Giải trí

YG Entertainment chấm dứt truyền thống giao lưu giữa fan và idol

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
07/08/2025 12:30 GMT+7

Thông báo mới nhất từ YG Entertainment đang gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ lâu năm của công ty.

Mới đây, YG Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức về việc ngừng hoàn toàn các buổi giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và người hâm mộ trước trụ sở công ty. Quyết định này được đưa ra sau khi người dân địa phương phản ánh về tình trạng mất trật tự và cảm giác bất tiện do lượng fan tụ tập đông đúc trước tòa nhà, Kbizoom đưa tin ngày 7.8.

YG ngừng hoạt động gặp fan do phản ánh từ cư dân địa phương

YG Entertainment chấm dứt truyền thống giao lưu giữa fan và idol - Ảnh 1.

Người hâm mộ từng tụ tập rất đông trước trụ sở YG Entertainment tại khu Hapjeong, Seoul để chờ gặp gỡ các thần tượng

Ảnh: xportsnews

Trong nhiều năm qua, trụ sở YG tại khu Hapjeong, Seoul (Hàn Quốc) đã trở thành một điểm đến quen thuộc đối với các fan muốn tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình "bằng xương bằng thịt". Những khoảnh khắc gặp gỡ tình cờ hay các buổi chào hỏi được sắp xếp tại sảnh công ty từng được xem là một truyền thống đặc trưng giữa nghệ sĩ YG và người hâm mộ. Các nhóm nhạc như BlackPink, Akmu, Winner, BabyMonster và Treasure đều từng tham gia những hoạt động này, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi và bền chặt với người hâm mộ.

YG Entertainment chấm dứt truyền thống giao lưu giữa fan và idol - Ảnh 2.

Hoạt động giao lưu cùng fan tại sảnh công ty từng là "đặc sản" gắn bó giữa nghệ sĩ YG và cộng đồng người hâm mộ giờ chỉ còn là ký ức

Ảnh: X BLACKPINKOFFICIAL

Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng gia tăng từ cộng đồng dân cư xung quanh phàn nàn về tiếng ồn và sự bất tiện, công ty buộc phải đưa ra quyết định chấm dứt hoạt động trên. Trong thông báo của mình, YG không đề cập cụ thể đến bất kỳ sự cố nào dẫn đến thay đổi này.

Ngay sau khi thông tin được công bố, dư luận đã có những phản ứng trái chiều. Một bộ phận fan bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc này sẽ giúp bảo vệ không gian riêng tư của nghệ sĩ và hạn chế những tình huống có thể gây mất an toàn. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra tiếc nuối, khi một nét văn hóa gắn kết lâu năm giữa idol và người hâm mộ lại bị xóa bỏ chỉ vì hành vi thiếu ý thức của một bộ phận fan cuồng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
