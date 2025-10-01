Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Dấu ấn điện ảnh Việt tại thị trường châu Á

Tuấn Duy
Tuấn Duy
01/10/2025 07:26 GMT+7

Trong khuôn khổ LHP quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30 diễn ra từ ngày 17 - 26.9, nhiều tên tuổi Việt đã được điểm danh.

Có thể kể đến Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê xuất hiện tại hạng mục A Window on Asian Cinema (Cửa sổ điện ảnh châu Á - tập hợp tác phẩm nổi bật của các nhà làm phim châu Á). Trước đó, Quán Kỳ Nam góp mặt tại LHP quốc tế Toronto ở hạng mục Trình chiếu đặc biệt và chuẩn bị tham dự LHP quốc tế Hawaii trong tháng 10 này. Tác phẩm được nhiều chuyên trang phê bình quốc tế đánh giá cao về thiết kế bối cảnh, chất lượng hình ảnh, kịch bản tinh tế.

Dấu ấn điện ảnh Việt tại thị trường châu Á - Ảnh 1.

Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi và đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt giành giải Kantana cho dự án Bò sữa bay tại BIFF 2025

ẢNH: MOUNTER

Phim Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt cũng xuất hiện tại hạng mục Midnight Passion (Suất chiếu nửa đêm) dành riêng cho thể loại kinh dị, hồi hộp tại BIFF. Cùng hạng mục này còn có những tác phẩm được đánh giá cao khác, trong đó nổi bật có Weapons (Giờ mất tích) của Zach Cregger được lấy cảm hứng từ bức ảnh Em bé Napalm. Khế ước bán dâu cũng là phim VN đầu tiên ghi tên ở hạng mục này cho thấy sự phát triển ngày càng cao của dòng kinh dị đã và đang "lên ngôi" tại thị trường trong nước vài năm qua. Ban tổ chức BIFF đánh giá cao tác phẩm, đồng thời nhận định đạo diễn Lê Văn Kiệt đã kết hợp tín ngưỡng bản địa với dòng phim kinh dị cơ thể (body horror), từ đó mở ra chương mới cho dòng kinh dị dân gian châu Á.

Bối cảnh VN cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm hợp tác tại BIFF, chẳng hạn The River That Holds Our Hands (Dòng sông níu giữ đôi bàn tay ấy) của đạo diễn Hồng Kông Trần Kiến Hàng góp mặt tại A hạng mục Window on Asian Cinema, một Sài Gòn hay TP.HCM thay đổi từng ngày đã được phản ánh qua câu chuyện của một bà lão người Hoa muốn quay lại tuổi thơ, trước khi chiến tranh Đông Dương nổ ra. Trong khi đó, phim tài liệu Tóc, giấy và nước… của Trương Minh Quý hợp tác cùng đạo diễn Bỉ Nicolas Graux tại hạng mục Wide Angle (Góc nhìn rộng mở - dành cho các tác phẩm thể nghiệm) lại khắc họa cuộc sống đời thường của Hậu - một phụ nữ dân tộc Rục, qua đó cho thấy nỗ lực bảo tồn những giá trị văn hóa bản địa lẫn sự tiếp nối của thế hệ sau. Trong khuôn khổ Chợ dự án châu Á của BIFF, Bò sữa bay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi thắng giải Kantana, mở ra cơ hội gặp gỡ, hợp tác với các nhà đầu tư và nhà sản xuất nước ngoài.

Song song đó, Liên Bỉnh Phát cũng vừa trở thành diễn viên VN đầu tiên được đề cử ở giải Kim Chung danh giá của truyền hình Đài Loan. Nam diễn viên được đề cử nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim hợp tác quốc tế Bác sĩ tha hương (The Outlaw Doctor) đóng cùng nữ diễn viên Đài Loan Trương Quân Ninh. Bộ phim trước đó đã nhận số điểm 8.2/10 trên nền tảng Douban, khẳng định chất lượng về mặt nghệ thuật lẫn sự đón nhận của khán giả. Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai một bác sĩ phải đối mặt với thế lưỡng nan trong nghề nghiệp và được đánh giá cao bởi khả năng lột tả chiều sâu cảm xúc.

Tin liên quan

Dấu ấn điện ảnh Việt Nam tại LHP Busan

Dấu ấn điện ảnh Việt Nam tại LHP Busan

Sau 7 ngày (từ 2.10 đến 8.10) diễn ra Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc), Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) do bà Ngô Phương Lan làm Chủ tịch, trưởng đoàn Việt Nam đã tạo dấu ấn trong chuỗi hoạt động diễn ra, giúp kết nối các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Điện ảnh Việt thoát thế 'độc tôn'

Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ Quyền Linh

Khám phá thêm chủ đề

Điện ảnh Việt Busan LHP quốc tế Busan TP. HCM LHP quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận