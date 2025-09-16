'Ngự trù của bạo chúa' trở thành hiện tượng toàn cầu

Ngự trù của bạo chúa cuốn hút khán giả nhờ màn trình diễn mãn nhãn và trở thành lựa chọn số một cho những người yêu thích ẩm thực. Với diễn xuất đầy cảm xúc của YoonA cùng sự đồng hành của dàn bếp trưởng danh tiếng, bộ phim được xem là tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn nhất của dòng phim K-food kể từ Nàng Dae Jang Geum, góp phần giới thiệu ẩm thực Hàn với thế giới.

Ẩm thực fusion cung đình và cuộc chiến bếp núc kịch tính

Được chỉ đạo bởi đạo diễn Jang Tae Yoo và biên kịch fGRD, series cuối tuần của đài tvN mang đến một đại tiệc kết hợp nguyên liệu cung đình truyền thống với kỹ thuật hiện đại. Từ những cuộc thi tuyển ngự trù đến các màn đấu bếp căng thẳng, khán giả trong và ngoài nước đều thích thú với những món ăn như steak sous-vide, pasta xốt doenjang, schnitzel hay cuốn vịt Bắc Kinh.

YoonA trực tiếp tham gia các cảnh nấu ăn nhờ quá trình đào tạo bài bản trước khi ghi hình Ảnh: Instagram tvn_drama

Điểm đặc biệt, phim gây ấn tượng khi thay thế các dụng cụ bếp hiện đại bằng đồ dùng truyền thống, vừa tăng tính chân thực vừa phô diễn nghệ thuật bài trí, kỹ thuật cắt tỉa và phong cách phục vụ tại bàn do chính đầu bếp thể hiện, biến nấu ăn thành một phần sống động của câu chuyện.

Thành công của Ngự trù của bạo chúa nhanh chóng thu hút truyền thông toàn cầu. Tờ Forbes nhận định: "Ngôi sao thực sự của bộ phim chính là những món ăn được chế tác tỉ mỉ". Trong khi đó, The New York Times miêu tả "tác phẩm như một bộ phim hài lãng mạn, dù pha trộn nhiều thể loại, nhưng rốt cuộc vẫn truyền tải ngôn ngữ chung của ẩm thực".

Bí quyết thành công của phim còn đến từ sự tận tâm của nữ chính YoonA - cô đã theo học tại các học viện ẩm thực nhiều tháng trước khi quay để trực tiếp thực hiện hầu hết các cảnh nấu ăn, cùng sự góp sức của đội ngũ cố vấn.

Ngự trù của bạo chúa là bộ phim tôn vinh ẩm thực Hàn Quốc với thế giới, sau thành công của tác phẩm đình đám Nàng Dae Jang Geum Ảnh: Instagram tvn_drama

Bếp trưởng Shin Jong Chul (khách sạn 5 sao) phụ trách tư vấn và thiết kế thực đơn. Các đầu bếp danh tiếng như Oh Se Deuk, Kim Jong Hyo, Choi Kang Rok và Lee Sung Woo đóng góp chuyên môn về ẩm thực Pháp, fusion và Trung Hoa. Chuyên gia ẩm thực cung đình Lee Jung Min tái hiện nguyên bản bàn tiệc hoàng gia, trong khi nhà nghiên cứu ẩm thực Lee Chae Yoon tư vấn về nguyên liệu.

Đạo diễn Jang Tae Yoo nhấn mạnh: "Trong phim, chính việc nấu ăn mới là nhân vật chính". Ê kíp đã tham khảo tư liệu lịch sử để tái hiện thực đơn cung đình, đồng thời thổi vào đó hơi thở hiện đại. Đặc biệt, việc lồng ghép các nguyên liệu Hàn Quốc như doenjang (tương đậu), hongsam (hồng sâm) hay misutgaru (bột ngũ cốc rang) trong công thức hiện đại giúp khán giả toàn cầu hiểu sâu hơn về truyền thống ẩm thực Hàn.

Từ màn đấu bếp đến bàn tiệc hoàng gia, mỗi khung hình đều khiến khán giả mãn nhãn Ảnh: Instagram tvn_drama

Với hình ảnh giàu cảm xúc, cốt truyện nhân văn và bữa tiệc thị giác mãn nhãn, Ngự trù của bạo chúa đang tiếp tục chinh phục khán giả khắp thế giới.