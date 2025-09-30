Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Tử chiến trên không' gần mốc 200 tỉ, 'Mưa đỏ' rời rạp

Thạch Anh
30/09/2025 05:55 GMT+7

Tuần qua, 'Tử chiến trên không' tiếp tục cho thấy sức hút khi dẫn đầu doanh thu tại phòng vé Việt.

Tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần thu về hơn 48 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, giúp phim vượt mốc 165 tỉ đồng tính đến hiện tại (theo thống kê của Box Office Vietnam). Sau hơn 10 ngày công chiếu, dự án có sự tham gia của Thái Hòa, Kaity Nguyễn vẫn đang được khán giả ủng hộ. Dự đoán phim dễ dàng vượt qua mức 200 tỉ đồng.

'Tử chiến trên không' gần mốc 200 tỉ, 'Mưa đỏ' rời rạp- Ảnh 1.

Cảnh trong phim "Tử chiến trên không"

Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Xếp vị trí thứ 2 là Mưa đỏ, thu về hơn 14 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần. Bộ phim chính thức rời rạp ngày 29.9, sau hơn 1 tháng "làm mưa làm gió" tại phòng vé với doanh thu ấn tượng 713 tỉ đồng, tương đương khoảng 8 triệu lượt vé bán ra. Theo nhận định của Box Office Vietnam, sẽ rất lâu nữa mới có một tác phẩm khác có thể đánh bại kỷ lục doanh thu mà bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã tạo ra.

Tuần qua, nhiều phim mới ra rạp nhưng không đạt doanh thu cao. Chainsaw Man: The Movie đạt hơn 3,2 tỉ đồng; Trận chiến sau trận chiến thu về 1,5 tỉ đồng. Đồi hành xác của đạo diễn Lương Đình Dũng dù góp mặt trong top 5 phim có doanh thu cao trong 3 ngày cuối tuần, song con số 1,2 tỉ đồng được đánh giá là không quá ấn tượng đối với một tác phẩm kinh dị Việt khi vừa ra rạp.

Tuần này, có 2 tác phẩm đổ bộ gồm Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh và Tay anh giữ một vì sao của đạo diễn Kim Sung Hoon, cùng ra rạp ngày 3.10.

