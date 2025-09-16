Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

'Ngự trù của bạo chúa' trở thành hiện tượng toàn cầu

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
16/09/2025 17:26 GMT+7

Bộ phim 'Ngự trù của bạo chúa' đang tạo nên cơn sốt toàn cầu khi kết hợp ẩm thực cung đình Hàn Quốc với phong cách fusion hiện đại.

Ngự trù của bạo chúa cuốn hút khán giả nhờ màn trình diễn mãn nhãn và trở thành lựa chọn số một cho những người yêu thích ẩm thực. Với diễn xuất đầy cảm xúc của YoonA cùng sự đồng hành của dàn bếp trưởng danh tiếng, bộ phim được xem là tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn nhất của dòng phim K-food kể từ Nàng Dae Jang Geum, góp phần giới thiệu ẩm thực Hàn với thế giới.

Ẩm thực fusion cung đình và cuộc chiến bếp núc kịch tính

Được chỉ đạo bởi đạo diễn Jang Tae Yoo và biên kịch fGRD, series cuối tuần của đài tvN mang đến một đại tiệc kết hợp nguyên liệu cung đình truyền thống với kỹ thuật hiện đại. Từ những cuộc thi tuyển ngự trù đến các màn đấu bếp căng thẳng, khán giả trong và ngoài nước đều thích thú với những món ăn như steak sous-vide, pasta xốt doenjang, schnitzel hay cuốn vịt Bắc Kinh.

'Ngự trù của bạo chúa' trở thành hiện tượng toàn cầu - Ảnh 1.

YoonA trực tiếp tham gia các cảnh nấu ăn nhờ quá trình đào tạo bài bản trước khi ghi hình

Ảnh: Instagram tvn_drama

Điểm đặc biệt, phim gây ấn tượng khi thay thế các dụng cụ bếp hiện đại bằng đồ dùng truyền thống, vừa tăng tính chân thực vừa phô diễn nghệ thuật bài trí, kỹ thuật cắt tỉa và phong cách phục vụ tại bàn do chính đầu bếp thể hiện, biến nấu ăn thành một phần sống động của câu chuyện.

Thành công của Ngự trù của bạo chúa nhanh chóng thu hút truyền thông toàn cầu. Tờ Forbes nhận định: "Ngôi sao thực sự của bộ phim chính là những món ăn được chế tác tỉ mỉ". Trong khi đó, The New York Times miêu tả "tác phẩm như một bộ phim hài lãng mạn, dù pha trộn nhiều thể loại, nhưng rốt cuộc vẫn truyền tải ngôn ngữ chung của ẩm thực".

Bí quyết thành công của phim còn đến từ sự tận tâm của nữ chính YoonA - cô đã theo học tại các học viện ẩm thực nhiều tháng trước khi quay để trực tiếp thực hiện hầu hết các cảnh nấu ăn, cùng sự góp sức của đội ngũ cố vấn.

'Ngự trù của bạo chúa' trở thành hiện tượng toàn cầu - Ảnh 2.

Ngự trù của bạo chúa là bộ phim tôn vinh ẩm thực Hàn Quốc với thế giới, sau thành công của tác phẩm đình đám Nàng Dae Jang Geum

Ảnh: Instagram tvn_drama

Bếp trưởng Shin Jong Chul (khách sạn 5 sao) phụ trách tư vấn và thiết kế thực đơn. Các đầu bếp danh tiếng như Oh Se Deuk, Kim Jong Hyo, Choi Kang Rok và Lee Sung Woo đóng góp chuyên môn về ẩm thực Pháp, fusion và Trung Hoa. Chuyên gia ẩm thực cung đình Lee Jung Min tái hiện nguyên bản bàn tiệc hoàng gia, trong khi nhà nghiên cứu ẩm thực Lee Chae Yoon tư vấn về nguyên liệu.

Đạo diễn Jang Tae Yoo nhấn mạnh: "Trong phim, chính việc nấu ăn mới là nhân vật chính". Ê kíp đã tham khảo tư liệu lịch sử để tái hiện thực đơn cung đình, đồng thời thổi vào đó hơi thở hiện đại. Đặc biệt, việc lồng ghép các nguyên liệu Hàn Quốc như doenjang (tương đậu), hongsam (hồng sâm) hay misutgaru (bột ngũ cốc rang) trong công thức hiện đại giúp khán giả toàn cầu hiểu sâu hơn về truyền thống ẩm thực Hàn.

'Ngự trù của bạo chúa' trở thành hiện tượng toàn cầu - Ảnh 3.

Từ màn đấu bếp đến bàn tiệc hoàng gia, mỗi khung hình đều khiến khán giả mãn nhãn

Ảnh: Instagram tvn_drama

Với hình ảnh giàu cảm xúc, cốt truyện nhân văn và bữa tiệc thị giác mãn nhãn, Ngự trù của bạo chúa đang tiếp tục chinh phục khán giả khắp thế giới.

Tin liên quan

Sao 'Itaewon Class' tái xuất ấn tượng trong 'Lời chưa nói'

Sao 'Itaewon Class' tái xuất ấn tượng trong 'Lời chưa nói'

Tạm gác lại hình ảnh giám đốc quyền lực, đầy toan tính trong 'Itaewon Class', nữ diễn viên thực lực Kim Hye Eun sẽ có màn trở lại đầy cảm xúc trong bộ phim điện ảnh độc lập 'Family Secrets' (tựa Việt: Lời chưa nói), một tác phẩm được lấy cảm hứng từ thảm kịch chìm phà Sewol chấn động Hàn Quốc năm 2014.

Khám phá thêm chủ đề

Ngự trù của bạo chúa YOONA ẩm thực Đầu bếp Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận