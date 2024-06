Hanbin của Tempest bật khóc trong concert đầu tiên tại quê nhà Việt Nam

Đêm nhạc tại TP.HCM lần này là điểm dừng chân trước nhất cho tour lưu diễn toàn cầu đầu tiên trong sự nghiệp của Tempest. Tại concert, 6 chàng trai "nhà bão" gồm Hanbin, Eunchan, Hyuk, Taerae, Lew, Hyeongseop đã mang đến sân khấu những đỉnh cao của họ, khoe thế mạnh trình diễn và khuấy đảo không khí với gần 4.000 người hâm mộ tề tựu.



6 chàng trai Tempest tề tựu trên concert đầu tiên của world tour T-OUR BTC

Đúng 19 giờ, Tempest bước ra sân khấu, khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò, cổ vũ. Ngay sau đó, các chàng trai "nhà bão" đã trình diễn chuỗi 3 bài hát chủ đề đình đám của nhóm gồm: Lighthouse, Dragon và Vroom Vroom. Các ca khúc này lần lượt nằm trong EP TEMPEST Voyage phát hành đầu năm 2024, EP On and On và single album Into The TEMPEST ra mắt trong năm 2023.

Ngay sau phần mở màn hâm nóng bầu không khí, từng thành viên Tempest đã tự giới thiệu và gửi lời chào chính thức trực tiếp đến hàng nghìn người hâm mộ của mình tại đây bằng tiếng Việt.

Hanbin mở đầu bằng sự hứng khởi: "Cuối cùng thì concert của chúng mình đã tổ chức tại Việt Nam - quê hương mình". Nhóm trưởng Lew tiếp lời tâm sự: "Khi chúng mình nghe tin có thể tổ chức concert ở Việt Nam, chúng mình đã hét thật to lên, còn vui mừng hơn cả anh Hanbin nữa".

Eunchan cũng bộc bạch: "Thật ra đối với chúng mình, Việt Nam như ngôi nhà thứ hai vậy". Giọng ca chính của nhóm Hyuk đồng tình: "Quê hương của anh Hanbin thì cũng là quê hương của chúng mình". Có thể nói những chia sẻ nhiệt thành của 6 thành viên Tempest đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ.

Các thành viên giao lưu với người hâm mộ Việt BTC

Ở một diễn biến khác, vì sẵn có "thầy" dạy ngoại ngữ "của nhà trồng được", xuyên suốt concert tại TP.HCM, Tempest thường xuyên "khoe tài" tiếng Việt. Ngoài những câu đơn giản nhưng đong đầy tình cảm như "Chúng mình yêu các bạn rất nhiều", "Cảm ơn các bạn", thì các thành viên còn được Hanbin thử thách phát âm tiếng Việt ở trình cao hơn, như "Hãy đi cùng nhau thật lâu nhé", "Các bạn có hạnh phúc không?" hay "Mình sẽ đến Việt Nam nhiều hơn nữa".

Concert đầu tiên của Tempest tại Việt Nam có thể nói là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu và "chiều lòng" người hâm mộ, khi nhóm đã trình diễn những ca khúc nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, được chọn lọc từ tất cả 6 EP (5 tiếng Hàn, 1 tiếng Nhật) và 1 album đĩa đơn mà các chàng trai đã cho ra mắt kể từ khi debut đến nay, với nhiều phong cách, thể loại khác nhau, như hip-hop, dance, Hybrid Trap, Deep House, Pop...

Trong số đó, một số bản hit khác làm nên tên tuổi, giúp Tempest phát huy tối đa thế mạnh trình diễn đã mang đến những tiết mục bùng nổ tại concert, khiến fan "đứng ngồi không yên". Có thể kể đến như: Young & Wild, Start Up, Dive, Find Me, Bang!, Raise Me Up, B.O.K, Bad News, Freak Show, Dangerous,....

Thông qua những tiết mục, khán giả cũng bị "đốn tim" trước năng lực trình diễn "thần sầu" của 6 chàng trai "nhà bão", đặc biệt là giọng ca nội lực của Hyuk và Hanbin, kỹ năng rap cực "chiến" của Lew và Taerae, hay visual "không góc chết" của Eunchan và Hyeongseop.

Càng về cuối, không khí ngày càng nóng hơn bao giờ hết BTC

Giữa thời tiết ngày hè nóng bức, Tempest vẫn vững phong độ, vừa hát vừa nhảy nhiều giờ liên tục, mang đến những phần trình diễn mãn nhãn, chất lượng từ phần nghe đến phần nhìn, cũng như không thiếu những khoảnh khắc giao lưu cực sung và thân thiện với người hâm mộ.

Đáp lại thần tượng, iE Việt - tên fandom của nhóm - cũng nhiệt tình tạo biển fanchant, liên tục hát theo các ca khúc quen thuộc và đồng thanh tiếp ứng hô vang bằng tiếng Hàn khiến 6 thành viên trầm trồ cảm động.

Không khí buổi concert càng nóng hơn bao giờ hết, khiến gần 4.000 khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ vỡ òa cảm xúc, khi Tempest thể hiện tiết mục điểm nhấn của đêm nhạc đó là hát bằng tiếng Việt ca khúc Chiếc khăn gió ấm, sau đó là cover loạt hit huyền thoại của Big Bang gồm Fantastic Baby và Bang Bang Bang.

Chia sẻ về lý do chọn Chiếc khăn gió ấm làm món quà đặc biệt gửi đến khán giả trong concert đầu tiên của nhóm tại Việt Nam, Hanbin cho biết đây là bài Vpop anh từng nghe suốt thời đi học. Đông đảo khán giả bất ngờ và dành lời khen trước khả năng phát âm tiếng Việt của các thành viên còn lại của nhóm.

Mặt khác, ca khúc Fantastic Baby đã từng được Tempest thể hiện trong một sự kiện âm nhạc tại Hàn Quốc trước đây và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng "xứ sở kim chi" cùng cộng đồng fan quốc tế, bởi việc cover các bài hát của nhóm nhạc nam huyền thoại nhà YG không phải điều dễ dàng. Đến concert tại TP.HCM, nhóm nhạc "nhà bão" tiếp tục cover một bản hit khác của Big Bang là Bang Bang Bang và khiến Nhà thi đấu Phú Thọ thực sự bùng nổ trong âm nhạc.

Các thành viên bày tỏ tình yêu với Việt Nam BTC

Concert đầu tiên của Tempest tại TP.HCM kéo dài 3 tiếng, các chàng trai "nhà bão" đã thể hiện tổng cộng 23 ca khúc. Trước khi kết thúc concert, Tempest thực hiện thông lệ hô khẩu hiệu "It's we! Xin chào, chúng mình là Tempest" khiến fan vỡ òa cảm xúc, bồi hồi tiếc nuối vì phải chia tay thần tượng.

Trong khoảnh khắc nói lời tạm biệt cuối cùng với người hâm mộ của mình tại live concert đầu tiên trên quê hương, Hanbin không giấu được xúc động, anh liên tục lau mắt và nghẹn ngào chia sẻ: "Đối với Tempest, concert tại Việt Nam là món quà, còn đối với mình nó như một giấc mơ vậy. Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho chúng mình, cảm ơn vì đã đến đây, cảm ơn vì đã gọi "Hưng ơi".