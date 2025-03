Cựu ngôi sao YG Entertainment qua đời tại nhà riêng

Báo cáo của cảnh sát Hàn Quốc cho biết nam nghệ sĩ, từng trực thuộc YG Entertaiment, được phát hiện trong tình trạng ngã quỵ vào khoảng 18 giờ 29 tại căn hộ của mình ở Seoul. Đội ứng cứu khẩn cấp đã được điều động sau khi nhận được điện thoại từ gia đình của Wheesung, nhưng không thể làm gì được.

Nam nghệ sĩ được phát hiện trong tình trạng ngã quỵ vào chiều tối nay tại căn hộ của mình ở Seoul ẢNH: INSTAGRAM WHEESUNG

Thông tin cho biết thêm: "Cho đến nay, không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài hoặc có ý định phạm tội nào được tìm thấy. Việc có di chúc hay không và hoàn cảnh tử vong cụ thể đang được điều tra".

Công ty quản lý Tajoy Entertainment của Wheesung cũng ra thông cáo: "Nam ca sĩ được phát hiện trong tình trạng ngừng tim và sau đó được tuyên bố tử vong". Bên cạnh đó phía Tajoy cũng đề nghị khán giả kiềm chế và không lan truyền tin đồn chưa được xác minh.

Wheesung ra mắt vào năm 2002 với album đầu tay Like a movie. Anh nổi tiếng với các bài hát hit như Is It Not Possible ?, With me, The Day We Meet Again , Terminal illness và In a year.

Anh cũng được đánh giá cao ở khoảng viết lời khi là người đứng sau những ca khúc nổi tiếng, có thể kể đến HEY MR.BIG (boys in girl) của Lee Hyori, Going Crazy Because of You của T-ara, Magical girl của Orange Caramel, Dance The Night Away của TWICE, Heaven của Ailee... Anh từng là nghệ sĩ dưới trướng Công ty YG Entertainment nổi tiếng.

Được biết, trước khi qua đời, anh đã lên lịch tổ chức một buổi hòa nhạc cùng với nghệ sĩ solo KCM vào ngày 15.3 tới tại Daegu. Wheesung đã đăng tải trên mạng xã hội một dòng trạng thái vào 4 ngày trước với nội dung: "Chế độ ăn kiêng kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào ngày 15.3".

Trước đó, Wheesung từng bị tuyên án treo 2 năm vì lạm dụng propofol bất hợp pháp vào năm 2021. Cụ thể, anh bị kết tội chi 6,5 triệu won (hơn 114 triệu đồng) cho 12 đơn thuốc propofol từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2019. 5 năm trước, vào tháng 4. 2020, anh từng được phát hiện bất tỉnh sau khi sử dụng quá liều etomidate, một loại thuốc gây ngủ tương tự như propofol.