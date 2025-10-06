Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Thanh Chi
Thanh Chi
06/10/2025 06:31 GMT+7

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Đường đua Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2026 đã "nóng" lên từ giữa tháng 8 khi ngày càng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ lựa chọn những ứng viên xuất sắc nhất để ghi danh ở vòng sơ tuyển. Theo thống kê sơ bộ của Deadline vào đầu tháng 10.2025, đã có gần 90 tác phẩm được gửi đến Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026- Ảnh 1.

Ở vòng sơ tuyển của Oscar 2026, Mưa đỏ phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ đáng gờm: The Secret Agent (Brazil), The Voice of Hind Rajab (Tunisia), It Was Just an Accident (Pháp), No Other Choice (Hàn Quốc)…

ẢNH: T.L

Một trong những ứng cử viên sáng giá ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2026 phải kể đến It Was Just an Accident (Pháp) - tác phẩm của đạo diễn Jafar Panahi vừa đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2025. Phim nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình, được đánh giá là "một lời chỉ trích mạnh mẽ đối với chủ nghĩa độc tài nhưng vẫn mang lại giá trị giải trí".

The Voice of Hind Rajab (đạo diễn Kaouther Ben Hania) đại diện cho điện ảnh Tunisia cũng được đánh giá cao không kém sau màn ra mắt "gây bão" ở Liên hoan phim Venice 2025 với tràng vỗ tay kéo dài gần 24 phút. Tác phẩm chính kịch này còn xuất sắc giành Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo.

Sau chiến thắng của I'm Still Here ở mùa Oscar 2025, điện ảnh Brazil gửi đến một đại diện tiềm năng mới là The Secret Agent của Kleber Mendonça Filho. Tác phẩm gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes vừa qua, đem về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Wagner Moura, đồng thời thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

No Other Choice từ đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook là cái tên nổi bật hàng đầu của khu vực châu Á. Tác phẩm ra mắt tại Liên hoan phim Venice 2025, chiếu mở màn ở Liên hoan phim quốc tế Busan 2025 và được giới chuyên môn hoan nghênh nồng nhiệt. Theo Variety, các nhà phê bình ca ngợi đây là một trong những tác phẩm nhân văn và hài hước, sâu sắc nhất của Park từ trước đến nay.

Chỉ tính trong khu vực, Mưa đỏ còn "đụng độ" nhiều đối thủ đáng chú ý khác, có thể kể đến: Dead To Rights (Trung Quốc), Kokuho (Nhật Bản), Left-Handed Girl (Đài Loan), A Useful Ghost (Thái Lan), Sore (Indonesia)…

Các tác phẩm tham gia đường đua Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2026 sẽ có hơn 2 tháng vận động tranh giải căng thẳng cho đến khi danh sách rút gọn (gồm 15 phim) dự kiến được công bố vào ngày 16.12 tới. Sau đó, 5 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được đưa vào bảng đề cử chính thức, được công bố trong tháng 1.2026. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được lên lịch tổ chức tại California (Mỹ) vào ngày 15.3.2026 (theo giờ địa phương).

