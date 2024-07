Thêm một 'hiện tượng âm nhạc' Hàn Quốc đến Việt Nam

DEPT sẽ mang đến một đêm nhạc tại Capital Studio (Q.3, TP.HCM) vào ngày 10.8 tới. Được biết đến với sự pha trộn phong cách âm nhạc độc đáo kết hợp giữa pop, R&B và soul, DEPT hứa hẹn sẽ khuấy động khán giả bằng những màn trình diễn đầy màu sắc.

Poster đêm diễn sắp tới của DEPT tại Việt Nam BTC

Buổi diễn này là một phần trong chuyến lưu diễn Dept world tour 2024 của anh, nối tiếp những thành công ở Bangkok (Thái Lan) và là điểm dừng chân trước khi đến với Jakarta (Indonesia), Singapore.

Gây được chú ý từ tháng 7.2016 với single đầu tay easily, DEPT nhanh chóng được công nhận nhờ phong cách R&B độc đáo của mình. Nghệ danh DEPT là sự kết hợp giữa "debt" (nợ) và "department" (bộ phận), biểu thị lòng biết ơn sâu sắc và tôn trọng các nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến hành trình âm nhạc của anh.

Trong năm 2017 và 2018, DEPT đã phát hành các album thuộc thể loại alternative R&B, thể hiện sự pha trộn nhiều phong cách âm nhạc. Âm nhạc của DEPT luôn hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm cá nhân sâu sắc và ý nghĩa cho người nghe.

Đến năm 2019, DEPT mở rộng chân trời âm nhạc bằng cách khám phá thể loại pop, đa dạng hóa âm thanh và thu hút đối tượng khán giả rộng hơn.

Theo các thống kê, khán giả nghe nhạc hằng tháng của DEPT nhiều nhất đến từ Việt Nam. Đây cũng là một trong những lý do khiến nam nghệ sĩ quyết định dừng chân ở quốc gia này. Khán giả trong nước đặc biệt yêu thích những bài hát như Van Gogh, Winter Blossom, Whenever It Rains...

Nhiều người chia sẻ những ca khúc này đã giúp họ tìm thấy niềm an ủi trong tâm hồn, tạo nên sự kết nối sâu sắc thông qua âm nhạc. Âm nhạc của DEPT nói lên tiếng lòng và mang lại cho họ cảm giác thoải mái, thoát khỏi cuộc sống bận rộn hằng ngày.

Âm nhạc của DEPT nói lên tiếng lòng và mang lại cho người nghe cảm giác thoải mái BTC

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc, DEPT còn sở hữu tài năng hội hoạ. Đa số những bìa đĩa nhạc đều do chính anh lên ý tưởng và thiết kế.

Buổi biểu diễn gần đây nhất của nam nghệ sĩ tại Bangkok hoàn toàn cháy vé, cho thấy được sức hút lớn và sự chờ đợi đêm diễn sắp tới của DEPT tại Việt Nam.

Về lần hợp tác này, đơn vị tổ chức cho biết: “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi đưa được DEPT đến với Việt Nam, mang đến cho người hâm mộ cơ hội trải nghiệm âm nhạc trực tiếp của nghệ sĩ này. Đây có thể nói là một trong những cơ hội đặc biệt để khán giả trong nước được gặp một nghệ sĩ quốc tế tầm cỡ trong một khung cảnh thân mật. Chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi mọi người tham gia cùng nhau trong đêm này".