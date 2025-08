Lý do 'Ảnh đế' Lee Byung-hun được tôn vinh dù không thắng Oscar

Theo thông báo của TIFF, Lee Byung-hun được gọi tên vì "tài năng xuất chúng" và "sự nghiệp điện ảnh ở cả Hàn Quốc và Hollywood". Bên cạnh buổi lễ tôn vinh, nam tài tử cũng sẽ góp mặt tại buổi ra mắt phim No Other Choice tại thị trường Bắc Mỹ của Park Chan-wook do anh đóng chính.

Năm nay, diễn viên The Mummy Brendan Fraser sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Danh dự tại Lễ trao giải Tribute Awards 2025. Theo lựa chọn của mình, anh đã chọn ra 4 tên tuổi gồm Guillermo del Toro, Jodie Foster, Hikari và Lee Byung-hun.

Brendan Fraser (bìa phải) đã chọn ra 4 tên tuổi: Guillermo del Toro, Jodie Foster, Hikari và Lee Byung-hun để tôn vinh năm nay ẢNH: NEXT BEST PICTURE

Phát biểu về vai trò này, Fraser nói: "Tôi rất vinh dự được trở lại Toronto một lần nữa và tham gia giải Vinh danh thành tựu TIFF, lần này không phải với tư cách người nhận giải mà là Chủ tịch Danh dự. TIFF rất có ý nghĩa với tôi và được đảm nhiệm vai trò này trong kỳ LHP lần thứ 50 mang tính bước ngoặt này là một vinh dự".

Năm 2025 đánh dấu giải Vinh danh thành tựu Tribute Awards thường niên lần thứ 7. Hàng năm, ban tổ chức TIFF sẽ chọn ra một danh sách những người được vinh danh — tất cả đều là diễn viên và thành viên đoàn làm phim của các bộ phim được chiếu tại TIFF năm đó — cho các hạng mục khác nhau.

Năm nay, đạo diễn Guillermo del Toro sẽ nhận giải thưởng Đạo diễn Ebert của TIFF. Phim Frankenstein mới nhất của ông sẽ được trình chiếu tại TIFF sau buổi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Venice. Những người từng đoạt giải này trước đó gồm Spike Lee, Mike Leigh, Denis Villeneuve và Chloé Zhao.

Trong khi đó, ngôi sao phim Sự im lặng của bầy cừu Jodie Foster sẽ được vinh danh tại giải thưởng Share Her Journey Groundbreaker của TIFF. Giải thưởng này được thành lập năm 2022 nhằm tôn vinh những phụ nữ đã có những nỗ lực đáng kể trong việc ủng hộ và hỗ trợ những người phụ nữ khác trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Năm nay, Foster sẽ đến TIFF với bộ phim A Private Life do Rebecca Zlotowski đạo diễn, sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes năm 2025. Những người từng nhận giải thưởng Share Her Journey Groundbreaker trước đây là Dương Tử Quỳnh, Patricia Arquette và Cate Blanchett.

Ban tổ chức cũng vinh danh biên kịch/đạo diễn Hikari với giải thưởng Tài năng mới nổi. Năm nay bộ phim thứ 2 của bà là Rental Family sẽ được công chiếu lần đầu tiên trên toàn thế giới tại TIFF. Fraser cũng góp mặt vào phim này.

Cuối cùng, Lee Byung-hun sẽ nhận giải thưởng Tôn vinh đặc biệt của TIFF, ghi nhận sự nghiệp ở cả Hàn Quốc và Hollywood của mình. Nam diễn viên gần đây đã xuất hiện trong cả KPop Demon Hunters và mùa cuối của Squid Game trên Netflix.

Lee Byung-hun diễn xuất trong Squid Game ẢNH: IMDB

Cameron Bailey, Giám đốc điều hành TIFF, phát biểu trong một tuyên bố: "Chúng tôi rất vui mừng công bố những người nhận giải năm nay, mỗi người đều để lại dấu ấn khó phai mờ trong nền điện ảnh: từ tài năng xuất chúng của Lee Byung-hun, trí tưởng tượng phong phú của bậc thầy Guillermo del Toro, lối kể chuyện lôi cuốn của HIKARI cho đến sự nghiệp lẫy lừng của nữ diễn viên, nhà làm phim và biểu tượng điện ảnh Jodie Foster. Chúng tôi rất vinh dự được chào đón những nghệ sĩ xuất sắc này đến Toronto tham dự lễ trao giải Tribute Awards thường niên lần thứ 7".

TIFF sẽ công bố thêm nhiều hạng mục trước lễ trao giải ngày 7.9. LHP sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4 - 14.9.2025.