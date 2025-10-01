Dấu ấn điện ảnh Việt tại thị trường châu Á

Có thể kể đến Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê xuất hiện tại hạng mục A Window on Asian Cinema (Cửa sổ điện ảnh châu Á - tập hợp tác phẩm nổi bật của các nhà làm phim châu Á). Trước đó, Quán Kỳ Nam góp mặt tại LHP quốc tế Toronto ở hạng mục Trình chiếu đặc biệt và chuẩn bị tham dự LHP quốc tế Hawaii trong tháng 10 này. Tác phẩm được nhiều chuyên trang phê bình quốc tế đánh giá cao về thiết kế bối cảnh, chất lượng hình ảnh, kịch bản tinh tế.

Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi và đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt giành giải Kantana cho dự án Bò sữa bay tại BIFF 2025 ẢNH: MOUNTER

Phim Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt cũng xuất hiện tại hạng mục Midnight Passion (Suất chiếu nửa đêm) dành riêng cho thể loại kinh dị, hồi hộp tại BIFF. Cùng hạng mục này còn có những tác phẩm được đánh giá cao khác, trong đó nổi bật có Weapons (Giờ mất tích) của Zach Cregger được lấy cảm hứng từ bức ảnh Em bé Napalm. Khế ước bán dâu cũng là phim VN đầu tiên ghi tên ở hạng mục này cho thấy sự phát triển ngày càng cao của dòng kinh dị đã và đang "lên ngôi" tại thị trường trong nước vài năm qua. Ban tổ chức BIFF đánh giá cao tác phẩm, đồng thời nhận định đạo diễn Lê Văn Kiệt đã kết hợp tín ngưỡng bản địa với dòng phim kinh dị cơ thể (body horror), từ đó mở ra chương mới cho dòng kinh dị dân gian châu Á.

Bối cảnh VN cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm hợp tác tại BIFF, chẳng hạn The River That Holds Our Hands (Dòng sông níu giữ đôi bàn tay ấy) của đạo diễn Hồng Kông Trần Kiến Hàng góp mặt tại A hạng mục Window on Asian Cinema, một Sài Gòn hay TP.HCM thay đổi từng ngày đã được phản ánh qua câu chuyện của một bà lão người Hoa muốn quay lại tuổi thơ, trước khi chiến tranh Đông Dương nổ ra. Trong khi đó, phim tài liệu Tóc, giấy và nước… của Trương Minh Quý hợp tác cùng đạo diễn Bỉ Nicolas Graux tại hạng mục Wide Angle (Góc nhìn rộng mở - dành cho các tác phẩm thể nghiệm) lại khắc họa cuộc sống đời thường của Hậu - một phụ nữ dân tộc Rục, qua đó cho thấy nỗ lực bảo tồn những giá trị văn hóa bản địa lẫn sự tiếp nối của thế hệ sau. Trong khuôn khổ Chợ dự án châu Á của BIFF, Bò sữa bay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi thắng giải Kantana, mở ra cơ hội gặp gỡ, hợp tác với các nhà đầu tư và nhà sản xuất nước ngoài.

Song song đó, Liên Bỉnh Phát cũng vừa trở thành diễn viên VN đầu tiên được đề cử ở giải Kim Chung danh giá của truyền hình Đài Loan. Nam diễn viên được đề cử nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim hợp tác quốc tế Bác sĩ tha hương (The Outlaw Doctor) đóng cùng nữ diễn viên Đài Loan Trương Quân Ninh. Bộ phim trước đó đã nhận số điểm 8.2/10 trên nền tảng Douban, khẳng định chất lượng về mặt nghệ thuật lẫn sự đón nhận của khán giả. Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai một bác sĩ phải đối mặt với thế lưỡng nan trong nghề nghiệp và được đánh giá cao bởi khả năng lột tả chiều sâu cảm xúc.