Phim của Trần Anh Hùng 'The Pot-au-Feu' ra rạp ở Mỹ, nhiều khả năng tranh Oscar

Phim có tựa gốc là La Passion de Dodin Bouffant đang bước vào vòng loại tranh Oscar để được xem xét ở tất cả các hạng mục chung, bao gồm cả phim hay nhất. The Pot-au-Feu nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình sau khi công chiếu và nhà làm phim Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng giành giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes qua phim này.

Benoît Magimel và Juliette Binoche trong phim The Pot-au-Feu IMDb

Trần Anh Hùng nổi tiếng khi chỉ đạo The Scent of Green Papaya (1993) - tác phẩm đầu tiên và duy nhất nói tiếng Việt được đề cử Oscar phim quốc tế hay nhất.

Do Trần Anh Hùng viết kịch bản, dựa trên quyển tiểu thuyết The Passionate Epicure năm 1924 của Marcel Rouffe, The Pot-au-Feu kể về cuộc đời của Dodin Bouffant (Benoît Magimel), một đầu bếp ưu tú sống với người tình Eugénie (Juliette Binoche) trong hơn hai thập kỷ. Ngày càng yêu mến nhau, mối quan hệ của họ biến thành một mối tình lãng mạn, tạo ra những món ăn ngon gây ấn tượng ngay cả với những đầu bếp lừng lẫy nhất thế giới.

The Pot-au-Feu sẽ cạnh tranh với Anatomy of a Fall đoạt giải Cành cọ vàng để trở thành lựa chọn chính thức của Pháp tranh Oscar. Phim của Trần Anh Hùng vẫn có nhiều cơ hội để bứt phá ở các hạng mục khác như diễn xuất, kịch bản và quay phim.

Sau chiến thắng, câu chuyện tình yêu ẩm thực đã được IFC Films và Sapan Studio mua vào tháng 6.2023. Đây là một trong những bộ phim đầu tiên được 2 hãng phim mua lại. Sapan Studio được điều hành bởi cựu Giám đốc điều hành AMC Networks Josh Sapan.

Đạo diễn Trần Anh Hùng (giữa) tại LHP Cannes 2023 REUTERS

Nhà phê bình phim Guy Lodge ca ngợi The Pot-au-Feu thu hút khán giả "hoàn toàn dựa vào niềm vui của cái đẹp, sự đam mê gián tiếp và cuối cùng là sự chăm sóc con người bằng ẩm thực cao cấp".

Nói chuyện với Variety tại LHP Cannes, đạo diễn Trần Anh Hùng cho biết "thử thách đầu tiên của tôi là làm một bộ phim không giống bất kỳ bộ phim nào khác". Đề cập đến cảnh mở đầu, anh nói đã cố gắng ghi lại "vũ đạo theo cách của điện ảnh để trở nên lộng lẫy, giống như một vở ba lê". The Pot-au-Feu sẽ phát hành tại Mỹ nhưng chưa công bố ngày khởi chiếu.