Tinh hoa ẩm thực chay Huế: Món chay hội nhập

Á - Âu kết hợp

Nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Lê Tân, Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực VN, cho biết ngày nay ẩm thực chay Huế không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhiều du khách đến Huế không chỉ để tham quan các di tích lịch sử mà còn khám phá và thưởng thức những món chay bình dân, độc đáo.

Với sự phong phú, đa dạng, hương vị đặc trưng, ẩm thực Huế đã trở thành nét văn hóa ẩm thực độc đáo, góp phần làm nên sức hấp dẫn của mảnh đất cố đô. Một trong những xu hướng đáng chú ý là sự xuất hiện của các nhà hàng chay cao cấp, chuyên nghiệp. Những nhà hàng này không chỉ chú trọng chất lượng món ăn mà còn đầu tư vào không gian kiến trúc, cách bài trí, mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế và sang trọng.

Nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Lê Tân (trái) tặng tập thơ Lục bát món Huế do ông sáng tác cho PV Bùi Ngọc Long ẢNH: CÔNG HẬU

Theo ông Tân, thực đơn tại các nhà hàng này thường đa dạng hơn, với sự kết hợp giữa các món chay truyền thống và những món được sáng tạo, kết hợp hương vị Á - Âu. Chẳng hạn, thực khách có thể tìm thấy những món như "salad rau củ quả sốt chay", "pasta sốt nấm và rau củ", hay "sushi chay" bên cạnh những món truyền thống như bún riêu chay, nem lụi chay. Sự sáng tạo này rất tinh tế, tôn vinh nguyên liệu truyền thống.

Ông Tân cho rằng để ẩm thực chay đi ra thế giới, các đầu bếp cần nỗ lực tìm kiếm và sử dụng những nguyên liệu mới, tốt cho sức khỏe, phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh của thế giới. Các loại hạt dinh dưỡng như hạt óc chó, hạt điều, hạnh nhân, hay các loại rau củ hữu cơ, nấm nhập khẩu cũng được đưa vào chế biến để tạo nên những món chay không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng. Việc ứng dụng các kỹ thuật chế biến hiện đại như hấp cách thủy, nướng không dầu hay sử dụng nồi chiên không dầu cũng giúp món ăn giữ được hương vị tự nhiên và giảm thiểu lượng dầu mỡ, tốt cho sức khỏe người dùng.

Cách trình bày cũng được nâng tầm thành nghệ thuật. Các món chay phải được bày biện một cách tỉ mỉ, đẹp mắt, giống như những tác phẩm điêu khắc, thu hút ánh nhìn của thực khách. Sự tinh tế trong cách sắp xếp màu sắc, hình khối, cùng với việc sử dụng bát đĩa độc đáo đã góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ của ẩm thực chay Huế. Điều này không chỉ làm hài lòng thực khách mà còn giúp quảng bá hình ảnh ẩm thực chay Huế đến với bạn bè quốc tế.

Mâm cỗ chay đẹp mắt của người Huế ẢNH: HUY LÊ

Phát huy từ giá trị cốt lõi

Theo ông Lê Tân, tiềm năng phát triển du lịch ẩm thực chay ở Huế là rất lớn, không chỉ thu hút những người ăn chay trường mà còn cả du khách muốn trải nghiệm một phong cách ẩm thực thanh tịnh, lành mạnh.

Việc quảng bá ẩm thực chay Huế thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội, các sự kiện ẩm thực quốc tế là một chiến lược quan trọng để đưa ẩm thực chay Huế vươn tầm thế giới.

Thời gian qua, nhiều nhà hàng, khách sạn ở Huế đã chủ động xây dựng các tour ẩm thực chay, đưa du khách đến chùa chiền để tìm hiểu về văn hóa Phật giáo, tham gia các buổi học nấu ăn chay, hay đơn giản là thưởng thức bữa ăn chay truyền thống tại các nhà hàng địa phương. Điều này không chỉ giúp du khách có cái nhìn sâu sắc hơn về ẩm thực chay Huế mà còn tạo ra những trải nghiệm độc đáo, khó quên.

Món salad chay tại một nhà hàng ở Huế ẢNH: HUY LÊ

Bên cạnh đó, việc tổ chức lễ hội ẩm thực chay, các cuộc thi nấu ăn chay cũng là cách hiệu quả để quảng bá và phát triển ẩm thực chay Huế. Những sự kiện này không chỉ thu hút đông đảo người dân địa phương mà còn là cơ hội để các đầu bếp chay thể hiện tài năng, sự sáng tạo của mình, đồng thời giới thiệu những món ăn chay độc đáo đến với du khách...

Ông Tân nhìn nhận để nâng cao hơn nữa tiềm năng du lịch ẩm thực chay, cần có sự đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từ các đầu bếp chay chuyên nghiệp đến đội ngũ nhân viên phục vụ có kiến thức sâu rộng về ẩm thực chay và văn hóa Huế. Việc xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, kết hợp ẩm thực chay với các loại hình du lịch khác như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cũng là một hướng đi triển vọng.

"Trong tương lai, với nỗ lực của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng người dân, tôi hy vọng ẩm thực chay Huế sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một thương hiệu ẩm thực độc đáo, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Huế không chỉ là cố đô với những di sản văn hóa mà còn là thiên đường của ẩm thực chay, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, thanh tịnh trong từng món ăn, từng hương vị. Đây chính là "Tinh hoa ẩm thực chay Huế" trong kỷ nguyên mới - hội nhập nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi, độc đáo của riêng mình", ông Tân nói.