Phòng vé Việt ra sao sau cơn sốt 'Mưa đỏ'?

Tháng 9.2025, phòng vé Việt chứng kiến sự bùng nổ của phim Mưa đỏ - tác phẩm lấy cảm hứng và hư cấu về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục, trở thành phim Việt ăn khách nhất trong lịch sử. Theo số liệu thống kê, Mưa đỏ chính thức rời rạp từ 29.9, thu hơn 700 tỉ đồng. Đây được xem là con số “khủng”, được nhiều người dự đoán sẽ rất lâu mới có một dự án vượt qua cột mốc này.

Mưa đỏ thu hơn 700 tỉ đồng sau quãng thời gian ra rạp Ảnh: ĐPCC

Tác phẩm nào nổi bật sau 'Mưa đỏ'

Sau cơn sốt Mưa đỏ, thị trường Việt chứng kiến sự bứt phá của Tử chiến trên không. Tác phẩm có sự tham gia của Thái Hòa, Kaity Nguyễn tính đến hiện tại đã đạt hơn 227 tỉ đồng, trở thành phim hành động Việt có doanh thu cao nhất.

Thời điểm đầu tháng 10, phòng vé Việt chứng kiến màn đổ bộ của Chị ngã em nâng và Tay anh giữ một vì sao. Hai tác phẩm dù được đánh giá chất lượng ổn, song doanh thu không quá nổi bật, lần lượt là 12,3 tỉ đồng và 8,9 tỉ đồng. Trong đó, tác phẩm điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Vũ Thành Vinh được đánh giá “lên tay” so với dự án trước đồng thời truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, song gây tiếc nuối khi chưa đạt được doanh thu khả quan sau khi ra rạp.

Theo ghi nhận, doanh thu 3 ngày cuối tuần của đầu tháng 10 (từ ngày 3 đến ngày 5.10) chỉ đạt 49 tỉ đồng. Trong khi đó, con số này ở tuần trước đạt hơn 73 tỉ đồng. Vào thời điểm Mưa đỏ đổ bộ phòng vé, có lúc doanh thu 3 ngày cuối tuần vượt mốc 152 tỉ đồng. Con số này cho thấy lượng khán giả ra rạp thời gian qua giảm mạnh so với trước.

Chị ngã em nâng có Thuận Nguyễn, Lê Khánh, Quốc Trường... mang thông điệp ý nghĩa về tình thân, song doanh thu chưa được như mong đợi Ảnh: ĐPCC

Ông Khánh Dương, đại diện Box Office Vietnam, đánh giá sau cơn sốt Mưa đỏ, những bộ phim ra mắt từ giờ đến cuối năm chưa có tác phẩm nào có tiềm năng nổi bật hẳn lên hay tạo nên cơn sốt phòng vé khác. “Khi những bộ phim tết ra rạp thì mới có khả năng có những dự án gây bùng nổ phòng vé trở lại. Cũng có thể sẽ có một đến hai phim đạt doanh số trăm tỉ, nhưng mọi thứ vẫn chưa chắc chắn”, đại diện Box Office Vietnam nêu quan điểm.

Nói về Cục vàng của ngoại sắp ra rạp, ông Khánh Dương nhận định phim có dàn diễn viên được khán giả yêu thích, trong khi Khương Ngọc từng đạt được thành công với Chị dâu vào 2024. Bên cạnh đó, chủ đề về bà - cháu cũng được chứng minh độ thành công qua tác phẩm tương tự ở Thái Lan.

Dù có nhiều lợi thế song đại diện Box Office Vietnam cho rằng phải đợi đến khi phim ra rạp mới có thể đưa ra nhận định chính xác. "Vì truyền thông, chủ đề hay diễn viên chỉ có thể giúp khán giả ra rạp trong những ngày đầu, còn giữ chân người xem thì chất lượng phim mới là yếu tố quan trọng”, ông Khánh Dương nói.

Về khả năng cạnh tranh của những phim ngoại, phía Box Office Vietnam cho rằng ngoài những tác phẩm đình đám, bom tấn thì những phim còn lại khó cạnh tranh với dự án nội địa tại phòng vé Việt. “Cùng lắm là cuối năm nay, khi Avatar 3 ra mắt thì có thể có sự thay đổi về cán cân vì dù sao đó đã là một thương hiệu nổi tiếng”, ông Khánh Dương nêu ý kiến.