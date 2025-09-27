'Ngự trù của bạo chúa' thắng lớn, đoàn phim được thưởng kỳ nghỉ ở Việt Nam?

Phim Ngự trù của bạo chúa đạt được thành tích vang dội sau khi phát sóng ẢNH: TVN

Theo thông tin được MyDaily đăng tải hôm 26.9, đoàn phim Ngự trù của bạo chúa của đài tvN (Hàn Quốc) được thưởng kỳ nghỉ tại Đà Nẵng (Việt Nam) vào cuối tháng 10 này, hiện đội ngũ sản xuất đang hoàn thiện kế hoạch và sắp xếp lịch trình. Trong khi đó, Star News dẫn lời nguồn tin từ tvN: "Kỳ nghỉ hiện đang được thảo luận. Tuy nhiên chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của mọi người vì không thể xác nhận các chi tiết như lịch trình và địa điểm do vấn đề an toàn".

Những kỳ nghỉ ở nước ngoài vốn là đặc quyền, phần thưởng dành riêng cho những đoàn phim đạt được thành tích vang dội khi phát sóng. Tại tiệc đóng máy, nữ chính Yoona đã phấn khích trước thành công của phim, trèo lên ghế và hét lớn: "Ngự trù của bạo chúa đại thắng. Cùng đi nghỉ dưỡng nào!". Khoảnh khắc vui nhộn này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, nhiều khán giả cho rằng cô đang "phát tín hiệu" cho nhà đài, công ty sản xuất và giờ mong ước của nữ diễn viên đã thành hiện thực.

Nữ chính Yoona sắp đến Việt Nam ẢNH: TVN

Ngoài kỳ nghỉ đang gây bàn tán, Yoona trước đó đã lên kế hoạch tổ chức fan meeting dành cho khán giả châu Á yêu thích bộ phim. TP.HCM là một trong những điểm đến được cô lựa chọn với sự kiện diễn ra vào tháng 10 tới.

'Ngự trù của bạo chúa' gây sốt

Ra mắt từ 23.8 trên tvN và Netflix, Ngự trù của bạo chúa (tựa tiếng Anh: Bon Appétit, Your Majesty) nhanh chóng gây sốt với câu chuyện về Yeon Ji Yeong (Yoona thủ vai) - một đầu bếp hiện đại, bất ngờ xuyên không về triều đại Joseon của Hàn Quốc rồi gặp vua Yi Heon (Lee Chae Min đóng). Số phận đưa đẩy, Ji Yeong trở thành đầu bếp trong cung, gây ấn tượng với nhà vua bằng tài nấu ăn kết hợp thú vị giữa hiện đại và truyền thống…

Từ chuyện trong gian bếp, tác phẩm kể hành trình Ji Yeong đấu tranh để sinh tồn, bảo vệ những người xung quanh. Ngự trù của bạo chúa đan xen giữa yếu tố lãng mạn, hài hước với những mưu đồ chính trị phức tạp.

Ngự trù của bạo chúa là một trong những phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2025 ẢNH: TVN

Ngự trù của bạo chúa khởi đầu với rating 4,8% và nhanh chóng đạt mốc rating hai chữ số sau 4 tập lên sóng, lập nên nhiều kỷ lục trên màn ảnh nhỏ. Bắt đầu từ tuần thứ hai, bộ phim đã giữ vững vị trí số 1 trên tất cả các kênh cùng khung giờ trong bốn tuần liên tiếp, thậm chí đạt đỉnh 18,1% tại khu vực Seoul. Đáng chú ý, tập mới nhất của phim phát sóng hồi cuối tuần qua ghi nhận mức rating lên đến 15,7%. Đây là phim truyền hình ăn khách bậc nhất màn ảnh nhỏ xứ kim chi trong năm 2025.

Ngự trù của bạo chúa cũng gây tiếng vang ở thị trường quốc tế. Trên Netflix, đây là tác phẩm đầu tiên của tvN đứng đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình không phải tiếng Anh trong hai tuần liên tiếp. Hiện phim còn 2 tập cuối được phát sóng vào cuối tuần này.

Bon Appétit, Your Majesty lập nhiều thành tích "khủng" ẢNH: TVN

Với loạt thành tích "khủng" kể trên, việc đoàn phim Ngự trù của bạo chúa được thưởng kỳ nghỉ dưỡng không gây nhiều bất ngờ.

Đáng nói, Việt Nam cũng là điểm đến quen thuộc được các đoàn phim, công ty giải trí, nghệ sĩ từ xứ kim chi lựa chọn nghỉ dưỡng. Tháng 3.2024, Park Min Young cùng đoàn phim Cô đi mà lấy chồng tôi đã được "thưởng nóng" chuyến du lịch tại Nha Trang sau cơn sốt toàn cầu của tác phẩm. Còn tài tử Lee Byung Hun từng đưa dàn nghệ sĩ của công ty anh: Lee Ji Ah, Han Ji Min, Jung Woo, Park Hae Soo, Kim Go Eun... đến Đà Nẵng tham gia workshop kết hợp team building vào năm 2023.