Guillermo del Toro lần đầu chạm tay vào 'Chiến tranh giữa các vì sao'

Dù chưa rõ ở vị trí đạo diễn hay nhà sản xuất, song việc Guillermo del Toro chạm tay vào "vũ trụ" Chiến tranh giữa các vì sao được khán giả trông chờ, khi vị đạo diễn này từng khiến người xem thổn thức qua những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng: Pan's Labyrinth (2006), The Shape of Water (2017) hay gần đây nhất là Pinocchio (2022). Đáng chú ý, dự án mới nhất của ông làm về nhân vật cộm cán trong Star Wars là Jabba the Hutt - ông trùm đầy quyền lực trên hành tinh Tatooine.

Đạo diễn Guillermo del Toro thông báo rằng ông đang tái khởi động dự án đã bị khai tử trong Star Wars REUTERS

Nhân vật Jabba the Hutt trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao LUCASFILM

Nội dung phim, theo chia sẻ ban đầu từ đạo diễn Guillermo del Toro, xoay quanh sự trỗi dậy quyền lực và suy tàn của ông trùm Jabba the Hutt. Đây là nhân vật lâu đời trong thương hiệu Star Wars, xuất hiện lần đầu tiên trong phần phim gốc là Star Wars (1977) của nhà làm phim George Lucas. Trong khi "vũ trụ" Star Wars đang "giãn nở" qua hàng loạt dự án phim truyền hình với hướng đi là đào sâu vào nhiều tuyến nhân vật, thì câu chuyện về Jabba the Hutt cũng được khán giả trông đợi.

Thật ra, thông tin dự án làm về Jabba the Hutt đã được tiết lộ từ năm 2017, sau đó bị hủy và tái khởi động. Khi tiếp quản dự án này, vốn là nhà làm phim đam mê các mô hình quái vật, Guillermo del Toro đã tận dụng cơ hội để thỏa sức sáng tạo. Đại diện cho ê kíp, ông trả lời tờ Collider: "Chúng tôi thiết kế nên một thế giới tuyệt vời. Đồng thời, chúng tôi thiết kế nên những thứ hay ho".

Khá bất ngờ là hãng Lucasfilm từ bỏ "con đẻ" của mình. Các nguồn tin không cho biết studio nào đang đảm nhận sản xuất chính cho dự án. Chỉ biết là Guillermo del Toro đang cho "lăn bánh" dự án cùng với biên kịch David S. Goyer, người từng chấp bút kịch bản cho 3 phần phim nổi tiếng Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan trong khoảng thời gian 2005 - 2012. Ngoài thông tin do 2 nhà làm phim nổi tiếng này đảm nhận, dự án về nhân vật Jabba the Hutt hiện vẫn được giữ kín.