Từ idol đến diễn viên, YoonA có xứng đáng được gọi là nghệ sĩ toàn tài?

Thành công từ âm nhạc đến diễn xuất

Xuất thân từ nhóm nhạc quốc dân SNSD, YoonA đã nhiều năm song song phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Dù không ít lần thử sức với phim ảnh, chỉ đến khi tham gia Ngự trù của bạo chúa, cô mới thực sự khẳng định vị thế với vai trò diễn viên.

YoonA có màn tái xuất ấn tượng trong Ngự trù của bạo chúa, tác phẩm đạt rating cao nhất năm nay, đồng thời lọt top 10 bảng xếp hạng những bộ phim có rating cao nhất lịch sử đài tvN Ảnh: Instagram tvn_drama

Với mức rating vượt mốc 15% trên toàn quốc khi phát sóng tập 8 vào ngày 14.9, Ngự trù của bạo chúa trở thành phim truyền hình Hàn Quốc có rating cao nhất năm 2025 tính đến nay, đồng thời được dự báo sẽ còn tăng cao ở những tập tiếp theo. Nhờ đó, diễn xuất của YoonA không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Trong phim, YoonA hóa thân thành nhân vật Yeon Ji Yeong - một đầu bếp ẩm thực Pháp hiện đại bất ngờ xuyên không về triều đại Joseon.

Không chỉ là "gương mặt center" của nhóm nhạc quốc dân SNSD, YoonA giờ đây đang chứng minh bản lĩnh của một diễn viên thực lực Ảnh: Instagram yoona__lim

Bên cạnh những lời tán dương, tranh cãi quanh danh hiệu idol kiêm diễn viên số 1 Hàn Quốc vẫn tiếp diễn.

Người ủng hộ cho rằng YoonA sở hữu thần thái màn ảnh, giọng thoại tự nhiên và nhan sắc nổi bật, giúp cô không hề thua kém các diễn viên chuyên nghiệp. Khán giả cũng đánh giá cao sự linh hoạt của YoonA trong các vai diễn lãng mạn, hài hước, cùng khả năng tạo nên "phản ứng hóa học" cuốn hút với bạn diễn.

Tuy nhiên, những người hoài nghi lại cho rằng một số tác phẩm điện ảnh trước đây của YoonA không thành công như mong đợi, đồng thời nhận xét biểu cảm cảm xúc của cô còn thiếu chiều sâu. Họ đưa ra nhiều cái tên cạnh tranh mạnh mẽ như Im Siwan, Seo Hyun Jin, IU, Do Kyung Soo (D.O.) hay Jang Na Ra.

Dù còn gây tranh cãi về danh hiệu nữ thần tượng kiêm diễn viên số 1 Kbiz, YoonA vẫn khẳng định được vị thế vững chắc tại làng giải trí Hàn Quốc Ảnh: Instagram yoona__lim

Dù còn nhiều ý kiến trái ngược, không thể phủ nhận YoonA đã duy trì vị trí vững chắc trong ngành giải trí Hàn Quốc. Khả năng liên tục góp mặt trong những tác phẩm đình đám như: You are my destiny (2008), Mật danh K2 (2016), Exit (2019), Big Mouth (2022), King the Land (2023) cùng sức hút thương hiệu bền vững đã chứng minh sự bền bỉ và sức ảnh hưởng của người đẹp 9X.

Việc YoonA có xứng đáng trở thành idol kiêm diễn viên số 1 Hàn Quốc vẫn là vấn đề mang tính chủ quan. Nhưng với thành công hiện tại, YoonA chắc chắn đã ghi tên mình vào nhóm những nghệ sĩ toàn năng nổi bật nhất của làng giải trí xứ kim chi.