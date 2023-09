Pháp chọn phim của Trần Anh Hùng tranh giải tại Oscar 2024

Theo nhiều nguồn tin, đây là kết quả tương đối bất ngờ khi trước đó Anatomy of a Fall – tác phẩm thắng Cành cọ vàng tại Liên hoan phim (LHP) Cannes – mới là cái tên được chú ý đến. Tại LHP này, The Pot-au-Feu với sự góp mặt của hai minh tinh Juliette Binoche và Benoit Magimel cũng giúp Trần Anh Hùng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Anatomy of a Fall và 3 tác phẩm được Ủy ban Oscar của Pháp cân nhắc TD tổng hợp

The Pot-au-Feu lấy bối cảnh năm 1885, kể về cuộc đời của vị đầu bếp xuất sắc Dodin Bouffant (Magimel thủ vai) – người có một mối tình lãng mạn với Eugénie (Binoche đóng chính) trong 2 thập kỷ. Khi Eugénie tỏ ra miễn cưỡng kết hôn với mình, Dodin quyết định làm một việc mà trước đây mình chưa từng làm: nấu ăn cho cô.

Hội đồng tuyển chọn năm nay gồm nhà sản xuất Charles Gillibert, nguyên chủ tịch hãng phim Lionsgate - Patrick Wachsberger và nhà soạn nhạc lừng danh từng đoạt giải Oscar - Alexandre Desplat. Ngoài ra các vị đạo diễn danh tiếng Olivier Assayas, Mounia Meddour và các nhà phân phối phim khác cũng tiến hành bỏ phiếu.

Cảnh cắt từ phim The Pot-au-Feu. The Playlist

Các bộ phim khác cũng được Ủy ban cân nhắc là Sons of Ramses của Clement Cogitore, The Animal Kingdom của Thomas Cailley và On The Wandering Paths của Denis Imbert.

Những tác phẩm khác từng gây tiếng vang bị Ủy an gạt sang bên lề là Happening nói về vấn nạn phá thai, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn đoạt giải Nobel 2022 - Annie Ernaux do Audrey Diwan đạo diễn, và bộ phim từng làm nên chuyện ở nhiều LHP danh tiếng - Portrait of a Lady on Fire của Celine Sciamma.

Anatomy of a Fall đã được mua lại bởi NEON – phía sở hữu siêu phẩm Ký sinh trùng nổi tiếng của Bong Joon-ho. Tại Pháp bộ phim có được doanh thu xấp xỉ 8 triệu Euro, và đạt được gần 1 triệu lượt xem. Đây là một trong những hiệu ứng lớn nhất mà một bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng của Pháp có thể làm được trong nhiều năm qua.

NEON dự kiến phát hành Anatomy of a Fall tại thị trường Mỹ vào ngày 13.10 tới, và dự kiến sẽ vận động cho bộ phim này ở nhiều hạng mục tại Oscar 2024, bao gồm Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính và Đạo diễn xuất sắc nhất, cũng như Kịch bản gốc hay nhất.

Ngôi sao của phim, Sandra Huller, cũng là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sắp tới. Trong Anatomy of a Fall, cô vào vai một tiểu thuyết gia người Đức bị xét xử vì tội giết chồng. Là một bộ phim mang đậm không khí nữ quyền, tác phẩm khám phá góc nhìn của người phụ nữ đã phải đấu tranh để đạt được sự cân bằng giữa công việc, hôn nhân và nuôi dạy con cái.

Trong nhiều năm qua, Pháp chưa giành được giải Oscar nào cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất kể từ Indochine của Régis Wargnier năm 1993. Tác phẩm được cử tham dự vào năm 2022 là Saint Omer của Alice Diop, tuy đã đoạt giải Sư tử bạc và Sư tử vàng tương lai tại LHP Venice, thế nhưng đã không lọt vào danh sách rút gọn. Đề cử gần nhất có mặt trong danh sách cuối cùng của đất nước này là Les Misérables từ nhà làm phim Ladj Ly vào năm 2019.

Đạo diễn Trần Anh Hùng nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes 2023 AFP

Năm 1993, đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng cũng được đề cử tại hạng mục Phim quốc tế hay nhất tại giải Oscar cho Mùi đu đủ xanh, nhưng không chiến thắng.

The Pot-au-Feu đã giành được tràng vỗ tay kéo dài 7 phút tại LHP Cannes, cũng như nhận được lời khen vô cùng tinh tế từ nhiều chuyên trang phê bình phim ảnh. Tác phẩm cũng được mua lại bởi IFC Films và Sapan Studio vào tháng 6.2023, dự kiến ra rạp Bắc Mỹ vào đầu tháng 11 tới.