Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Từ idol đến diễn viên, YoonA có xứng đáng được gọi là nghệ sĩ toàn tài?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
18/09/2025 19:11 GMT+7

Thành công vang dội của bộ phim truyền hình 'Ngự trù của bạo chúa' một lần nữa khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi: YoonA (SNSD) có thật sự xứng đáng với danh xưng nữ thần idol lấn sân sang diễn xuất số 1 Hàn Quốc?

Thành công từ âm nhạc đến diễn xuất

Xuất thân từ nhóm nhạc quốc dân SNSD, YoonA đã nhiều năm song song phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Dù không ít lần thử sức với phim ảnh, chỉ đến khi tham gia Ngự trù của bạo chúa, cô mới thực sự khẳng định vị thế với vai trò diễn viên.

Từ idol đến diễn viên, YoonA có xứng đáng được gọi là nghệ sĩ toàn tài? - Ảnh 1.

YoonA có màn tái xuất ấn tượng trong Ngự trù của bạo chúa, tác phẩm đạt rating cao nhất năm nay, đồng thời lọt top 10 bảng xếp hạng những bộ phim có rating cao nhất lịch sử đài tvN

Ảnh: Instagram tvn_drama

Với mức rating vượt mốc 15% trên toàn quốc khi phát sóng tập 8 vào ngày 14.9, Ngự trù của bạo chúa trở thành phim truyền hình Hàn Quốc có rating cao nhất năm 2025 tính đến nay, đồng thời được dự báo sẽ còn tăng cao ở những tập tiếp theo. Nhờ đó, diễn xuất của YoonA không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Trong phim, YoonA hóa thân thành nhân vật Yeon Ji Yeong - một đầu bếp ẩm thực Pháp hiện đại bất ngờ xuyên không về triều đại Joseon.

Từ idol đến diễn viên, YoonA có xứng đáng được gọi là nghệ sĩ toàn tài? - Ảnh 2.

Không chỉ là "gương mặt center" của nhóm nhạc quốc dân SNSD, YoonA giờ đây đang chứng minh bản lĩnh của một diễn viên thực lực

Ảnh: Instagram yoona__lim

Bên cạnh những lời tán dương, tranh cãi quanh danh hiệu idol kiêm diễn viên số 1 Hàn Quốc vẫn tiếp diễn.

Người ủng hộ cho rằng YoonA sở hữu thần thái màn ảnh, giọng thoại tự nhiên và nhan sắc nổi bật, giúp cô không hề thua kém các diễn viên chuyên nghiệp. Khán giả cũng đánh giá cao sự linh hoạt của YoonA trong các vai diễn lãng mạn, hài hước, cùng khả năng tạo nên "phản ứng hóa học" cuốn hút với bạn diễn.

Tuy nhiên, những người hoài nghi lại cho rằng một số tác phẩm điện ảnh trước đây của YoonA không thành công như mong đợi, đồng thời nhận xét biểu cảm cảm xúc của cô còn thiếu chiều sâu. Họ đưa ra nhiều cái tên cạnh tranh mạnh mẽ như Im Siwan, Seo Hyun Jin, IU, Do Kyung Soo (D.O.) hay Jang Na Ra.

Từ idol đến diễn viên, YoonA có xứng đáng được gọi là nghệ sĩ toàn tài? - Ảnh 3.

Dù còn gây tranh cãi về danh hiệu nữ thần tượng kiêm diễn viên số 1 Kbiz, YoonA vẫn khẳng định được vị thế vững chắc tại làng giải trí Hàn Quốc

Ảnh: Instagram yoona__lim

Dù còn nhiều ý kiến trái ngược, không thể phủ nhận YoonA đã duy trì vị trí vững chắc trong ngành giải trí Hàn Quốc. Khả năng liên tục góp mặt trong những tác phẩm đình đám như: You are my destiny (2008), Mật danh K2 (2016), Exit (2019), Big Mouth (2022), King the Land (2023) cùng sức hút thương hiệu bền vững đã chứng minh sự bền bỉ và sức ảnh hưởng của người đẹp 9X.

Việc YoonA có xứng đáng trở thành idol kiêm diễn viên số 1 Hàn Quốc vẫn là vấn đề mang tính chủ quan. Nhưng với thành công hiện tại, YoonA chắc chắn đã ghi tên mình vào nhóm những nghệ sĩ toàn năng nổi bật nhất của làng giải trí xứ kim chi.

Tin liên quan

YoonA (SNSD) đọ sắc cùng Lưu Thi Thi tại sự kiện

YoonA (SNSD) đọ sắc cùng Lưu Thi Thi tại sự kiện

Hai mỹ nhân YoonA (SNSD) và Lưu Thi Thi đã có màn đọ sắc ‘bất phân thắng bại’ tại sự kiện triển lãm trang sức.

Khám phá thêm chủ đề

YOONA Hàn Quốc giải trí Idol Ngự trù của bạo chúa SNSD
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận