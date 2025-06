Tom Cruise nhận giải Oscar danh dự

Tom Cruise sẽ nhận Oscar thành tựu trọn đời, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (tổ chức trao giải Oscar) vừa xác nhận hôm 17.6.

Diễn viên kiêm biên đạo múa Debbie Allen và nhà thiết kế sản xuất Wynn Thomas cũng được hội đồng quản trị của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh lựa chọn để vinh danh.

Tom Cruise lần đầu tiên nhận giải Oscar ẢNH: REUTERS

Những người được vinh danh sẽ nhận tượng vàng Oscar tại lễ trao giải Governors Awards thường niên vào tháng 11.2025.

Tom Cruise được vinh danh vì tạo nguồn cảm hứng cho giới làm phim

Parton – nữ ca sĩ nhạc đồng quê và ngôi sao của các bộ phim Steel Magnolias, The Best Little Whorehouse in Texas… nhận giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt cho những nỗ lực từ thiện của bà. Thư viện Imagination của Parton đã cung cấp hơn 284 triệu cuốn sách miễn phí cho trẻ em trong hơn 30 năm qua, theo trang web Oscar. Bà nhận được 2 đề cử Oscar cho bài hát hay nhất qua các phim 9 to 5, Transamerica.

Ca sĩ kiêm diễn viên Dolly Parton (79 tuổi) ẢNH: REUTERS

Allen từng đóng các phim như Fame, Ragtime, đã đạo diễn lễ trao giải Oscar 7 lần và một số bộ phim.

Nhà thiết kế sản xuất Thomas làm việc cùng đạo diễn Spike Lee trong các phim She's Gotta Have It, Do the Right Thing và chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim đoạt giải Oscar phim hay nhất A Beautiful Mind.

Tom Cruise đóng vai chính trong bom tấn đang chiếu rạp Mission: Impossible - The Final Reckoning được chọn vì những thập kỷ làm việc của anh trong Risky Business, 2 bộ phim Top Gun và một số phim khác. Anh từng nhận 2 lần đề cử Oscar giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Born on the Fourth of July, Jerry Maguire, cùng giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất khi đóng phim Magnolia.

"Sự cam kết đáng kinh ngạc của Tom Cruise đối với cộng đồng làm phim, với giới sân khấu và diễn viên đóng thế đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi", Chủ tịch Viện Hàn lâm Janet Yang tuyên bố.