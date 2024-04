Đạo diễn Trần Anh Hùng làm trưởng ban giám khảo LHP Quốc tế Thượng Hải 2024

LHP Quốc tế Thượng Hải (SIFF) dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 23.6 với sự tranh tài của hàng trăm tác phẩm đến từ khắp nơi trên thế giới. Như thường niên, năm nay SIFF có những giải thưởng để tôn vinh riêng điện ảnh châu Á. Đặc biệt, Trần Anh Hùng đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo năm nay.

Poster giới thiệu đạo diễn Trần Anh Hùng BTC

Theo ban tổ chức (BTC), lý do đạo diễn Trần Anh Hùng được chọn làm trưởng ban giám khảo là vì các tác phẩm của ông đã “pha trộn một cách thành công những biểu hiện của văn hóa phương Đông cũng như phương Tây với sự nhạy cảm, tinh tế và phong cách lãng mạn”. SIFF cũng đã dẫn ra những tác phẩm nổi bật của vị đạo diễn như: Mùi đu đủ xanh (1992), Xích lô (1995), I Come With the Rain (2019) và mới nhất là The Taste of Things - tác phẩm giúp ông chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023.

Về phía mình, Trần Anh Hùng cho biết sau khi nhận được lời mời, ông rất muốn được thảo luận, trao đổi về việc phát triển điện ảnh như một loại hình nghệ thuật với các giám khảo và những người yêu thích điện ảnh ở Trung Quốc tại SIFF sắp tới.

Trước đó, vào tháng 6.2011, ông cũng từng tham gia ban giám khảo SIFF lần thứ 14 và ra mắt tác phẩm Rừng Na Uy chuyển thể từ tiểu thuyết của Haruki Murakami tại đây.

Theo thông tin từ BTC, sau 3 tháng phát động, SIFF đã nhận được hơn 3.300 tác phẩm dự thi từ 105 quốc gia trên khắp 5 châu lục, trong đó có hơn 2.300 bộ phim được gửi tham dự tranh giải các hạng mục chính gồm Chiếc cốc vàng, Tài năng mới châu Á, Phim tài liệu, Hoạt hình và Phim ngắn xuất sắc nhất của cả các nhà làm phim đã có tên tuổi và hoàn toàn mới.

Là LHP tranh giải có tầm vóc quốc tế duy nhất ở Trung Quốc, SIFF đóng vai trò là "hành lang quan trọng" để thế giới biết về những tín hiệu về sự phát triển của điện ảnh Trung Quốc. Năm 2023, Liên minh Liên hoan phim Vành đai và Con đường do SIFF thành lập đã được đưa vào danh sách sáng kiến của Diễn đàn Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3.

Năm 2024, SIFF sẽ tiếp tục hợp tác và trao đổi giữa các quốc gia khi “thập kỷ vàng” thứ 2 của việc cùng xây dựng Vành đai và Con đường được công bố; chiếu phim do các quốc gia thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường sản xuất, từ đó khởi xướng các cuộc đối thoại xuyên biên giới.

Một buổi trao đổi về điện ảnh tại SIFF 2023 BTC

Tuân thủ triết lý "châu Á, Trung Quốc và những tài năng mới", SIFF đã thiết lập hệ thống “6 + 1” để nuôi dưỡng các tài năng trẻ, bao gồm các hạng mục như: SIFF EXPLORE, Phim ngắn tranh giải Chiếc cốc vàng, SIFF NEXT, SIFF PROJECT, Giải thưởng Chiếc cốc vàng cho Tài năng mới châu Á, Phim tranh giải Chiếc cốc vàng và SIFF YOUNG.

SIFF EXPLORE dành cho những bộ phim có thời lượng 5 phút, hiện đã bước sang năm thứ 5 tổ chức và đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm dự thi. Số lượng hồ sơ gửi từ nước ngoài tăng liên tục, chiếm khoảng 1/3 trên tổng số.

Trong khi đó Phim ngắn kêu gọi các tác phẩm hoạt hình và phim ngắn người thật đóng trên toàn cầu. Các tác phẩm dự thi năm nay cũng bao gồm cả các tác phẩm mới của các đạo diễn nổi tiếng. Phần Phim ngắn dành cho các buổi chiếu phim quốc tế sẽ tuyển chọn các tác phẩm được đề cử hoặc đoạt giải từ các LHP lớn, cũng như các tác phẩm Hoa ngữ xuất sắc.

SIFF NEXT năm nay có 331 đề cử, bao gồm 39 nhà sản xuất, 42 biên kịch và 250 đạo diễn. SIFF PROJECT đã được tổ chức trong 16 năm, năm nay có nhiều điểm mới. Theo đó, các tác phẩm của Đức, Iceland, Ý... sẽ xuất hiện bên cạnh các dự án của Mỹ, Nhật Bản, Pháp... thường xuất hiện trong những năm trước.

SIFF YOUNG lần thứ 3 diễn ra sẽ tiếp tục trao giải cho các đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch trẻ xuất sắc. Danh sách sẽ được công bố trong tuần lễ LHP vào tháng 6 tới.

Với vai trò như "phong vũ biểu" của ngành công nghiệp điện ảnh, SIFF kỳ vọng sẽ khám phá triển vọng của ngành thông qua các triển lãm, sự kiện, trao đổi và các buổi chiếu phim. SIFForum, với sự tham dự của các bậc thầy từ khắp nơi trên thế giới, sẽ tiếp tục chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật điện ảnh.

Các diễn đàn chuyên đề và MasterClass sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc, có giá trị về ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay. Năm nay, SIFF lần thứ 26 sẽ tổ chức các buổi chiếu theo chủ đề và các diễn đàn đặc biệt xoay quanh các chủ đề nóng như trí tuệ nhân tạo...