình lại sự nghiệp của ngôi sao 62 tuổi sau hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật.

Demi Moore sẽ phải cạnh tranh với Cynthia Erivo (phim Wicked), Karla Sofía Gascón (phim Emilia Pérez), Mikey Madison (phim Anora) và Fernanda Torres (phim I'm Still Here) để giành được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Demi Moore vừa nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Nicole Kidman, Angelina Jolie gây bất ngờ khi không có tên trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dù có màn thể hiện nhận "mưa" lời khen từ giới chuyên môn.

Với Nicole Kidman, "thiên nga nước Úc" có màn trình diễn đột phá, khác biệt và đầy táo bạo trong Babygirl. Vai diễn giúp minh tinh kỳ cựu được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice và nhận được danh hiệu tương tự từ Hội đồng phê bình điện ảnh quốc gia. Về phần Angelina Jolie, cô được đánh giá có màn trình diễn xuất sắc bậc nhất sự nghiệp diễn xuất với vai chính trong bộ phim tiểu sử Maria. Tuy nhiên, những màn thể hiện này không giúp hai minh tinh bước vào đường đua Oscar 2025 đầy cạnh tranh.

Ariana Grande được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với Wicked ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất chứng kiến màn cạnh tranh của Adrien Brody (phim The Brutalist), Timothée Chalamet (phim A Complete Unknown), Colman Domingo (phim Sing sing), Ralph Fiennes (phim Conclave) và Sebastian Stan (phim The Apprentice).

Còn hạng mục Phim hay nhất là cuộc đua của 10 tác phẩm: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance và Wicked.

Các nhà làm phim Sean Baker (phim Anora), Brady Corbet (phim The Brutalist), James Mangold (phim A Complete Unknown), Jacques Audiard (phim Emilia Pérez) và Coralie Fargeat (phim The Substance) cùng tranh tài ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Ariana Grande (phim Wicked) cũng thu hút sự chú ý nhận được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, bên cạnh loạt tên tuổi: Monica Barbaro, Felicity Jones, Isabella Rossellini và Zoe Saldaña.

Emilia Pérez lập kỷ lục với 13 đề cử, bao gồm cả Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất ẢNH: PATHÉ

Trong số các tác phẩm tham gia đường đua Oscar năm nay, Emilia Pérez nhận được nhiều đề cử nhất với việc ghi tên ở 13 hạng mục. Con số này đưa tác phẩm của đạo diễn Jacques Audiard lập kỷ lục là phim không nói tiếng Anh nhận được nhiều đề cử nhất, vượt qua số lượng 10 đề cử của Ngọa hổ tàng long và Roma. Wicked và The Brutalist đứng thứ hai với 10 đề cử. The Brutalist và Conclave góp tên trong 8 đề cử. Trong số các hãng phim, Netflix dẫn đầu với tổng cộng 16 đề cử, tiếp theo là A24 với 14 đề cử, Universal với 13 đề cử, Focus Features với 12 đề cử và Searchlight với 10 đề cử.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 dự kiến diễn ra tại Nhà hát Dolby (Loss Angeles, Mỹ) vào ngày 2.3 tới với sự dẫn dắt của nam nghệ sĩ Conan O'Brien.