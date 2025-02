Idol Hàn Quốc hợp tác cùng Hoàng Mỹ An ra nhạc ngày Valentine là ai?

Mang màu sắc pop ballad, sản phẩm mới này kể về một tình yêu chưa được thổ lộ, nơi cảm xúc yêu thương và sự chần chừ đan xen... Và người hợp tác với nữ ca sĩ trong ca khúc này chính là idol K-pop Samuel.

Samuel bất ngờ xuất hiện trong ca khúc của Hoàng Mỹ An ẢNH: NSCC

Kim Samuel (tên thật Samuel Kim Arredondo) sinh năm 2002 tại California, Mỹ. Anh có cha là người Mexico, mẹ là người Hàn Quốc. Năm 11 tuổi, Samuel trở về Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh của Pledis Entertainment đến năm 2013.

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, giọng hát ngọt ngào, vũ đạo điêu luyện và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, Kim Samuel nhanh chóng gây ấn tượng trong làng giải trí. Khả năng ngoại ngữ trôi chảy cũng giúp nam ca sĩ được truyền thông và người hâm mộ Việt Nam ưu ái gọi là “hoàng tử lai”.

Năm 2015, anh ra mắt với tư cách thành viên nhóm hip-hop 1Punch. Một năm sau, Samuel hoạt động dưới nghệ danh Punch, hợp tác cùng Silentó – chủ nhân bản hit Watch Me (Whip/Nae Nae) – để phát hành single Spotlight. Ca khúc này đã giúp anh giành chiến thắng ở hạng mục Hợp tác toàn cầu tại Seoul Music Awards.

Trong W anna Hear You Say , Hoàng Mỹ An kết hợp cùng Samuel tạo nên một bản hòa âm vừa nhẹ nhàng, lãng mạn, vừa mạnh mẽ, nội lực, truyền tải trọn vẹn thông điệp dám yêu, dám nói và không ngại bày tỏ cảm xúc.

Sự hợp tác giữa Hoàng Mỹ An và Samuel là một cơ duyên đặc biệt ẢNH: NSCC

Hoàng Mỹ An chia sẻ: “Tôi hát ca khúc bằng chính trải nghiệm của bản thân khi cảm nhận được tình yêu đã ở đó nhưng mình lại không đủ dũng khí để nói ra. Đó là một trạng thái mâu thuẫn giữa khao khát và sợ hãi, giữa cồn cào và im lặng. An tin rằng ca khúc này không chỉ là câu chuyện của hai người mà là câu chuyện của hàng triệu trái tim đang chờ đợi được cất lên tiếng nói yêu thương”.

Sự hợp tác giữa Hoàng Mỹ An và Samuel là một cơ duyên đặc biệt, bắt đầu từ sự đồng cảm dành cho âm nhạc. Hoàng Mỹ An tiết lộ: “Khi giám đốc âm nhạc chia sẻ bản demo, An đã vô cùng ấn tượng. Trùng hợp là Samuel cũng đã tiếp cận bản demo này và vô cùng thích. Từ đó, ý tưởng về một bài hát song ca giữa Việt Nam và Hàn Quốc dần hình thành”.

Với Wanna Hear You Say , Hoàng Mỹ An không chỉ thử sức mình trong một thể loại âm nhạc mới mà còn mang đến một góc nhìn khác biệt khi kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế. Đây cũng là hướng đi mà cô kiên định phát triển trong tương lai gần.

Sau ca khúc này, Hoàng Mỹ An dự định sẽ tiếp tục hành trình âm nhạc của mình với album mini đầu tay dự kiến ra mắt vào tháng 9.2025, cùng với đó là một tour lưu diễn tại các trường học trên khắp Việt Nam. Xa hơn nữa, cô đặt mục tiêu đưa âm nhạc của mình đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, mang những câu chuyện tình yêu và văn hóa độc đáo của Việt Nam đến với khán giả quốc tế.